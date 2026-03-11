Občas poflirtuji, ale nepotřebuji mít nikoho při sobě, říká Pamela Andersonová

V posledních době zažívá osmapadesátiletá Pamela Andersonová profesní návrat. Zahrála si například v komediálním rebootu Bláznivé střely, a to po boku Liama Neesona, s nímž se párkrát objevila i na veřejnosti. Navzdory spekulacím, které na základě jejich krátkého románku vznikly, však Pamela vyjádřila přesvědčení, že o další partnerský vztah nestojí.
„Chci jen takříkajíc ‚vypustit draka‘, nepotřebuji mít nikoho při sobě. Každý má v životě takové období, a pro mě je to teď,“ řekla v rozhovoru, který se odehrál u příležitosti únorového focení pro Another Magazine.
„Osho na to má dobrý citát: Jako jsi schopen být sám, tak jsi schopen i milovat. Nějak tak to teď vidím,“ pokračuje Andersonová. „Tu a tam s někým poflirtuji, zajdeme si na večeři nebo si povídáme o budoucnosti, a je to milé. Ale zároveň si s tím bohatě vystačím na zbytek roku.“
Do jisté míry si tím dle svých slov kompenzuje dobu, kdy byla nejvíc vidět jako tvář Pobřežní hlídky a jako modelka z Playboye – a kdy si připadala využívaná. „Netvrdím, že jsem nevinná. Sama jsem hrála tuhle hru, protože svého času – obzvlášť na počátku kariéry, a při všem, co se dělo v mém osobním životě a vztazích – to bylo samé využívání, a tak nějak jsem se tomu poddala,“ přiznává.
„Říkala jsem si, že asi tedy prostě jsem taková. Že si to zasloužím, veškeré to zlehčování a řeči lidí okolo – a že to k tomu zkrátka patří,“ vzpomíná. „Zpětně vím, že ne, ale tehdy mi to tak dávalo smysl. A pak mi trvalo roky se z toho oklepat, protože jsem se nechtěla hnát proti proudu.“
Mezi bývalé manžely Pamely Andersonové patří herec Tommy Lee, hudebník Kid Rock, její bodyguard Dan Hayhurst či pokerový hráč Rick Salomon, s nímž uzavřela manželství dokonce dvakrát.
Co se týče nedávné krátké romance s Liamem Neesonem, ta už je dle jejích slov také minulostí. „Liama zbožňuji, ale upřímně raději budeme jen přátelé,“ uvedla. „Podporuje moje nové kariérní směřování a říká mi, jak je na mě hrdý. Jsem si jistá, že se budeme potkávat i nadále.“