Po tanečnici chodí Brzobohatý s moderátorkou Písařovicovou, spekuluje bulvár

„Doneslo se k nám, že Ondra Gregor Brzobohatý randí s Danielou Písařovicovou,“ uvedla v neděli večer začátek reportáže v pořadu Showtime moderátorka Laďka Něrgešová.

„Já na to nebudu odpovídat a nebudu přikládat jakýmkoli polínkem do bulvárního ohně,“ reagoval muzikant na přímý dotaz, zda chodí s bývalou moderátorkou České televize.

Rozhovor s bývalou manželkou, modelkou Taťánou Kuchařovou, ve kterém ho nazvala patologickým lhářem, prý viděl, ale nemůže k tomu nic říct.

„Ve chvíli, kdybych cokoli řekl, ať už by to byla obhajoba, nebo cokoli jiného, tak je to jenom přikládání polínka do ohně. Rozvod není nikdy fajn věc. Vždycky to člověka mrzí, protože je to nějaké určité životní zklamání,“ říká Ondřej Gregor Brzobohatý.

„Život je výjimečný v tom, že nějakým způsobem plyne a jde dál a je určitě nutné se dívat dopředu. Takže jestli se mě ptáte na to, jak se cítím, tak já mám teď hlavně radost z práce, za tu jsem moc rád. To je asi tak všechno, víc k tomu určitě říkat nebudu. Navíc jsem tak trochu poučen tím, že už se nechci o svém soukromém životě moc rozmlouvat,“ dodal hudebník.

Také Daniela Písařovicová nechce situaci komentovat. „Já se o tom vůbec nechci bavit. Znovu to opakuji a dělala jsem to tak i v předchozích případech, že jsem si tak celkem chránila soukromí. Tak já bych vám to nechala bez odpovědi,“ vyjádřila se moderátorka.

Jen čas ukáže, zda je to láska, či jde jen o podařené PR. Daniela Písařovicová se totiž brzy objeví v pořadu Inkognito, kde bude bavit diváky právě po boku Ondřeje Gregora Brzobohatého.