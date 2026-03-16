Trojka s Marešem, Koktova smrt, Agáta. Ornella řešila spory už před rokem

Ornella Koktová v novém díle svého dokumentu Ornella Life zavede diváky do Chateau Mcely. Tam s Josefem Koktovu slavili 14. výročí vztahu. Probrala nejen spory s Agátou Hanychovou, které řešila už v květnu 2025, ale zavzpomínala i na jejich začátky.
Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

„Určitě vnímám Agátu jako kamarádku. Nezvládám od dětství mít kolem sebe deset patnáct kamarádek. Byla jsem ten typ holky, která má tři čtyři kamarádky a jsou jí blízké. Takže Agáta do tohoto okruhu rozhodně patří. Vztah se nám budoval postupně, časem,“ prozradila Ornella v bonusu k nové epizodě Ornella Life.

S Agátou se znají přes deset let. Jejich první setkání skončilo tak, že Ornella u Agáty rovnou první noc přespala. „To bylo takové legrační, protože Leoš Mareš chtěl asi trojku a tak jsme se musely spojit s Agátou, aby k tomu nedošlo,“ prohlásila.

Pak se vídaly sporadicky, jeden čas i nedaleko od sebe bydlely. Postupně přišly na to, že když jsou spolu, je docela sranda a funguje mezi nimi chemie. „S první myšlenkou na podcast přišla Agáta, když viděla, že podobně funguje Tadeáš Kuběnka,“ přiznala Koktová s tím, že to braly jako oddech, možnost poklábosit a „brigádku“. „V tu chvíli, když se s někým víc a víc pravidelně scházíte, to byl moment, kdy se intenzivně začalo tvořit přátelství,“ řekla na adresu Agáty.

Vrátila se také k tomu, jak bulvár řešil údajné spory Ornelly s Agátou už v květnu 2025. Ornella se totiž objevila v podcastu kamarádky ze Survivora Yenifer „Yeni“ Cao. To asi vadilo Agátě, která pak říkala o kudle do zad a v stories na Instagramu se sledujících ptala, jestli mají radši ji, nebo Ornellu. Tu to pak vytočilo.

„Jestli nevezme zpátečku a nezačne se chovat normálně, tak mně je v tuhle chvíli naprosto jedno, jestli ten podcast skončí, nebo ne. Protože já umím vydělat prachy, ať už je podcast nebo ne,“ řešila už loni.

Kromě užívání si oslavy výročí vztahu, se Ornella s Josefem bavili také o jejich velkém věkovém rozdílu. Dělí je 35 let. Zatímco Kokta říká, že přemýšlí pragmaticky a racionálně a za dalších 14 tu už zřejmě nebude, jeho polovičce takové řeči o smrti vadí.

