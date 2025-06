Katy Perry a Orlando Bloom se opravdu rozešli. Byli spolu devět let

Katy Perry a Orlando Bloom na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024) | foto: AP

„Katy a Orlando se rozešli, ale vztah mezi nimi je dobrý. Momentálně to není konfliktní. Katy je samozřejmě zklamaná, ale je také ráda, že se nemusí podruhé rozvádět, protože to bylo nejhorší období jejího života,“ uvedl zdroj magazínu Us Weekly.

Podle informací ze zákulisí mezi Orlandem a Katy už delší dobu panovalo napětí. „Trvá to už měsíce, takže ten rozchod se očekával,“ dodal zdroj.

Zpěvačka, která je právě na turné Lifetimes, se se situací vyrovnává tím, že se naplno věnuje hudební kariéře. Momentálně pronajímá své sídlo Westcott v Montecitu v Kalifornii.

Katy Perry a Orlando Bloom na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

„Ona a Orlando vždy žili ve svém druhém domě v Montecitu, který používali jako hlavní bydliště,“ dodal zdroj.

O napjaté situaci informoval také magazín People, podle kterého způsobilo napětí i neuspokojivé přijetí Katyina posledního alba 143. „Katy byla hluboce frustrovaná z ohlasů na své nové album. Byla velmi vystresovaná. Orlando to chápal, ale i tak to mezi nimi vyvolalo napětí,“ citoval časopis People.

Čtyřicetiletá Katy a osmačtyřicetiletý Orlando se poprvé potkali v roce 2016 na večírku po udílení Zlatých glóbů. Bloom požádal Perry o ruku na Valentýna v roce 2019. Jejich dcera Daisy se narodila 26. srpna 2020. Orlando má také syna Flynna, kterého má z předchozího manželství s australskou modelkou Mirandou Kerrovou.