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Světový sexsymbol? Nikdy mi to nebylo příjemné, vzpomíná Pamela Andersonová

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  14:00
Herečka Pamela Andersonová (59) při představování nového filmu Alma promluvila nejen o své náročné roli, ale také o odvrácené stránce slávy. Přiznala, že ani bohatství nemusí člověku přinést štěstí, a zavzpomínala na dobu, kdy byla jedním z největších sexsymbolů 90. let.
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Mladá Pamela Andersonová v reklamě na nápoj
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Pamela Andersonová (1987)
111 fotografií

Pamela Andersonová se v novém rodinném dramatu Alma představí v nezvykle temné roli bezcitné matky. Snímek otevírá citlivá témata sexu a zneužívání, a herečka při jeho propagaci promluvila také o tom, jakou cenu může mít sláva a finanční úspěch.

„Opravdu věřím, že z bohatství může bez zjevného důvodu pramenit jistý druh prázdnoty,“ řekla devětapadesátiletá hvězda magazínu People.

Andersonové je přesvědčená, že nový film Alma v lidech vyvolá velmi silné emoce. „Nebude to pro každého. Není to snadná jízda a není to snadné sledovat. Ale právě proto ten film vznikl,“ uvedla.

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Během současných rozhovorů se vrátila také ke své nejslavnější životní etapě. V 90. letech se díky roli plavčice C. J. Parkerové v seriálu Pobřežní hlídka stala jedním z nejznámějších sexsymbolů světa. Sama ale přiznává, že taková nálepka jí nikdy nebyla příjemná.

„Nelíbí se mi být sexsymbolem. Nikdy mi to nebylo příjemné. Myslím, že to vlastně není moc sexy. Myslím, že všichni toužíme být sexy ve svých vztazích a pro své partnery, ale být sexy pro celý svět… Nevím,“ svěřila se v podcastu How To Fail With Elizabeth Day.

Dodala, že obrovská pozornost, které se jí tehdy dostávalo ze všech stran, pro ni nebyla příjemná a často o ni vůbec nestála.

Andersonová se v posledních letech snaží budovat odlišný obraz své kariéry. Vedle herectví se více věnuje autorským projektům a vybírá si role, které jí umožňují ukázat jinou tvář, než jakou si s ní veřejnost spojovala v době největší popularity.

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