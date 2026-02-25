Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová

Když Ornella Koktová oznámila, že jsou s Josefem Koktou rozvedení, vzbudilo to pozdvižení. Později vyšlo najevo, že rozvod byl čistě pragmatický a Ornella s Josefem nejsou svoji už několik let. Žijí ale stále spolu.
„S Pepou fungujeme jako normální rodina, až na to, že na papíře už nejsme manželé,“ říká Ornella Koktová s tím, že celé roky to držela v tajnosti a nyní se jí ulevilo. „Jediný důvod rozvodu byly určitě finance. Protože Pepa si z minulosti nese nějaké nevyřešené finanční věci, nějaký dluh a podobně,“ dodala.
„Vlastní vinou, nikdo jiný za to nemůže než já. Je mi špatně doteď,“ potvrdil Josef Kokta.
Brali jsme se z lásky, říká Ornella s tím, že nepřemýšlela dopředu, jak by dluhy mohly ovlivnit rodinu. Koktu navíc poznala v době, když už podle ní neměl vůbec nic. Všechno, co ještě měl, včetně domu na Floridě, prý nechal exmanželce Gabriele Partyšové.
|
Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká
Josef Kokta přiznal, že ho finančně vyčerpaly rozvody, děti, všelijaké platby, dělení majetku u rozvodů a také investování na americké burze v roce 2007. Kvůli následné krizi nemovitostí v Americe a světové ekonomické krizi dle svých slov přišel o všechno.
„Za mnou a za Quentinem přišel se čtyřma igelitkama a kufříčkem. Byli jsme jako nějaký mladý pár, který začíná od nuly,“ vzpomíná Ornella Koktová.
Aby měli na nájem a na jídlo, museli si půjčovat peníze. Podle Josefa Kokty jim pomohlo, když pak vymyslel a založil značku oblečení Pink Horse.
Velkým problémem bylo také bydlení. Za dobu, co byli spolu, se stěhovali šestkrát. „Ornellin sen je vlastní bydlení. My furt bydlíme v nájmu. A můj takový sen, než zaklepu bačkorami, abych měl kde bydlet,“ řekl Josef Kokta.
|
Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze
Právě kvůli splnění snu o bydlení Ornella neustále pracuje. Josef Kokta nepracuje na ničem vlastním a věnuje energii do Ornelliných firem, hlídá i veškeré smlouvy o spolupráci na sociálních sítích.
„Dělám Ornelle zázemí a zabezpečuju čtyři firmy v pozicích ekonomiky, řízení a administrativy, sklady, daně. Všechny tyto věci dělám vlastně jako její zaměstnanec. Odměňuje mě cigárama, oblečením a jídlem. A sexem,“ prohlásil.
Koktová v dokumentu dále řeší své nejrůznější podnikatelské aktivity a opět i neshody s matkou Monikou Binias. Dále pak také možné podezření na Aspergerův syndrom u nejstaršího syna Quentina.
V bonusu pak přiznala, že její exmanžel má za sebou divoké vztahové období. „Dřív jsem byla hodně žárlivá. Protože Pepa byl v té době prostě děvkař. Vídal se s hrozným počtem ženských, on si nějaké ku* vy platil. On se vůbec netajil. Říkal, že každý chlap někdy byl v bordelu, zaplatil si escort, měl nějaké vdané paničky natajno, mladé holčičky. Pepa je hrozný prasák. Já jsem nastupovala do role, že ho teda zkrotím,“ řekla s tím, že mu přišla na to, že si dopisoval s nějakou ženou i během jejich vztahu.
|
Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou
Po scéně, při které mu mimo jiné rozlámala LP a odešla s malým Quentinem, jí Josef slíbil, že už to neudělá. „Strašně jsem byla žárlivá. S věkem, mým i Pepovým, se to už zklidnilo. On fakt poznal, že jsem strašná dračice, v životě takovou ženskou nepotkal,“ prohlásila. „Na jednu stranu jsem ráda, že si tím obdobím prošel, ale na druhou je to nechutný prase.“
|
18. ledna 2018