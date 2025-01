Koktovi slaví 10 let v manželství. Někdy je to boj sám se sebou, říká Ornella

„Slavíme 10. výročí svatby, tedy Cínovou (růžovou) svatbu. Je to pro mě takový milník. Prožili jsme v manželství dvě zrození našich dětí, mnoho krásných chvil, ale i těch krušných. Každý pár je sice jiný, ale jestli můžu trošku poradit, pokud máte zrovna horší období, hlavní je se z toho nepodělat,“ píše Ornella Koktová na Instagramu.

„Zní to možná jako klišé, ale zabalit to můžete vždycky. Krása lásky ve dvou je i o tom, umět spolu věci řešit. Někdy je to i boj sám se sebou (hlavně v době PMS). Jsem moc vděčná pánu bohu, že u nás převažují ty dobré chvíle a že po těch letech stále mohu s rukou na srdci říct miluju tě,“ dodává.

Štiková a Kokta se vzali v roce 2015, Ornelle bylo tehdy jedenadvacet let, Josefovi sedmapadesát. Jejich vztah se provalil tři roky předtím na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta nejdřív tvrdil, že chce zůstat s tehdejší manželkou Gabrielou Partyšovou a popíral, že by s mladou blondýnkou šlo o víc než jednorázový úlet. Dokonce jí doporučoval jít na potrat.

O rok později se však s Partyšovou rozvedl. To už byl na světě syn Quentin, který se jemu a Ornelle narodil v březnu 2013. Kromě něho má Kokta z manželství s Partyšovou syna Kristiana a z prvních dvou manželství ještě dceru Alenu a syny Josefa a Petra.

V roce 2015 se Ornella a Josef vzali. V dubnu 2020 se jim narodil druhý syn Sven, v dubnu 2021 pak dcera Lilianne.

Josef Kokta býval milionářem a velmi úspěšným podnikatelem v oblasti nemovitostí a poradenství. Od roku 1991 vlastnil reklamní agenturu Quo, která byla asi nejznámější podle reklamních pruhů na dálničních a silničních mostech a bilboardů kolem dálnic. Roční obrat společnosti byl kolem 500 milionů korun. Kromě toho vlastnil také společnost Česká hudba a byl spolumajitelem autoopravny.

Koktův reklamní holding koupil v roce 2002 americký mediální magnát Rupert Murdoch. „A to byl začátek mého konce. Vlastnil jsem reklamní média, billboardy a reklamní pruhy na dálničních a silničních mostech, úspěšnou reklamní agenturu a obrovskou výrobní základnu reklamních prostředků, kde jsme vyráběli vše od vizitek až po známé megaboardy Mattoni,“ řekl v jednom z rozhovorů zkrachovalý podnikatel, který ze dne na den o všechno přišel.

„Měl jsem stamiliony zdaněných peněz na účtech a chuť užívat si života. Jenže přišel druhý rozvod, třetí manželství, riskantní investování na americké akciové burze, světová krize, pád americké banky Lehman Brothers, pokles dolaru až na šestnáct korun za dolar, nesprávné investování, lehkovážnost, moc kamarádů, kterým jsem půjčoval, další rozvod,“ vysvětlil Kokta, který o vše přišel a musel začít úplně od nuly.

Ornella Štiková byla v dětství přijata na baletní konzervatoř, kde kromě baletu dělala i step. Později odjela s rodinou do Washingtonu a do Moskvy. Díky působení rodiny v zahraničí se naučila anglicky. Její herecká kariéra se projevila jen v dětství, když se objevila s Dádou Patrasovou v pořadu Kouzelná školka.

Ornella je dcerou Moniky Štikové. Ta se v roce 2018 rozvedla s prvním manželem Michalem Štikou, se kterým má kromě Ornelly také dceru Charlotte, a přestěhovala se za o čtyřiadvacet let mladším hokejistou Petrem Biniasem do Německa. Rok po seznámení se zasnoubili, svatba se konala v sobotu 18. července 2020 v Praze. Dcery podnikatelky se obřadu neúčastnily.