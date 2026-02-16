Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

  9:50
Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou Laemmelovou.

Orlando Bloom, kterého proslavily role Legolase v trilogii Pán prstenů a Willa Turnera ve filmové sérii Piráti z Karibiku, byl po rozchodu se zpěvačkou Katy Perry poprvé spatřen po boku nové partnerky.

Britský herec zalovil jako již v minulosti v modelingových vodách a randí se švýcarskou modelkou Luisou Laemmelovou. Společně přijeli z hotelu na finále americké fotbalové ligy Super Bowl, kde se výborně bavili a také spolu později odcházeli, což okamžitě rozvířilo spekulace o novém vztahu.

Orlando Bloom a modelka Luisa Laemmel (Super Bowl, San Francisco, 10. února 2026)

Osmadvacetiletá Luisa Laemmelová pochází ze Švýcarska a v modelingovém světě se pohybuje už od dospívání. Začínala jako velmi mladá a postupně se vypracovala mezi vyhledávané tváře evropských i amerických módních kampaní.

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku BERTA
Modelka Luisa Laemmel (2024)
Modelka Luisa Laemmel (2023)
Modelka Luisa Laemmel (2023)
30 fotografií

Spolupracovala s prestižními značkami jako Calvin Klein, L’Oréal, Vera Wang, YSL Beauty či Guerlain a její fotografie se objevily v mezinárodních módních magazínech včetně L’Officiel nebo Cosmopolitan.

Vedle kariéry modelky vystudovala psychologii ve Velké Británii a dlouhodobě se zajímá o témata duševního zdraví a osobního rozvoje. Po studiích se usadila v New Yorku, kde nyní žije. V módním průmyslu je vnímána nejen jako půvabná blondýnka s výraznými rysy, ale také jako vzdělaná a kultivovaná žena s širšími zájmy.

Katy Perry poprvé potvrdila vztah s expremiérem. Hlavně nezačni zpívat o politice, píší jí

Bloomův osobní život byl v uplynulých letech velmi ostře sledovaný bulvárem. Se zpěvačkou Katy Perry tvořil herec pár téměř deset let, několikrát se v jeho průběhu rozešli, ale nakonec se zasnoubili. V roce 2020 se jim narodila dcera Daisy Dove. Přestože jejich společná partnerská cesta skončila (oficiálně loni, neoficiálně podle informací zahraničních médií dokonce již několik let předtím), oba opakovaně zdůrazňují, že zůstávají oddanými rodiči své malé dcery.

Před vztahem s Katy Perry byl Orlando Bloom ženatý s modelkou Mirandou Kerr. Mají spolu syna Flynna, který se narodil v roce 2011. Manželství s australskou kráskou skončilo rozvodem v roce 2013, bývalí partneři však spolu vycházejí přátelsky a fungují v rámci společné péče o syna. Modelka se později provdala za podnikatele Evana Spiegela, zatímco Bloom pokračoval ve své herecké kariéře i osobním životě.

Vztah s Luisou Laemmelovou herec ani modelka zatím oficiálně nepotvrdili, jejich rande na tak obrovsky mediálně sledované akci, jakou je Super Bowl, však naznačuje, že pravděpodobně nepůjde jen o letmou známost.

Zpěvačka Katy Perry počátkem prosince potvrdila svůj vztah s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem, když zveřejnila sérii fotografií a videí z jejich společné cesty do Tokia, kde vystupovala v rámci turné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká

Tereza Nvotová (7. února 2026)

Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije...

Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku...

Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou...

16. února 2026  9:50

Jakub Vágner je dvojnásobným otcem. Popsal průběh porodu

Jakub Vágner a Claudia Vágner

Rybář Jakub Vágner (44) je dvojnásobným tatínkem. S manželkou Claudií (37) mají už čtyřletou dceru Kayu a nyní se stali rodiči další holčičky. „Kluky asi neumím,“ vtipkoval na sociálních sítích...

16. února 2026  8:31

Nejsem suverén. Roli si musím nejdřív ohmatat, přiznává Robert Urban

Robert Urban

Pozornost diváků upoutal Robert Urban například v seriálech První republika a Zoo, na divadle pak rolí Tarzana ve stejnojmenném muzikálu. A teď jej čeká postava nová, a to doslova andělská.

16. února 2026

Maminky to chtějí taky, přiznávají Beáta Kaňoková a Tomáš Kotas

Tomáš Kotas a Beáta Kaňoková (7. února 2026)

„Člověk konečně dostane pocit, že dělá něco správně,“ prohlásil kameraman Tomáš Kotas ke své nominaci na Cenu české filmové kritiky za film Nahoře nebe, v dolině já. Když si nakonec vítěznou trofej...

16. února 2026

Rafťáky jsem před premiérou obrečela a začala na sebe být přísná, říká Růžičková

Premium
Andrea Růžičková

Andrea Růžičková je jednou z hlavních tváří seriálu Vyprávěj, který se zas a zas vrací na obrazovky. A který jí v lecčems pootočil životem, když se ještě jmenovala Kerestešová. Vyprávěj ji za pochodu...

15. února 2026

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

15. února 2026  12:05

Pavel Trávníček je po více jak měsíci doma. Manželka řekla, jak mu je po těžké operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Začátkem ledna podstoupil náročnou operaci srdce a po následné rehabilitaci se Pavel Trávníček (75) až nyní dostal domů. Jeho manželka Monika Trávníčková na sociálních sítích přiblížila, jak na tom...

15. února 2026  9:53

Lucii Zedníčkovou vychovávali prarodiče. Chtěli ji „vykopnout“ do Německa

Lucie Zedníčková

Měla našlápnuto ke kariéře v zahraničí. Jenomže Lucie Zedníčková se jí dobrovolně vzdala. Protože by nedokázala žít nikde jinde než v Česku. A stejně to mají její dvě děti. Jazzový klavírista...

15. února 2026

Obsluhoval lyžařský vlek a změnil si jméno. František Polívka je teď Blanc

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Vyrůstali v Brně mimo dosah médií, a tudíž v „utajení“. Kdyby je jejich rodiče občas nevyvedli na filmový festival do Karlových Varů, nevědělo by se ani, jak nejmladší děti Bolka Polívky vypadají....

15. února 2026

Pan Božský a Carrie ze Sexu ve městě se rozkmotřili. Co je důvodem?

Chris Noth a Sarah Jessica Parkerová v seriálu A jak to bylo dál... (2021)

Herečtí kolegové Chris Noth (71) a Sarah Jessica Parkerová (60) jsou divákům známí především ze seriálu Sex ve městě, kde spolu ztvárnili ikonickou dvojici Carrie a Pana Božského. V osobním životě...

14. února 2026  14:29

OBRAZEM: Které hvězdy zdobily vídeňský Ples v Opeře? Letos nechyběla Sharon Stone

Vídeňský ples v Opeře navštěvují pravidelně slavné hollywoodské hvězdy a...

Čestným hostem tradičního plesu ve vídeňské Opeře byla letos americká herečka Sharon Stone, usadila se v lóži hornorakouského podnikatele a pekaře Karla Guschlbauera. V minulosti zde zazářily...

14. února 2026  10:01

Lešek Wronka je fascinován trojkami. Zavzpomínal i na Ewu Farnou

Lešek Wronka a Ewa Farna

Lešek Wronka (65) je prý jediný, kdo skončil díky rodičům místo na právech jako komediant. V primácké talkshow 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal, jak objevil Ewu Farnou a ukázala se také jeho fascinace...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.