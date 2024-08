Olympionik zaujal naditými plavkami. Firma mu chce dodávat zdarma prádlo

Jules Bouyer sice se svým parťákem Alexisem Jandardem nezískali žádnou medaili a skončili na 5. místě, ale přesto olympijský skokan do vody zaujal. Jeho snímky v plavkách s naditým rozkrokem se staly virálními.

Toho si všimla i společnost zabývající se výrobou spodního prádla a učinila sportovci speciální nabídku: zásobu spodního prádla na „ochranu jeho boule“ do konce života.

„Když jsme viděli, co olympijský skokan do vody Jules Bouyer ukrývá ve své ‚jižní Francii‘, nezáleželo na tom, že jsme americká společnost. Chtěli jsme dát ‚tomu‘ zlatou medaili a ochránit jeho přednosti na mnoho příštích olympijských her,“ uvedl marketingový tým společnosti Shinesty.

Dokonce přišli s nápadem na zcela novou řadu spodního prádla a plavek inspirovaných olympionikem s názvem The Family Jules, které budou vybaveny vyztuženým rozkrokem. Společnost se obrátila na Bouyerovu rodinu a olympijské úřady, jestli budou s dohodou souhlasit.

Jules Bouyer již před pár dny prohlásil, že mu zvýšený zájem o jeho rozkrok není úplně příjemný. „Dávám přednost tomu, aby se lidé dívali na mé skoky než na plavky,“ řekl listu L’Est Républicain.

„Viděl jsem to před pár dny. Jestli některé lidi baví dívat se na moje spodní prádlo, je to jejich problém. Nesmíme také zapomínat, že tyto druhy komentářů mohou některé sportovce vyvést z míry a a to může poškodit jejich výkon,“ dodal olympionik, kterého ještě 6. srpna 2024 čekají skoky jednotlivců, kde by mohl mít šanci na olympijskou medaili.

Virálním se stal také rozkrok dalšího Francouze. Jednadvacetiletý skokan o tyči Anthony Ammirati shodil při kvalifikaci do finále tyčku právě svým rozkrokem, což na sociálních sítích vyvolalo pozdvižení a řadu vtípků včetně těch o francouzských bagetách.