Na domácím pornu měla aspoň vydělat, říkají synové Pamely Andersonové

V dokumentu z dílny Netflixu s názvem Pamela: Příběh lásky, který pojednává o životě bývalé playmate a herečky, promluvili i její dva synové Brandon Thomas (26) a Dylan Jagger (25).

Zatímco se Pamela Andersonová ohlíží za svou kariérou a osobním životem, včetně manželství s jejich otcem Tommym Lee, oba se dělí o své pocity ohledně sexuální nahrávky, která vznikla z ukradených domácích videí jejich rodičů.

„Když jsem byl malý, myslel jsem si, že všichni o mně a mé rodině vědí věci, které by nikdy vědět neměli,“ říká v dokumentu starší ze synů a prozrazuje, že svou matku velmi bránil. „Jen si vzpomínám, že když ve škole někdo někdy vytáhl mou mámu, rychle jsem se začal hádat.“

Pamela Andersonová a Tommy Lee (1995)

Jeho bratr Dylan se narodil v prosinci 1997, krátce poté, co Andersonová a Lee ukončili právní bitvu o práva na kazetu ze strachu z potratu.

„Vím, že někteří lidé by se kvůli tomu hádali na život a na smrt, ale já jsem těhotná. Nechci, aby to ovlivnilo dítě,“ říká Andersonová v dokumentu. „Už jsme s Tommym potratili. Báli jsme se, že by se to mohlo opakovat. Nehodláme ohrozit Dylanův život.“

„Myslím, že by to bylo celé jinak, kdyby tu kazetu zpeněžila. Spoustě lidem to vydělalo miliony dolarů a ona si řekla: Ne. Záleželo jí jen na tom, aby její rodina byla v pořádku a abych byl v pořádku já. Nikdy se o peníze nestarala,“ říká nyní mladší ze synů.

Pamela Andersonová a její synové Dylan Jagger Lee a Brandon Thomas Lee (Culver City, 29. srpna 2015)

Místo toho jejich matka podle nich jen sledovala, jak její kariéra vyšuměla do ztracena a většinu života byla zadlužená.

Video vyvolalo před 30 lety v Hollywoodu senzaci. Nahrávku natočila hvězda Pobřežní hlídky s bubeníkem Tommym Lee během dovolené v roce 1995 u jezera Mead, což je nádrž na řece Colorado na jihozápadě Spojených států.

Za nahrávku domácího porna se Pamela Andersonová nestydí. V rozhovoru pro CBS Sunday Morning ho obhajovala zamilovaností. „Byli jsme pořád nazí, natáčeli jsme se a dělali hlouposti,“ řekla.

Zveřejnění nahrávky však na lehkou váhu nebrala. Právě naopak, uniknutí intimních momentů na veřejnost ji tak ranilo, že přemýšlela nad sebevraždou. Nakonec ji ale zachránily její dvě děti.

„Ty nahrávky nebyly určeny k tomu, aby je viděl někdo jiný. Byla jsem matka. To mě zachránilo. Kdybych nebyla matkou, myslím, že bych to nepřežila,“ říká s tím, že nahrávku od jejího zveřejnění neviděla. „Bylo to velmi zraňující.“