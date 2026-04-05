Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

„Seš tak vylízaný, fakt. Hlavně že řídíš a máš brejličky!“ spustila Ornella Koktová na svého exmanžela Josefa, se kterým ale pořád žije a se kterým má tři děti.
Důvodem hádky cestou na Francouzskou riviéru bylo pomalé řízení a tankování. V některých momentech Ornella hysterií, křikem a fistulou připomínala svoji matku Moniku Binias. Podobná srovnání ovšem nemá ráda, jak se ukázalo později.
„Když mě Pepa vytočí, tak jsem sprostá. A on je sprostý taky. Máme horkou hlavu oba dva. Mně se uleví a jdeme dál,“ řekla pak smířlivě, když v jejich konverzaci nechyběly nadávky do krav a kreténů.
„Je pro mě důležité se udobřit. Ne, že bychom to dělali nějakými postelovými hrátkami. Všem bych doporučila, že stačí jenom objetí. Pepa začal říkat, že to objetí musí mít aspoň dvacet sekund,“ prozradila recept na fungování ve vztahu.
Dokonce uznala, že Josefovi na benzince křivdila a on byl v právu a měl pravdu. „Je těžké uznat vlastní chybu a omluvit se, ale dělám to,“ řekla Ornella Koktová, která se pak v Cannes setkala také s Richardem Chladem a jeho manželkou nebo Evou Decastelo.
I na dovolené řešili exmanželé bulvár a propírané kauzy spojené s nimi. Jednou z nich bylo, že Ornellina sestra Charlotte o ní řekla, že je blázínek a trochu jako jejich matka. Ornella se přitom mladší sestry zastala, když měla krizi s manželem Martinem Stefanem a na čas ji u sebe ubytovala.
Charlotte ovšem tvrdila, že to všechno Ornella nafoukla a žádná velká krize se nekonala. I přes některé neshody jsou sestry v kontaktu. Opět se sblížily na pohřbu babičky.
Ornella se sestry zastala i na Instagramu po výpadu jejich matky Moniky Binias. Nepřímo ovšem při obraně sestry zřejmě prozradila její těhotenství. „Ať už je Charlotte jakákoliv…další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží. Ale řeknu vám jedno… absolutně nechápu, jak někdo může kopat do svojí těhotný dcery!!! Já si taky zažila svý… ale přece jen Charlotte není takový tvrďák jako já. Charly drž se...“ napsala Koktová na sítích ke společným fotkám se sestrou.
Ornella později v neděli ovšem v příbězích na Instagramu oznámila, že vše je jinak. Charlotte není těhotná. „Takže vše je jinak a já si z toho beru ponaučení, opět. A omlouvám se všem, protože jsem se nachytala v dobrý víře. Dětství a vazby se u mě přes noc nemění. Furt žiju v tomhle směru minulostí. A to je asi ta chyba. Vše je dnes jinak a ti lidé jsou už taky jiní,“ napsala.
Dodala, že si v případě matky a sestry už bude dávat větší pozor. Zároveň přiznala, že je šťastná, jakou rodinu si sama vybudovala s Josefem Koktou. „V den kdy jsem tě potkala, jsem neměla ani tušení, že ti jednou dám celé své srdce… Nečekala jsem, že jsem našla někoho, kdo mi zcela změnil život a to se vším všudy. Jak čas plynul, stal ses víc než jen člověkem, do kterého jsem se zamilovala. Stal ses spolu s našimi dětmi mým smyslem života, mou nadějí, i mým světlem ve tmě,“ uvedla k fotkám svého exmanžela.
17. března 2026