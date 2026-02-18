Kellnerovi, Krejčířovi, zrada matky i rozvod. Ornella Koktová bilancuje

Ornella Koktová v dokumentu vypráví také o seznámení rodičů i svém dětství. V části o mezinárodní americké škole, kterou navštěvovala, zmiňuje, že se potkávala s rodinami Petra Kellnera, Radovana Krejčíře nebo Miroslava Topolánka.
„Pro mě to nebyli lidi z titulek novin, i když občas jsem si připadala jako v nějaké kriminálce. Dalo mi to hodně, protože si do dospělosti odnáším to, že ať už se vyskytnu v jakémkoliv prostředí nebo situaci, tak zachovávám klid, cítím se absolutně přirozeně a nemám problém se s kýmkoliv dát do řeči. Byl to teda masakr, protože školné už tenkrát stálo milion korun, takže to docela zahučelo,“ řekla.
Peníze rodina měla hlavně díky babičce, která měla obchod na letišti. Když jí pak nevyšlo podnikání a nebyly finance, musely Ornella i její sestra Charlotte odejít ze školy. To bylo Ornelle kolem 14 let. „Máma byla hrozně zhroucená ve smyslu, že říkala, jestli nás nesebere sociálka a nedají nás do dětského domova, protože nemáme reálný domov. Kam jakoby půjdeme,“ přiznala.
Zmínila také chování své matky Moniky Binias, která přišla o luxusní životní styl, na který byla zvyklá. Ornella vzpomíná také na matčin potrat. „Ona vždycky byla spíš štíhlejší postavy. Tím, jak blbla s tím třetím těhotenstvím, tak si úplně hormonálně rozhodila tělo. Úplně šíleným způsobem nakynula, byla z ní taková matrona. Měla vztek za to, že se jí změnila postava, že přišla o peníze a za mě a za Charlottu, což jsme se shodly, že začala mít vztek, že se dostáváme do pubertálního věku a začínají z nás být slečny. A už nejsme malé děcka,“ řekla.
Tenkrát Ornella chtěla dokonce utéct z domu kvůli matčiným záchvatům vzteku. Někdy je totiž vyhodila v noci ven, třeba když se zastávala při hádkách rodičů otce.
V 16 letech pak zkusila dráhu modelky v Czechoslovak Models. Dostala se do světa a pomohlo jí to dostat se do společnosti.
Josef Kokta ji oslovil na Facebooku. „Jsem typ ženy, která se ne snadno zamiluje do chlapa. Docela si držím distanc. Já když se zamiluju, tak to nemá hranice a úplně tomu propadnu a jsem schopná za tu lásku položit život,“ prohlásila Ornella. „Já jsem ho hrozně hltala, protože byl strašně charismatický, měl přehled, krásně voněl a všechno. Pepu jsem si nejdřív vůbec nespojovala s Partyšovou, protože měl každý jiné příjmení.“
|
18. ledna 2018
Byli milenci, důvěrníci a kamarádi. Po půlroce se Kokta vyznal z lásky. Ona se zamilovala až postupně. Na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2011 se jejich vztah provalil. Sice se pak rozešli, ale Ornella zjistila, že je v jiném stavu. Přestože ji Kokta posílal na potrat, ona se rozhodla si miminko nechat, i kdyby měla být sama.
„Já jsem toho Pepu fakt milovala, potřebovala jsem ho ve svém životě. Byla jsem tak na hranici svých psychických sil, že jsem jednou chtěla skočit ze skály v Divoké Šárce a zabít se i těhotná, že spolu nebudeme,“ přiznala.
Dala si proto za úkol Josefa Koktu svést, což se jí nakonec povedlo. Před porodem se snažil Ornellu přesvědčit, jestli by mohli mít otevřený vztah. To ale odmítla.
Do porodnice jí odvedl Kazma, který vše natáčel pro svou One Man Show. Při odchodu z porodnice pak novopečenou maminku s Quentinem odvezl Pavel Novotný, který byl domluvený s Ornellinou matkou. Své dceři nedala nic z peněz, které za to dostala.
Po narození prvního syna se Josef a Ornella sestěhovali. A pak v roce 2015 i vzali. „Od té doby uplynulo mnoho let. Mnohokrát jsme se stěhovali, začali jsme budovat naše firmy, narodily se nám dvě děti. Pak jsme řešili finanční krize, různé pády, kotrmelce, krach vztahu s mojí rodinou. Prožili jsme toho strašně moc. A z bulvárních kauz a titulků se stala všední každodennost, kterou jste ale nikdy neviděli celou,“ řekla. „S Pepou jsme se rozvedli,“ dodala Ornella Koktová na konec prvního dílu dokumentu se slzami v očích.
|
24. září 2025