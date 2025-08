Nepřišel jsem jako Tiffany kvůli exmanželce, řekl Brzobohatý v růžových lodičkách

„Mně je líto, že tady nemůžu dneska jako Tiffany Richbitch být. No, nejde to, mně to doporučil právník, jelikož stále ještě probíhají soudy s mojí bývalou ženou a já nechci zbytečně tím, že bych tady byl jako Tiffany Richbitch, dobrovolně nahrávat nějakým obviněním,“ prohlásil hudebník. „Já jsem tady proto, protože se mi strašně líbí drag, mám ho rád hrozně dlouho a vlastně tebe obdivuju velmi, velmi jako matku českého dragu, jestli to tak můžu říct.“

Od moderátorky pak dostal alespoň růžové lodičky, aby předvedl, jak v nich umí chodit. Pravá drag queen se totiž pozná nejen podle make-upu, ale i podle chůze. „Chodíš líp na lodičkách než já, teda,“ pochválila Brzobohatého Chi Chi Tornádo.

Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová (2014)

Hudebník pak vtipkoval, že ho líčit naučila maminka, herečka Hana Gregorová. Přemítal, že kdyby si muži na jeden den zkusili být ženou se vším všudy, líčením, oblékáním a co všechno musí udělat, změnili by k nim možná své chování.

Zavzpomínal také, jak vlastně Tiffany Richbitch vznikla. Bylo to v New Yorku, kde byl tenkrát s bývalou ženou u jejího kamaráda, který byl promotér drag queens. On Ondřeje namaloval a vymysleli přezdívku. Tiffany je podle jeho oblíbeného filmu Snídaně u Tiffanyho a Richbitch vychází z příjmení. „Tak jsem Brzobohatý, takže jsem Rich, ale nejsem tak jako SoonRich, to by bylo trapný, jsem prostě Richbitch, jako rovnou, jako ta bohatá děvka,“ smál se hudebník.

„Já nechápu jednu věc. Tvojí bejvalku jsem měla vždycky strašně ráda a když jste se dali dohromady, tak jsem říkala: Nejkrásnější pár českého showbyznysu. Ale vůbec jsem nepochopila, proč vlastně k tomu rozvodu došlo. Ona jako nevzala Tiffany, nebo nejdřív s tím souhlasila a pak najednou došlo k nějakému zlomu?“ zeptala se moderátorka Chi Chi Tornádo.

11. dubna 2025

„Ne, tam obecně jako došlo k nějakému zlomu charakteru, asi tak jako každý druhý, kdo spolu žije a pak zjistí, že to vlastně nefunguje a nevidí jakýkoliv důvod spolu pokračovat dál, tak jeden z nich podá žádost o rozvod, a to jsem byl já. Já si myslím, že všechno, co nastalo, a to krupobití skrz tyhlety bulvární kraviny, byl čistě jenom důsledek nějaké zhrzenosti a pomsty, protože to nemělo nic společného s racionálním uvažováním ani nějakou pravdou,“ řekl Brzobohatý.

„Tam je ten faktor, když tě nemůžu milovat já, tak nechci, aby tě miloval kdokoliv jiný. Aby o tobě ta pověst byla taková, že tě lidi budou spíš nenávidět. Ačkoliv je to šílený, já to skutečně jsem schopen pochopit. Já jsem pro tu obrovskou lásku schopen pochopit tu obrovskou nenávist. Protože si myslím, že chodí nějakým způsobem ruku v ruce,“ dodal.

Někteří lidé na sociálních sítích nový pořad, který měl premiéru 31. července, kritizují. „Pořad Chi Chi na gauči je jen malou částí široké veřejné služby, kterou Česká televize poskytuje všem skupinám obyvatel – dětem, seniorům, rodinám, fanouškům historie, kultury nebo sportu a tak dále. Naším cílem není tvořit pořady, které jsou vždy pro všechny, ale něco smysluplného pro každého. Pokud vás pořad Chi Chi na gauči nezaujal, můžete dát šanci jinému z mnoha titulů v nabídce ČT,“ stojí v reakci redakce iVysílání na jeden kritický komentář.