Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Diváky upoutal v seriálu z roku 2025 nejen temný příběh, ale také výrazný herecký výkon mexické herečky Pauliny Gaitánové (33), která se před kamerou objevila hned v prvním dílu zcela nahá.
Tvůrci dali už od úvodních minut jasně najevo, že nepůjde o lehkou podívanou. Syrová atmosféra, drsné emoce a otevřené zobrazení reality i násilností diváka rychle vtáhnou do světa, kde se mísí zločin, bezmoc a lidská temnota.
Nahá scéna v podání Gaitánové není samoúčelná, ale slouží jako prostředek k podtržení zranitelnosti postavy i bezútěšnosti prostředí, ve kterém se příběh, který se opravdu stal, odehrává.
Paulina, známá například ze seriálů Narcos (2015) nebo Diablo Guardián (2018), patří k těm, které se náročných rolí nebojí. V Mrtvých holkách potvrzuje svou pověst výrazné a odvážné herečky, jež dokáže jít na dřeň jak psychicky, tak fyzicky. Podle reakcí kritiků je její výkon jedním z hlavních taháků celého seriálu.
Exmanželka Seana Penna se ukázala nahá v intimních scénách nového seriálu
Samotný příběh vychází z reálných událostí, které v Mexiku svého času šokovaly veřejnost. Osudy sester Gonzalezových, spojovaných s brutálními vraždami mladých žen, jsou v seriálu zpracovány s důrazem na psychologii postav i společenský kontext doby. Netflix tak sází nejen na šokující momenty, ale i na hlubší výpověď o násilí, moci a selhání systému.
Seriál vypráví příběh Delfiny a Maríi Gonzálezových, což byly dvě z několika sester známých jako „Las Poquianchis“ – sériové vražedkyně, které provozovaly v Mexiku od 50. let rozsáhlou síť nevěstinců a kuplířských podniků. Lákaly, unášely a zotročovaly mladé ženy, často s falešnými sliby práce, a držely je v nucené prostituci.
Když unesené ženy onemocněly, byly považovány za neužitečné a zavražděny (některé i spolu se svými klienty) a následně pohřbeny na rodinném ranči Rancho El Ángel v regionu Guanajuato. Zde se později našly těla více než devadesáti žen a mužů, některé zdroje mluví až o dvou stovkách nalezených obětí.
Sestry Gonzálezovy byly zatčeny v roce 1964 a odsouzeny k čtyřicetiletému a padesátiletému trestu vězení. Delfina zemřela během výkonu trestu v roce 1968 při nehodě ve věznici, zatímco María de Jesús si odpykala svůj trest a po propuštění zmizela z veřejného života. Zemřela pravděpodobně v polovině devadesátek, dnes by jí bylo 105 let.