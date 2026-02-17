Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

Autor:
  20:30
Influencerka Ornella Koktová se fanouškům na své 33. narozeniny svěřila s překvapivou zprávou. Oznámila rozvod s manželem Josefem Koktou (68), se kterým má tři děti. Pár byl spolu 14 let.
Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023) | foto: Franck ProvostiDNES.cz

Ornella Koktová a Josef Kokta v roce 2015
Josef Kokta a Ornella Koktová na premiéře Plesu upírů (12. února 2017)
Ornella a Josef Koktovi
Ornella Koktová a Josef Kokta na MFF KV (Karlovy Vary, 30. června 2023)
26 fotografií

„Dnes mám 33. narozeniny a zároveň skončila jedna etapa mého života rozvodem,“ začala Ornella Koktová svůj příspěvek na Instagramu. „Omlouvám se, ale teď musím být s dětmi,“ dodala s tím, že podrobnosti uvádí na svých stránkách.

ornellakoktova

Dnes mám 33. narozeniny a zároveň skončila jedna etapa mého života rozvodem. Jediné moje vyjádření je na www.ornellalife.cz Omlouvám se, ale teď musím být s dětmi. Pravdu najdete tam.

17. února 2026 v 19:58, příspěvek archivován: 17. února 2026 v 20:46
oblíbit odpovědět uložit

Influencerka na narozeninové oslavě představila svůj nový projekt Ornella Life mapující její život. Ten poslední rok přitom považuje za turbulentní a náročný. V dokumentu potvrdila také rozchod s podnikatelem Josefem Koktou. Během promítání dokumentu opustila sál a odjela domů.

O problémech v manželství se spekulovalo delší čas, protože Kokta se přestal ukazoval na manželčiných sociálních sítích, což Ornella vysvětlovala jeho věkem a také plánovaným „detoxem“ od sítí.

Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech. V tom čase byl podnikatel ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, se kterou má syna. S Ornellou se vzali v roce 2015 a mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Influencerka Ornella Koktová se fanouškům na své 33. narozeniny svěřila s překvapivou zprávou. Oznámila rozvod s manželem Josefem Koktou (68), se kterým má tři děti. Pár byl spolu 14 let.

17. února 2026  20:30

Čtyři manželky, ale děti žádné. Co trápilo Roberta Duvalla mimo filmové plátno

Robert Duvall a Luciana Pedraza tančí na jeho hvězdě na chodníku slávy v...

Měl čtyři manželky a přiznal i řadu přítelkyň, ale rodinu s žádnou nezaložil. Americký herec Robert Duvall známý z filmů Kmotr či Apokalypsa o chybějících potomcích moc nemluvil. Podle svých kolegů...

17. února 2026  16:43

Nechal jsem se na dva dny zavřít do Bohnic, prozradil herec Ondřej Malý

Ondřej Malý v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. února 2026)

Herec Ondřej Malý (60) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč se nechal na dva dny dobrovolně zavřít do Bohnic. Byl to pro něj velký zážitek a rozhodně se mu to vyplatilo.

17. února 2026  15:15

Daniel Krejčík si zlomil ruku. V márnici jich máme habaděj, vzkázal mu táta

Daniel Krejčík

V lednu si zlomil nos, nyní je to ruka. Herec Daniel Vymětal Krejčík s humorem sobě vlastním přemýšlí, co to bude další měsíc. Svým sledujícím na sociálních sítích vysvětlil, jak ke zranění přišel a...

17. února 2026  14:21

Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová

Kristen Stewartová (Cannes, 24. května 2022)

Na filmovém plátně už ji neuvidíte. Život herečky totiž vyměnila za režii. Kristen Stewartová (35), hvězda filmové série Stmívání, se svěřila, jak se změnil její život po tomto kariérním přerodu. „K...

17. února 2026  13:30

Nemohla jsem ani vstát z postele, přiznala Mel C poruchu během působení Spice Girls

Skupina Spice Girls (1994)

Melanie Chisholmová (52) alias Mel C a Sporty Spice ze světově proslulé kapely Spice Girls nedávno otevřeně přiznala, jak hluboce na ni v 90. letech působil tlak na dokonalé tělo a vzhled. „Cvičila...

17. února 2026  12:04

Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky. Ne vždy se to povede, říká

Apple je dcerou herečky Gwyneth Paltrowové a frontmana kapely Coldplay Chrise...

Apple Martinová (21), dcera herečky Gwyneth Paltrowové (53) a frontmana kapely Coldplay Chrise Martina (48), se rozhodla otevřeně promluvit o estetických zákrocích. Studentka prestižní soukromé...

17. února 2026  9:18

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

17. února 2026

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

17. února 2026

Cítila zradu i vztek. Ale věřila jsem, že mě to posune, říká Cibulková o konci v divadle

Premium
„Vždycky se snažím zorganizovat aspoň jednu zajímavou dovolenou ročně, abychom...

Setkala jsem se ní poprvé. Přesto jsem měla hned od začátku pocit, že kdyby si člověk mohl vzít na pustý ostrov jednu jedinou kamarádku, byla by právě Klára Cibulková tou nejlepší volbou. Pro její...

16. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hvězdy Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli

Maya Hawke a její otec Ethan Hawke (New York, 14. února 2026)

Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee...

16. února 2026  12:02

Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku...

Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou...

16. února 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.