Solaříková přiznala, že konec manželství pro ni představoval mimořádně bolestnou životní zkušenost. „Rozpad rodiny mě mrzí a myslím si, že vždycky mě mrzet bude,“ uvedla otevřeně v podcastu Čestmíra Strakatého. Zároveň dodala, že „šlo jednoznačně o jedno z nejtěžších období v životě“.
Velkým tématem rozhovoru se stala také střídavá péče o dceru. Herečka popsala, že nejtěžší nebyl samotný rozchod, ale zvykání si na nový režim, kdy dítě není každý den doma. „Jestli mi střídavá péče něco dala, tak je to vážit si času se svým dítětem. Protože najednou ji nemáte doma 24/7, najednou ji máte jen napůl,“ svěřila se.
Připustila, že situace je pro ni občas psychicky náročná. „Předtím jste se těšili, že utečete večer s holkama na večeři. Ale teď byste klidně byli radši doma, ale to dítě tam není,“ popisuje.
Dnes je ale hlavně ráda, že se jí s bývalým manželem podařilo nastavit fungující vztah. Právě to podle ní pomáhá především jejich dceři. „Má tatínka, který ji miluje, a ona miluje svého tatínka. Jestli jsem za něco ultra vděčná, tak za to, že máme s exmanželem ty vztahy teď takové, že jsme úplně v klidu a funguje nám to,“ říká herečka.
S dramaturgem Tiborem Pagáčem tvořili pár několik let. Svatbu měli v roce 2019, o dva roky později se jim narodila dcera Bibiana. Oznámení o rozchodu přišlo v roce 2024 a pro fanoušky bylo tehdy velkým překvapením. Přesto oba opakovaně zdůraznili, že jejich prioritou zůstává společná výchova dcery.
Patricie Solaříková patří už řadu let mezi nejvýraznější tváře českých seriálů. Diváci ji znají především díky roli Terezy Jordánové v seriálu Ulice, kde se objevovala od jeho začátků. Později zazářila také v Ordinaci v růžové zahradě 2, seriálu Jedna rodina, byla také porotkyní v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar a účastnila se i show Tvoje tvář má známý hlas a mnoha dalších televizních projektů.
Po rozpadu manželství se vrátila ke svému dívčímu příjmení Solaříková. Jak sama naznačuje, současné období bere jako novou životní etapu.