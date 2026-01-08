Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester Gonzalezových, šlápl do pedálů už od prvních epizod.
Diváky upoutal v seriálu z roku 2025 nejen temný příběh, ale také výrazný herecký výkon mexické herečky Pauliny Gaitánové (33), která se před kamerou objevila hned v prvním dílu zcela nahá.

Ze seriálu Mrtvý holky (2025)

Tvůrci dali už od úvodních minut jasně najevo, že nepůjde o lehkou podívanou. Syrová atmosféra, drsné emoce a otevřené zobrazení reality i násilností diváka rychle vtáhnou do světa, kde se mísí zločin, bezmoc a lidská temnota.

Nahá scéna v podání Gaitánové není samoúčelná, ale slouží jako prostředek k podtržení zranitelnosti postavy i bezútěšnosti prostředí, ve kterém se příběh, který se opravdu stal, odehrává.

Paulina, známá například ze seriálů Narcos (2015) nebo Diablo Guardián (2018), patří k těm, které se náročných rolí nebojí. V Mrtvých holkách potvrzuje svou pověst výrazné a odvážné herečky, jež dokáže jít na dřeň jak psychicky, tak fyzicky. Podle reakcí kritiků je její výkon jedním z hlavních taháků celého seriálu.

Exmanželka Seana Penna se ukázala nahá v intimních scénách nového seriálu

Samotný příběh vychází z reálných událostí, které v Mexiku svého času šokovaly veřejnost. Osudy sester Gonzalezových, spojovaných s brutálními vraždami mladých žen, jsou v seriálu zpracovány s důrazem na psychologii postav i společenský kontext doby. Netflix tak sází nejen na šokující momenty, ale i na hlubší výpověď o násilí, moci a selhání systému.

Seriál vypráví příběh Delfiny a Maríi Gonzálezových, což byly dvě z několika sester známých jako „Las Poquianchis“ – sériové vražedkyně, které provozovaly v Mexiku od 50. let rozsáhlou síť nevěstinců a kuplířských podniků. Lákaly, unášely a zotročovaly mladé ženy, často s falešnými sliby práce, a držely je v nucené prostituci.

Když unesené ženy onemocněly, byly považovány za neužitečné a zavražděny (některé i spolu se svými klienty) a následně pohřbeny na rodinném ranči Rancho El Ángel v regionu Guanajuato. Zde se později našly těla více než devadesáti žen a mužů, některé zdroje mluví až o dvou stovkách nalezených obětí.

Sestry Gonzálezovy byly zatčeny v roce 1964 a odsouzeny k čtyřicetiletému a padesátiletému trestu vězení. Delfina zemřela během výkonu trestu v roce 1968 při nehodě ve věznici, zatímco María de Jesús si odpykala svůj trest a po propuštění zmizela z veřejného života. Zemřela pravděpodobně v polovině devadesátek, dnes by jí bylo 105 let.

