Nesnáším natáčení sexuálních scén a předstírání orgasmu, říká Olivia Colmanová

Olivia Colmanová (51) zazářila v novém filmu Roseovi, kde hraje po boku Benedicta Cumberbatche (49). Britská herečka nyní promluvila o natáčení intimních scén a přiznala, že jsou pro ni utrpením.
Benedict Cumberbatch a Olivia Colmanová ve filmu Roseovi

Benedict Cumberbatch a Olivia Colmanová ve filmu Roseovi | foto: Falcon

Benedict Cumberbatch, Kathleen Turnerová a Olivia Colmanová v New Yorku na...
Olivia Colmanová (Londýn, 27. listopadu 2023)
Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)
Olivia Colmanová s cenou Emmy za hlavní roli v seriálu Koruna
Hlavním důvodem, proč nemá Olivia Colmanová v oblibě natáčení milostných scén, je její manžel Ed Sinclair, se kterým je už čtyřiadvacet let.

Manželé Ed Sinclair a Olivia Colmanová

„Cokoli, kde musím ukázat nahou kůži, to nemám ráda. A nesnáším předstírat sex, to se mi také nelíbí. Je to pokaždé, jako bych byla svému manželovi nevěrná,“ řekla herečka v podcastu Good Hang with Amy Poehler.

Téma intimních scén otevřel její herecký kolega Benedict Cumberbatch. V dřívější epizodě podcastu se herečky zeptal, co ji na její práci nejvíc děsí. „I když vám řeknou, že můžete mít přitom na sobě džíny nebo dají mezi vás a mezi vaše nohy polštář, nechci to dělat. Nechci to, vadí mi to,“ prohlásila držitelka Oscara.

Benedict Cumberbatch a Olivia Colmanová ve filmu Roseovi
Benedict Cumberbatch, Kathleen Turnerová a Olivia Colmanová v New Yorku na premiéře filmu Roseovi (25. srpna 2025)
Olivia Colmanová (Londýn, 27. listopadu 2023)
Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)
S moderátorkou podcastu společně obdivovaly herce, kteří zvládají podobné scény bez problémů. „Ti, kteří jsou v tom dobří, na ty bych se mohla dívat celý den, to je pravda. Ale ten hraný filmový orgasmus...,“ poznamenala moderátorka. „Ne, rozhodně ne. Díky bohu za dnešní koordinátory intimních scén,“ pochvaluje si Colmanová a prozradila, že jí kdysi při natáčení jedné ze sexuálních scén poradili, aby si při předstírání orgasmu představila, že jí na obličej svítí slunce.

Colmanová se v podcastu rozpovídala i o manželovi, se kterým má tři děti. „Je to můj nejlepší přítel a stále i po tolika letech mě fyzicky přitahuje, což je moc hezké. Příští rok budeme slavit už pětadvacet let našeho manželství. Nehádáme se tedy moc, což prý podle názorů některých odborníků není úplně zdravé. Ale my jsme v pohodě,“ řekla a pochlubila se tetováním manželova jména na své ruce.

Ženy se stydí mluvit o masturbaci i sexuálních fantaziích, říká Andersonová

Herečka také zavzpomínala na natáčení nového filmu Roseovi a spolupráci s hercem Benedictem Cumberbatchem. „Byla to opravdu velká zábava,“ prohlásila o snímku, který měl premiéru 29. srpna.

Colmanová a Cumberbatch ve filmu ztvárnili manželský pár, jehož vztah se postupně mění v nenávistný a oba touží po pomstě. Film režíroval Jay Roach, natáčení probíhalo v resortu Salcombe v jižním Devonu a v Los Angeles.

Podle zákulisních zdrojů ale natáčení neprobíhalo vždy právě hladce, i když oba hlavní herci byli podle svých slov „velmi nadšeni“, že spolu budou pracovat. Cumberbatchův velmi seriózní přístup k herectví se prý občas střetával s o dost uvolněnějším stylem Colmanové.

