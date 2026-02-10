Sex ve filmech není realistický, upozorňuje herečka Olivia Wilde

„Myslím, že generace Z je dost chytrá… způsob, jakým byl sex ve filmu dlouho zobrazován, není příliš realistický,“ reagovala na výsledky průzkumu.
Zároveň vysvětlila, že pokud se sex ve filmech objeví, měl by mít smysl a vztahovat se k příběhu, nikoli sloužit jen jako povrchní tahák pro diváky. „Proto si to vykládám tak, že lidé už nechtějí sledovat neautentičnost… chtějí vidět opravdové vztahy a něco, co působí skutečně,“ dodala.
Herečka a režisérka se k těmto tématům často vrací v souvislosti se svými projekty, které zkoumají sexualitu a mezilidské vztahy jinak než tradiční hollywoodské filmy. Její přístup a důraz na to, jak intimita v příběhu funguje, odráží širší diskusi v současné kinematografii i mimo ni.
Například v jejím režisérském počinu To nic, drahá z roku 2022 je během sexuálních scén kladen důraz i na ženské tužby a potěšení. To je podle Wilde spíše výjimka.
„Stále žijeme ve velmi puritánské společnosti. Myslím si, že nedostatek erotiky v amerických filmech je poměrně novým jevem. Pokud ale jde o ženské potěšení, to na plátnech vídáme jen zřídka – pokud tedy nemluvíme o queer kinematografii,“ řekla.
Při natáčení filmu To nic, drahá se herečka také seznámila se svým tehdejším partnerem, zpěvákem Harry Stylesem. Jejich vztah se však rozpadl na konci roku 2022.