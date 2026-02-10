Sex ve filmech není realistický, upozorňuje herečka Olivia Wilde

Autor:
  11:10
Mladší diváci už ve filmech sex vidět nechtějí. Naznačuje to nedávný průzkum Kalifornské univerzity. A Olivia Wilde s tím souhlasí. Herečka známá ze seriálu Dr. House se nechala slyšet, že sex na plátně často působí „nerealisticky“ a že dnešní publikum chce spíš autenticitu než přehnané a umělé scénické ztvárnění. A podle Wilde nejde jen o problém poslední doby.
Olivia Wilde na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

Olivia Wilde na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025) | foto: AP

Olivia Wilde v Park City (24. ledna 2026)
Olivia Wilde na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Olivia Wilde na Breakthrough Prize v Santa Monice (5. dubna 2025)
Olivia Wilde je hrdá feministka, jak napovídá její tričko.
45 fotografií

„Myslím, že generace Z je dost chytrá… způsob, jakým byl sex ve filmu dlouho zobrazován, není příliš realistický,“ reagovala na výsledky průzkumu.

Zároveň vysvětlila, že pokud se sex ve filmech objeví, měl by mít smysl a vztahovat se k příběhu, nikoli sloužit jen jako povrchní tahák pro diváky. „Proto si to vykládám tak, že lidé už nechtějí sledovat neautentičnost… chtějí vidět opravdové vztahy a něco, co působí skutečně,“ dodala.

Herečka a režisérka se k těmto tématům často vrací v souvislosti se svými projekty, které zkoumají sexualitu a mezilidské vztahy jinak než tradiční hollywoodské filmy. Její přístup a důraz na to, jak intimita v příběhu funguje, odráží širší diskusi v současné kinematografii i mimo ni.

Olivia Wilde na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024)

Například v jejím režisérském počinu To nic, drahá z roku 2022 je během sexuálních scén kladen důraz i na ženské tužby a potěšení. To je podle Wilde spíše výjimka.

„Stále žijeme ve velmi puritánské společnosti. Myslím si, že nedostatek erotiky v amerických filmech je poměrně novým jevem. Pokud ale jde o ženské potěšení, to na plátnech vídáme jen zřídka – pokud tedy nemluvíme o queer kinematografii,“ řekla.

Při natáčení filmu To nic, drahá se herečka také seznámila se svým tehdejším partnerem, zpěvákem Harry Stylesem. Jejich vztah se však rozpadl na konci roku 2022.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: film, herec, Olivia Wilde, sex

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

Obžalovaná Sára Saudková (v barevných šatech) drží svou rivalku a poškozenou...

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr...

Sex ve filmech není realistický, upozorňuje herečka Olivia Wilde

Olivia Wilde na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

Mladší diváci už ve filmech sex vidět nechtějí. Naznačuje to nedávný průzkum Kalifornské univerzity. A Olivia Wilde s tím souhlasí. Herečka známá ze seriálu Dr. House se nechala slyšet, že sex na...

10. února 2026  11:10

Odhalili příčinu úmrtí maminky Kevina ze Sám doma. Nebyla to jen jedna nemoc

Catherine O’Hara v Los Angeles (20. března 2025)

Příčinou úmrtí kanadské herečky Catherine O’Hara, která zemřela koncem ledna v Los Angeles ve věku 71 let, byla podle lékařské zprávy plicní embolie. Herečka měla také rakovinu, informoval...

10. února 2026  9:48

Tati, co děláš s tím koláčem? Jim z Prciček pustil synovi slavnou scénu z filmu

Jason Biggs ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Jason Biggs (47) se proslavil rolí Jima Levensteina v kultovní komedii Prci, prci, prcičky. Herec nyní přiznal, že se nedávno rozhodl svému jedenáctiletému synovi Sidovi poprvé pustit slavný film –...

10. února 2026  9:21

V Noci na Karlštejně Brejchová hrát nechtěla. Změnila názor kvůli Jiráskové

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Noc na Karlštejně (1973)

Všichni znají Janu Brejchovou z Noci na Karlštejně. Herecká hvězda však nechtěla roli vůbec přijmout. Při hlubším pohledu do její filmografie pochopíme proč.

10. února 2026

Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná, směje se Patricie Solaříková

Patricie Solaříková

Herečka Patricie Solaříková (37) se v talkshow 7 pádů Honzy Dědka rozpovídala nejen o své rodině, ale i o hereckých rolích a sociálních sítích. Přiznala mimo jiné, že pokud je její sestra Linda „ta...

10. února 2026

Tomáši Maštalírovi se v Česku daří. Bere ale role Dykovi a Rašilovovi

Tomáš Maštalír na premiéře filmu Když se zhasne (5. února 2026)

Je příjemným osvěžením vidět v českých filmech pohlednou slovenskou tvář, jakou je například Tomáš Maštalír. Tím spíš, když herectví, jako v tomto případě, nezaostává za vzhledem. Komu ale slovenská...

10. února 2026

Jana Brejchová prožívala před kamerou vlastní manželskou krizi s Brodským

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Hráli manželský pár, který se po deseti letech ocitá ve slepé uličce. Vztah Jany Brejchové a Vlastimila Brodského přitom rovněž směřoval k neodvratnému konci.

9. února 2026  16:54

Youtuber Jirka Král s manželkou Karolínou přišli o miminko

YouTuber Jirka Král

Youtuber Jirka Král se spolu se svou manželkou Karolínou svěřili sledujícím na sociálních sítích s velmi bolestnou zprávou. Přišli o miminko. Karolína Králová uvedla, že i když k tragédii došlo ve...

9. února 2026  15:50

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Show Survivor Česko & Slovensko odhalila letošní soutěžící. V Dominikánské republice se o titul šampiona, výhru 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara utkají výrazné osobnosti z velmi...

9. února 2026  12:17

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

9. února 2026  11:07

Pravá nebo falešná? Kylie Jenner upoutala pozornost ovocnou podprsenkou

Kylie Jenner zaujala při propagaci svého nového kosmetického produktu odvážným...

Kylie Jenner (28) znovu dokázala, že v umění upoutat pozornost patří mezi absolutní špičku. V nejnovější kampani k jednomu ze svých kosmetických produktů se objevila v modelu, který způsobil na...

9. února 2026  9:40

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

9. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.