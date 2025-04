Hned po odvysílání prvních dílů televizní reality show seznamky Bachelor Česko diváci zjistili, že nejednu ze soutěžících, která se snažila získat srdce muže snů, znají z videí pro dospělé.

Po sítích tehdy začaly kolovat mimo jiné i velmi odvážné erotické fotky Olgy Bondarenko, která se v show prezentovala jako milující matka a majitelka kosmetické firmy.

Po návratu z Řecka, kde se show Bachelor natáčela, a kterou Olga sama předčasně dobrovolně opustila podle svých slov proto „aby mohla být se svou dcerou“, Bondarenko oznámila, že má přítele.

„Tři roky jsem měla nejlepšího kamaráda, který mě i podpořil, abych do téhle show šla. Dlouho mě podporoval, ale nakonec, když jsem odjela na natáčení, tak jsme oba pochopili, že to není jen kamarádství. Od té doby, co jsem se vrátila zpátky do Čech, jsme spolu,“ řekla tehdy a prozradila, že se s partnerem zasnoubili.

Po třech měsících nyní na Instagramu informovala o tom, že zásnuby se ruší. „Svatba nebude. Nechci se příliš rozepisovat nebo zabíhat do detailů. Všichni dobře víte, jak jsem snila o pevném rodinném zázemí. Ale nemohla jsem se spokojit s něčím menším a lhát sama sobě,“ píše k videu, na kterém hází zásnubní prsten do Vltavy.

„Vybrala jsem si sebe, svou cestu, svůj rozvoj. Upřímně věřím, že mě za to vesmír odmění mužem, který si mě opravdu zaslouží. Protože opravdu vím, co od života chci. A jak má vypadat ideální rodina. Chci říct jen jedno, milé ženy – vždy volte samy sebe. Protože vy jste ta síla,“ dodala Bondarenko.

O pornofotkách a videích, které kolovaly v době vysílání reality show po internetu uvedla, že byly pořízeny před zhruba deseti lety jejím tehdejším přítelem, profesionálním fotografem.

„Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Netušila jsem, že jsou veřejně dostupné na internetu. Jsem z toho v šoku a smutná, že to nezůstalo v našem soukromém archivu. Nicméně nic s tím už neudělám. Chtěla bych vzkázat všem mladým ženám, ať si dávají pozor, komu věří – i když se jedná o intimní soukromé hrátky. Život jde dál. Já už teď vím své a dávno nejsem naivní,“ napsala tehdy Bondarenko ve vyjádření na Instagramu.