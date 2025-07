Andersonová a Neeson spolu randí. Je to dobrý chlap, chválí herce bývalá playmate

„Liam Pamelu velmi přitahuje a to nejen fyzicky. Je také naprosto otevřený jejímu způsobu myšlení i života a zejména se mu líbí její vlažný přístup ke slávě. Stejně jako ona ani on příliš nemiluje současný Hollywood a místo večírků si raději užívá klidu v soukromí,“ řekl zdroj deníku Daily Mail a potvrdil, že milostný románek obou herců trvá „už nějakou dobu“.

Pamela Andersonová a Liam Neeson na plakátu k remaku filmu Bláznivá střela (2025)

„Pamela svým přátelům řekla, že je z Liama naprosto uchvácena. Dělá pro ni totiž spoustu romantických věcí, například jí pravidelně nechává posílat květiny. Tráví také spoustu času s jejími syny a psy.“

Insider poznamenal, že románek vzniklý při natáčení přerostl v plnohodnotný vztah i proto, že herci měli možnost spolu trávit spoustu času v rezidenci Andersonové v Kanadě.

„Pam denně vaří a zahradničí. Je to velmi přitažlivé a velmi nehollywoodské – a právě to Liam velice miluje. Do všech domácích aktivit se také sám rád zapojuje,“ řekl zasvěcenec.

Andersonová Neesona v rozhovorech z posledních měsíců jen chválí. „Myslím, že mám v Liamovi přítele navždy. Rozhodně mezi námi existuje silné spojení, které je velmi upřímné a velmi láskyplné. Je to dobrý chlap,“ svěřila se někdejší playmate magazínu Entertainment Weekly.

Bývalá modelka časopisu Playboy také poukázala na to, jak moc odlišné jsou jejich kariéry. „Liam je skutečný umělec. Začal u divadla, natočil přes sto filmů, mezi nimi například i Schindlerův seznam. Já na to šla obráceně. Jako herečka jsem se proslavila v televizním seriálu Pobřežní hlídka. Můj osobní život pak tak trochu zastínil ten profesní. Je to legrační, jak se všichni na červený koberec dostanou jinou cestou. Je pro mě velká čest, mít možnost prožít tuhle zkušenost právě s Liamem,“ uvedla Andersonová.

Liam Neeson, jehož filmová postava (poručík Frank Drebbin mladší) má v Bláznivé střele románek s Beth Davenportovou, kterou hraje právě Pamela Andersonová, přiznal, že zpočátku vůbec nevěděl, co od ní čekat. Nakonec ho ale její herecký výkon velmi zaujal.

Pamela Andersonová a její synové Dylan Lee a Brandon Lee a Liam Nesson a jeho synové Daniel Neeson a Micheál Richardson v New Yorku (28. července 2025)

„Přijala a ztělesnila tu potrhlost, výstřednost i intenzitu a také ukázala trochu smutku, který v ní byl, což bylo roztomilé. Má v sobě velkou dravost a přirozený smysl pro humor. Je moc vtipná a zábavná, a i když by mohla, nemá problémy s egem. A také se na ni mimochodem moc hezky dívá,“ liboval si Neeson v rozhovoru pro magazín People.

Podle Andersonové je její partner dokonalý gentleman, který z ní při natáčení filmové novinky dokázal dostat to nejlepší. „S velkým respektem a láskou mi předal své zkušenosti,“ popsala.

„Oba milujeme literaturu a rádi se zasmějeme, máme toho opravdu hodně společného. S mou asistentkou a jeho asistentem jsme v průběhu natáčení trávili mnoho času na společných romantických večeřích,“ přiblížila herečka.

Andersonová byla celkem šestkrát vdaná. Liam Neeson v roce 2009 tragicky přišel o manželku. Herečku Natashu Richardsonovou si vzal v roce 1994, měli spolu dva syny - Micheála (30) a Daniela (29). Žili spolu šťastně až do roku 2009, kdy Richardsonová utrpěla v Kanadě smrtelné zranění po pádu na lyžích.

Neeson nesl ztrátu své ženy velice těžce a nevěřil, že se mu podaří znovu zamilovat. Smutek ho prý přepadal hlavně v noci. „Třeba se cítím docela spokojený, pak najednou bum. Je to jak rána doprostřed hrudníku,“ přiznal několik let po smrti manželky v jednom z rozhovorů.

V remaku slavné komedie Bláznivá střela (původní film měl premiéru v roce 1988) hraje detektiva Franka Drebina mladšího, zatímco Pamela ztvárnila postavu zpěvačky z nočního klubu jménem Beth. Do českých kin mohou diváci na film vyrazit od 18. srpna.