Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

  9:45
Americký herec Patrick Schwarzenegger (31) a modelka Abby Championová (28) se vzali. „Ano“ si řekli při romantickém obřadu u jezera ve státě Idaho. Herec a jeho partnerka spolu chodí od roku 2015.
Abby Championová a Patrick Schwarzenegger v reklamě na SKIMS

foto: Profimedia.cz

Patrick Schwarzenegger a Abby Championová v reklamě na SKIMS
Patrick Schwarzenegger a Abby Championová v reklamě na SKIMS
Abby Championová a Patrick Schwarzenegger na Vanity Fair Oscar Party v Los...
Patrick Schwarzenegger a Abby Championová
Patrick Schwarzenegger a Abby Championová si vyměnili svatební sliby v luxusním country klubu Gozzer Ranch v americkém státě Idaho. Obřad se konal na útesu s výhledem na jezero Coeur d’Alene.

Nevěsta měla krémové šaty bez rukávů a dlouhý závoj. Ženich oblékl krémové smokingové sako kombinované s černými kalhotami. Mezi hosty nechyběl Patrickův otec Arnold Schwarzenegger (78), který dorazil v tmavě modrém obleku. Bývalý Guvernér Kalifornie na svatbu přišel s exmanželkou Marií Shriverovou (69), která na sobě měla růžové šaty.

Dorazila i Patrickova sestra Katherine (35) s manželem Chrisem Prattem (46). Svatby se zúčastnili samozřejmě také rodiče nevěsty Greg a Laura Championovi, i Abbyina sestra Baskin. Všichni hosté přijížděli na veselku trajektem.

Schwarzenegger a Championová se dali dohromady v roce 2015 a zásnuby oznámili v prosinci roku 2023. „Navždy a navěky,“ napsali tehdy k příspěvku na Instagramu. Rozlučku se svobodou si modelka užila v Alabamě.

Začátkem letošního roku se Schwarzenegger svěřil, že svatba měla být už dříve. Herec ale získal roli Saxona Ratliffa ve třetí řadě seriálu Bílý lotos a proto museli veselku odložit.

„Konečně, před rokem a půl jsme se zasnoubili. Byl to náš okamžik, skvělá chvíle. Za pár dní jsem získal roli v Bílém lotosu a řekl jsem jí: Abby, vím, že jsme teď na vrcholu štěstí a že se chceme letos vzít… ale budeme to muset odložit. Dostal jsem roli ve White Lotus a budu sedm měsíců natáčet v Thajsku,“ řekl herec v květnu v The Drew Barrymore Show s tím, že jeho snoubenka byla naštěstí k této změně plánů naprosto vstřícná a svatbu ochotně odložila. „Byla tak šťastná. Byla nadšená, protože byla velká fanynka seriálu.“

Herec tenkrát zavzpomínal také na první setkání s Abby. „Byla tehdy na rande s někým jiným a já se k nim přidal. Všechno bylo samozřejmě v pohodě. Nejdřív mě ale dlouho odmítala a až později jsme konečně vyrazili na vlastní rande,“ řekl herec. „V průběhu let jsem se do ní zamilovával víc a víc – do toho, jakou se stávala osobností a jak se vyvíjel náš vztah.“

8. září 2025  10:50
Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

