Pagáčová představila nového partnera a promluvila otevřeně o vztahu s manželem

„Měla jsem skvělou dovču, jezdili jsme po různých výletech, bylo to super a teď jsem zpátky v pracovním procesu,“ upřesňuje Patricie Pagáčová. Vídat ji diváci mohou v Ordinaci v růžové zahradě, v seriálu Jedna rodina a nově i v Ulici, kam se vrátila po pěti letech.

„Volali mi z produkce, že Ulice vstupuje do dvacáté sezony a jestli bych se tam přece jenom aspoň na chvilku neukázala. Tak jsem si říkala, stejně se mě novináři, fanoušci a diváci na Ulici pořád ptají, tak jim udělám radost. Cítila jsem to jako svoji občanskou povinnost, na chvíli jim Terezu Jordánovou vrátit,“ usmívá se herečka.

Zahájení 20. sezóny seriálu Ulice (5. září 2024, Praha, Miminoo Garden Restaurant)

Díky scenáristům, kteří dopředu počítají s nejrůznějšími alternativami, to nebyl problém. Tereza Jordánová, která žila se svým seriálovým manželem (Matouš Ruml) v Rakousku, kde nebyla úplně spokojená, se jenom vrátila domů.

„Pocítila potřebu být se svými blízkými, s maminkou, kterou mi hraje Tereza Brodská a kamarádkou (Aneta Krejčíková). Je přirozené, že když je člověk v cizím prostředí, ve kterém mu není úplně dobře, sebere se a jde za rodinou. S kým jiným by měl svoje trable řešit?,“ vysvětluje Pagáčová – a jako by přitom popisovala svou skutečnou současnou situaci. I ona po rozchodu s manželem Tiborem Pagáčem našla útěchu u sestry, s níž strávila letní dovolenou, a u maminky, která jí pomáhá s Bibianou.

Ale zapojuje se i její bývalý partner Tibor Pagáč. „V zásadě se nic nezměnilo, všichni pomáhají. Maminka, otec Bibi...,“ říká herečka.

„Malou jsme vedli do školky spolu. Je to věc, u které chtějí být oba rodiče, neměli jsme s tím problém, jsme úplně v klidu. Taky jsme společně vybírali, do jakého zařízení bude Bibi chodit a nakonec je to obyčejná státní školka. Předtím navštěvovala tři dny v týdnu jesličky, tak nám přišlo přirozené dát ji od tří let do školky. Je velmi komunikativní a když je celý den doma jenom se mnou, nebaví ji to, potřebuje společnost,“ prozradila.

Dcera je narozená ve znamení Blíženců, jehož souhvězdí má Patricie vytetované na předloktí. Sama je Střelec a manžel Váha. „Možná to u někoho funguje, ale u nás... Ale já na to moc nedám. Myslím, že člověk se musí řídit jinými věcmi, než jestli se k sobě hodí jako znamení.“

Na nové natáčení Ulice vzpomíná s nadšením. „Přivítání bylo krásné. Holky v maskérně nafoukly balónky, přinesly dortíčky... První natáčecí den jsem měla s Terezkou Brodskou, se kterou jsme se dlouho neviděly, a bylo neuvěřitelné, jak jsme se okamžitě vrátily do svých rolí Báry a Terezy, do té naší Jordánovic rodiny. Šlo to úplně přirozeně, bez velkých příprav,“ popisuje.

Přesto neuvažuje, že v seriálu zakotví na pořád. „Pro mě je Ulice uzavřená kapitola. Tohle bylo specifické, protože letos je to dvacet let jejího trvání. Samozřejmě, nikdy neříkej nikdy, tak nechci tvrdit, že se v ní už nikdy neobjevím, protože co když mě zase ukecají? Nicméně, už bych se chtěla ubírat jiným směrem. Tohle bylo výjimečné, chtěla jsem udělat radost divákům a taky sobě. Ulici mám v srdci a zůstane mi tam už navždy,“ vysvětluje.

Pagáčovou čekají velké změny zejména v soukromém životě, který ale velmi nerada komentuje. „Rozchod není pro nikoho nic příjemného,“ říká. „Ale s manželem komunikujeme, předáváme si dceru…,“ popisuje současný stav. Na tom, jak se budou dělit v péči o malou Bibianu, se domluvili sami, bez soudu. A Pagáčová už veřejnosti představila i nového přítele – Alexe.

Trochu jiné a daleko příjemnější starosti ji čekají coby embryoložku Olgu v seriálu Jedna rodina. „S Vaškem Matějovským se budeme snažit o miminko,“ popisuje. I v Ordinaci v růžové zahradě hraje Patricie Pagáčová zdravotnici. Jako vrchní sestra Eva po několika nevěrách opustila svého manžela a nyní je partnerkou zdravotního bratra Vilíka (Roman Štabrňák).