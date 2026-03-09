Patsy Kensitová se narodila 4. března 1968 v Londýně, před kamerou stála už jako malé dítě. Poprvé se objevila v reklamě, když jí byly pouhé čtyři roky, a brzy poté začaly přicházet i první filmové role. Jako dítě si zahrála ve filmu The Great Gatsby z roku 1974, kde se objevila po boku velkých hollywoodských jmen.
Velkou popularitu jí ale nepřineslo jen herectví. V polovině 80. let se pustila také do hudby a stala se zpěvačkou popové kapely Eighth Wonder. Jejich hit I’m Not Scared, který napsalo duo Pet Shop Boys, se stal velkým evropským hitem. Kensit tehdy patřila mezi nejznámější tváře britského popu a její kombinace hudební a filmové kariéry z ní udělala jednu z ikon tehdejší doby.
Po úspěchu v hollywoodských filmech se později více zaměřila spíš na televizní tvorbu. Britští diváci ji mohli vidět například v populárním seriálu Emmerdale, kde hrála mezi lety 2004 a 2006, a později také v lékařském dramatu Holby City.
Kromě herectví se objevovala i v různých televizních projektech a reality show. V roce 2015 se například zúčastnila britské verze Celebrity Big Brother, kde strávila několik týdnů pod dohledem kamer a znovu se tak připomněla širšímu publiku.
Stejně pozorně jako její kariéru sledovala média i její osobní život, který byl často velmi bouřlivý. Kensitová byla několikrát vdaná a její vztahy pravidelně plnily titulky bulváru. Jejím prvním manželem byl hudebník Dan Donovan z kapely Big Audio Dynamite. Vzali v roce 1988, ale manželství vydrželo jen krátce.
Následně se provdala za skotského zpěváka Jima Kerra z kapely Simple Minds, s nímž má syna Jamese. Ani tento vztah však nevydržel a po rozvodu přišla další velmi sledovaná kapitola jejího života.
V roce 1997 si vzala zpěváka Liama Gallaghera, frontmana legendární britské kapely Oasis. Jejich vztah byl jedním z nejsledovanějších v britském showbyznysu konce 90. let. Společně mají syna Lennona, ale i toto manželství skončilo po několika letech rozvodem. Kensitová nedávno prozradila, že i když jejich syn je už dávno dospělý, s Gallagherem se neviděla 26 let.
Počtvrté se Kensitová provdala za DJe a producenta Jeremyho Healyho, ani tento vztah však dlouho nevydržel.