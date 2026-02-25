Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová

Ornella Koktová zveřejnila druhou epizodu dokumentu Ornella Life. Mluví nejen o životě po rozvodu s manželem Josefem Koktou. Ten se v epizodě objevuje také a promluvil i o svých finančních potížích.
Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025) | foto: Instagram @boobee_czsk

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)
Ornella Koktová a Josef Kokta (Karlovy Vary, 3. července 2023)
Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)
Ornella Koktová a Josef Kokta (Karlovy Vary, 3. července 2023)
Když Ornella Koktová oznámila, že jsou s Josefem Koktou rozvedení, vzbudilo to pozdvižení. Později vyšlo najevo, že rozvod byl čistě pragmatický a Ornella s Josefem nejsou svoji už několik let. Žijí ale stále spolu.

„S Pepou fungujeme jako normální rodina, až na to, že na papíře už nejsme manželé,“ říká Ornella Koktová s tím, že celé roky to držela v tajnosti a nyní se jí ulevilo. „Jediný důvod rozvodu byly určitě finance. Protože Pepa si z minulosti nese nějaké nevyřešené finanční věci, nějaký dluh a podobně,“ dodala.

Ornella Koktová a Josef Kokta (Karlovy Vary, 3. července 2023)

„Vlastní vinou, nikdo jiný za to nemůže než já. Je mi špatně doteď,“ potvrdil Josef Kokta.

Brali jsme se z lásky, říká Ornella s tím, že nepřemýšlela dopředu, jak by dluhy mohly ovlivnit rodinu. Koktu navíc poznala v době, když už podle ní neměl vůbec nic. Všechno, co ještě měl, včetně domu na Floridě, prý nechal exmanželce Gabriele Partyšové.

Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

Josef Kokta přiznal, že ho finančně vyčerpaly rozvody, děti, všelijaké platby, dělení majetku u rozvodů a také investování na americké burze v roce 2007. Kvůli následné krizi nemovitostí v Americe a světové ekonomické krizi dle svých slov přišel o všechno.

„Za mnou a za Quentinem přišel se čtyřma igelitkama a kufříčkem. Byli jsme jako nějaký mladý pár, který začíná od nuly,“ vzpomíná Ornella Koktová.

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Aby měli na nájem a na jídlo, museli si půjčovat peníze. Podle Josefa Kokty jim pomohlo, když pak vymyslel a založil značku oblečení Pink Horse.

Velkým problémem bylo také bydlení. Za dobu, co byli spolu, se stěhovali šestkrát. „Ornellin sen je vlastní bydlení. My furt bydlíme v nájmu. A můj takový sen, než zaklepu bačkorami, abych měl kde bydlet,“ řekl Josef Kokta.

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Právě kvůli splnění snu o bydlení Ornella neustále pracuje. Josef Kokta nepracuje na ničem vlastním a věnuje energii do Ornelliných firem, hlídá i veškeré smlouvy o spolupráci na sociálních sítích.

„Dělám Ornelle zázemí a zabezpečuju čtyři firmy v pozicích ekonomiky, řízení a administrativy, sklady, daně. Všechny tyto věci dělám vlastně jako její zaměstnanec. Odměňuje mě cigárama, oblečením a jídlem. A sexem,“ prohlásil.

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Koktová v dokumentu dále řeší své nejrůznější podnikatelské aktivity a opět i neshody s matkou Monikou Binias. Dále pak také možné podezření na Aspergerův syndrom u nejstaršího syna Quentina.

V bonusu pak přiznala, že její exmanžel má za sebou divoké vztahové období. „Dřív jsem byla hodně žárlivá. Protože Pepa byl v té době prostě děvkař. Vídal se s hrozným počtem ženských, on si nějaké ku* vy platil. On se vůbec netajil. Říkal, že každý chlap někdy byl v bordelu, zaplatil si escort, měl nějaké vdané paničky natajno, mladé holčičky. Pepa je hrozný prasák. Já jsem nastupovala do role, že ho teda zkrotím,“ řekla s tím, že mu přišla na to, že si dopisoval s nějakou ženou i během jejich vztahu.

Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

Po scéně, při které mu mimo jiné rozlámala LP a odešla s malým Quentinem, jí Josef slíbil, že už to neudělá. „Strašně jsem byla žárlivá. S věkem, mým i Pepovým, se to už zklidnilo. On fakt poznal, že jsem strašná dračice, v životě takovou ženskou nepotkal,“ prohlásila. „Na jednu stranu jsem ráda, že si tím obdobím prošel, ale na druhou je to nechutný prase.“

18. ledna 2018
Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová

