Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

  9:41aktualizováno  18:18
V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si dovolené dojde také na Ornellinu sestru Charlotte Štikovou, jejíž těhotenství Ornella zřejmě propálila. Jak se později ukázalo, šlo o planý poplach.
Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026) | foto: Ornella Life

Charlotte Štiková na Playboy párty (2023)
Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)
„Seš tak vylízaný, fakt. Hlavně že řídíš a máš brejličky!“ spustila Ornella Koktová na svého exmanžela Josefa, se kterým ale pořád žije a se kterým má tři děti.

Důvodem hádky cestou na Francouzskou riviéru bylo pomalé řízení a tankování. V některých momentech Ornella hysterií, křikem a fistulou připomínala svoji matku Moniku Binias. Podobná srovnání ovšem nemá ráda, jak se ukázalo později.

„Když mě Pepa vytočí, tak jsem sprostá. A on je sprostý taky. Máme horkou hlavu oba dva. Mně se uleví a jdeme dál,“ řekla pak smířlivě, když v jejich konverzaci nechyběly nadávky do krav a kreténů.

„Je pro mě důležité se udobřit. Ne, že bychom to dělali nějakými postelovými hrátkami. Všem bych doporučila, že stačí jenom objetí. Pepa začal říkat, že to objetí musí mít aspoň dvacet sekund,“ prozradila recept na fungování ve vztahu.

Dokonce uznala, že Josefovi na benzince křivdila a on byl v právu a měl pravdu. „Je těžké uznat vlastní chybu a omluvit se, ale dělám to,“ řekla Ornella Koktová, která se pak v Cannes setkala také s Richardem Chladem a jeho manželkou nebo Evou Decastelo.

I na dovolené řešili exmanželé bulvár a propírané kauzy spojené s nimi. Jednou z nich bylo, že Ornellina sestra Charlotte o ní řekla, že je blázínek a trochu jako jejich matka. Ornella se přitom mladší sestry zastala, když měla krizi s manželem Martinem Stefanem a na čas ji u sebe ubytovala.

Charlotte ovšem tvrdila, že to všechno Ornella nafoukla a žádná velká krize se nekonala. I přes některé neshody jsou sestry v kontaktu. Opět se sblížily na pohřbu babičky.

Ornella se sestry zastala i na Instagramu po výpadu jejich matky Moniky Binias. Nepřímo ovšem při obraně sestry zřejmě prozradila její těhotenství. „Ať už je Charlotte jakákoliv…další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží. Ale řeknu vám jedno… absolutně nechápu, jak někdo může kopat do svojí těhotný dcery!!! Já si taky zažila svý… ale přece jen Charlotte není takový tvrďák jako já. Charly drž se...“ napsala Koktová na sítích ke společným fotkám se sestrou.

Ornella později v neděli ovšem v příbězích na Instagramu oznámila, že vše je jinak. Charlotte není těhotná. „Takže vše je jinak a já si z toho beru ponaučení, opět. A omlouvám se všem, protože jsem se nachytala v dobrý víře. Dětství a vazby se u mě přes noc nemění. Furt žiju v tomhle směru minulostí. A to je asi ta chyba. Vše je dnes jinak a ti lidé jsou už taky jiní,“ napsala.

Dodala, že si v případě matky a sestry už bude dávat větší pozor. Zároveň přiznala, že je šťastná, jakou rodinu si sama vybudovala s Josefem Koktou. „V den kdy jsem tě potkala, jsem neměla ani tušení, že ti jednou dám celé své srdce… Nečekala jsem, že jsem našla někoho, kdo mi zcela změnil život a to se vším všudy. Jak čas plynul, stal ses víc než jen člověkem, do kterého jsem se zamilovala. Stal ses spolu s našimi dětmi mým smyslem života, mou nadějí, i mým světlem ve tmě,“ uvedla k fotkám svého exmanžela.

17. března 2026
Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Jitka Boho brání svou desetiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru. Lidem na sociálních sítích vadí účes i styl oblékání Rosalie, která se...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

Nejsem člověk, který by se psychicky zhroutil, vzpomíná Bagárová na těžké období

Monika Bagárová na 60. ročníku ankety Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)

Když před dvěma roky musela kvůli nedostatku prodaných vstupenek zrušit svůj koncert v O2 areně, uvažovala, že se zpíváním skončí. Čas a zejména blízcí jí ale pomohli se přes toto těžké období...

6. dubna 2026

Honza rád chodí na nahé túry a věří, že po Naked Attraction nepůjde sám

V Naked Attraction si bude vybírat stevard Honza

Stevard Honza (44) s nahotou nemá problém. Rád podniká nahé túry po Česku i zahraničí. Nejdál byl nahý na Tenerife a rád by v nahé seznamce našel někoho, kdo se nebude stydět a na další nahé...

6. dubna 2026

Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si...

5. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  18:18

Královské Velikonoce. Princ George už výškou dohání maminku Kate

Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William...

Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého...

5. dubna 2026  15:01

Hercův dokonalý život utnula tragédie. Gregory Peck se zhroutil a přestal točit

Premium
Gregory Peck, americká herecká ikona 40., 50. i 60. let 20. století

Život je nevyzpytatelný. Koncem 30. let se ho lidé štítili jako tuláka, aby o pár let později stáli fronty na jeho filmy a žadonili o fotografii. Miláček žen s výrazem Mirka Dušína se narodil před...

5. dubna 2026

S čůrací scénou ve filmu Dream Team jsem měl problém, říká Martin Hofmann

Martin Hofmann v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herec Martin Hofmann (48) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o natáčení filmu Dream Team v brazilském Riu a prozradil, proč se až kvůli roli ve filmu Říkají mi Lars odhodlal sednout na motorku.

5. dubna 2026

Sedmou účastnicí StarDance 2026 bude další mladá herečka

Soutěžní páry ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Česká televize (ČT) pokračuje i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. A protože taneční soutěž slaví 20. výročí v ČT, o známé tváře není nouze. Vedle Tomáše Matonohy či...

5. dubna 2026  8:14

Na seznam StarDance přibylo další jméno. Je to hvězda seriálu Adikts

Luciana Tomášová ve StarDance XIV (2026)

Sedmou potvrzenou účastnicí letošního ročníku StarDance je herečka Luciana Tomášová. Diváci ji mohou znát ze seriálů Adikts a Ratolesti. Kromě hraní se věnuje také hudbě.

5. dubna 2026  8:12

Babička je spíš přísnější než rozmazlovací, říká o Livii Klausové vnuk Robert

Robert Klaus a jeho babička Livia Klausová

Bývalou první dámu Livii Klausovou (82) zaměstnává především nadační fond, který založila s manželem, exprezidentem Václavem Klausem. Vždy si ale najde čas na vnoučata, kterých má díky dvěma synům už...

5. dubna 2026

Budou z nich multimilionáři. Dětští herci z Harryho Pottera vydělají balík

Arabella Stantonová, Dominic McLaughlin a Alastair Stout v Londýně na HBO Max...

V roce 2023 byl oznámen seriál z produkce HBO, který se pokusí o novou adaptaci knih o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové. Nejmenovaný zdroj nyní zveřejnil částky, které dětští herci za své role...

5. dubna 2026

Šeredová vypráví: Být „štětka“, mohla jsem toho v kariéře neuvěřitelně využít

Premium
V dospívání se rozhodovalo, po které ze svých babiček bude. „Jedna byla plochá...

V dospívání se rozhodovalo, po které ze svých babiček bude. „Jedna byla plochá a druhá s osmičkami. Dlouho to vypadalo, že budu po té první,“ směje se Alena Šeredová, které nakonec půvab přinesl...

4. dubna 2026

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

4. dubna 2026  19:19

