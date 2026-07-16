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Klidně je někomu věnuji, říká Lounová o svých zmražených vajíčkách

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Olga Lounová s dcerou Vivien na tiskovce Českých drah

Olga Lounová s dcerou Vivien na tiskovce Českých drah | foto: Profimedia.cz

KVIFF 2026, tisková konference k novému teenager filmu Brigáda, Olga Lounová
Olga Lounová (Praha, 18. října 2022)
Olga Lounová
Olga Lounová na koncertě v O2 Universu
36 fotografií
Obě dcery kojí, takže ta starší tříapůlletá na mladší nemusí žárlit. A Olga Lounová je flexibilní. Přizpůsobí se nejrůznějším situacím. V karlovarském hotelu Corso se nezdráhala půlročnímu miminku poskytnout mléko na schodech.

„Nečekala jsem, že to kojení pro mě bude tak vzácná věc a miminko bude mít přednost přede vším. Je to nádherné. Narození dcer mi dodalo ženskou sílu. Začala jsem obdivovat všechny ženy, které jsou maminkami a do toho pracují nebo mají víc dětí a zvládají to. Já pracovat nemusím, ale chci,“ říká Lounová.

Z herečky se přeorientovala na zpěvačku a nyní se k práci před kamerou vrací. Zároveň si vyzkouší producentství. „Baví mě tvořit hudbu, psát scénáře ke klipům, pomáhat mladým, tak jsem to pospojovala a našla se v tom. Od produkce koncertních show už není tak daleko k produkování filmů. Je to pro mě něco nového, ale o to víc mě to baví. I když sehnat peníze a natočit film je daleko těžší než v něm hrát,“ přiznává.

Olga Lounová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Hlavní postavu v rodinné komedii Brigáda ztvárnila její sestra Eliška, která studuje Mezinárodní konzervatoř. Olga si hraje její maminku Janu, která točí dětské televizní pořady a doma pak šišlá i na svého partnera (David Suchařípa). „Nějak se nám z našeho vztahu vytratí jiskra, tak se ji snažíme nejrůznějšími způsoby obnovit. Třeba tím, že navštívíme sexshop, i když se stydíme,“ popisuje Olga svoji roli.

Od Elišky, která hraje dívku, již se nedaří navázat vztah s klukem, ji dělí bezmála třicet let. Ještě donedávna bydlely pod jednou střechou, protože Olga sestře poskytla azyl, jakmile začala v Praze studovat. „Když se Olince narodilo druhé dítě, tak jsem se přestěhovala do vlastního bytu. Říkala mi, ať s nimi dál zůstanu, ale nechtěla jsem jí překážet a taky pro mě je to dobré, mám větší klid,“ říká Eliška, která na rozdíl do Olgy nosí dál rodné příjmení Pytlounová. „Určitě si ho měnit nebudu, chci si ho udržet.“

Eliška Pytlounová, Maxmilián Krocek a Eliščina sestra Olga Lounová (8. července 2026)

„S Olinkou máme vztah jako kamarádky. Nepamatuji se, že bychom se někdy pohádaly. Byla pro mě vždycky vzorem v hudbě i v herectví,“ dodává. Párkrát už dokonce vystoupila na jejích koncertech jako host.

Do rodiny patří bratr Daniel a sestra Mirka, která po rodičích převzala firmu zabývající se kamionovou přepravou. Nikdo z širší rodiny se nevěnoval herectví, zato auta hrála v rodině prim. „Táta stavěl veterány a bral nás na závody,“ vysvětluje Olga, odkud se v nich bere vášeň pro závodění. Ona jezdí rally, Eliška a Daniel autocross.

Zatímco Olgu její maminka přivedla na svět v osmnácti, herečka si s rodinou dala načas. „Pořád jsem pracovala a tím, že jsem měla mladšího bráchu a Elišku, kterou maminka měla v šestačtyřiceti, tak mě to asi nějak nenutilo spěchat, protože miminko jsme měli doma. I mamka říkala, že když jsem to nestihla jako mladá, tak si mám užívat a mít děti později. To jsem netušila, že to bude až ve čtyřiceti,“ vypráví.

Těhotná Olga Lounová (2025)

V pravý čas se pak objevil hokejový kouč Jan Kregl. „Byla jsem připravená založit rodinu a hlavně jsme si sedli. Oba máme rádi muziku, ale v něčem jsme odlišní, což není na škodu, protože se doplňujeme. Honza je víc plánovací a programový, všechno má dopředu nalajnované. Já jsem umělkyně, to znamená flexibilní povahy. Ale dokážeme se setkat někde uprostřed a funguje nám to,“ vypráví.

Shodnou se i v tom, jak pečovat o dcery. „Vychováváme je hodně svobodně a s láskou. Říkám tomu pozorná máma a pozorný otec. Ale zároveň jsme jim nastavili určité hranice, aniž bychom je usurpovali,“ dodává.

Starší dcera se už zhlédla v profesích svých rodičů. „Nikdo ji k tomu nevede a přesto pořád ‚trénuje‘. A když Honza přijde z práce, tak ho nutí, aby cvičil s ní. Po mně zase zpívá. Stoupne si před zrcadlo, což nechápu, protože já před zrcadlem nikdy nezpívám,“ říká Olga.

Jan Kregl, Olga Lounová a jejich dcery Vivien a Arianne (2026)

Třetí dítě v plánu nemá, ale kdyby znovu otěhotněla, nebránila by se mu. Navíc si v minulosti nechala zamrazit vajíčka pro případ, že by životního partnera potkala v pozdním věku a otěhotnět by bylo složitější. „Člověk nikdy neví, co se stane… Prostě tam jsou,“ říká.

A vůbec jí není cizí myšlenka, že by je nějaké ženě, která marně touží po dítěti, darovala. „Nechala jsem si je odebrat, když mi bylo třicet dva, tak si myslím, že už nejsou vhodná pro dárcovství, že to jde pouze v případě, že vám je zamrazí do pětadvaceti. Ale kdyby to šlo, neměla bych s tím problém. Pokud bych tím nějaké ženě udělala radost,“ říká.

Dobrodružná povaha ji teď vábí zúčastnit se Rallye Dakar. „Šlo by to i malými dětmi, v tom problém nevidím, rodina by mě podpořila. Ale záleží na bezpečnostní situaci a ta je tam momentálně složitá. Takže je to zatím v jednání,“ říká Olga a prozradila, že by jela s Liliou Khousnoutdinovou, která by jí dělala navigátorku.

10. května 2026
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