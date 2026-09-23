Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

„Ale tam jsme se moc na place nepotkávali, neměli jsme tolik společného hraní,“ vrací se Marta Dancingerová k projektu TV Nova. „On tam byl největší zloun a já hrála největší sympaťandu,“ popisuje jejich postavy.
A „nezavadili“ o sebe ani v divadle. „V té naší herecké branži nás zase není tolik, takže jsme o sobě věděli, viděla jsem ho v představení Terminus v Divadle v Celetné, kde byl excelentní, ale blíž jsme se neznali,“ odkrývá svoje soukromí herečka. „A najednou jsme se potkali na chodníku a začali jsme spolu tak nějak randit, protože nás bavilo si spolu povídat. Ale ani jednoho na začátku nenapadlo, že by z toho mohl být vztah.“
Jsou spolu skoro čtyři měsíce. Zatímco Marta Dancingerová si přivedla do vztahu syna, Ladislav Hampl je bezdětný. Takže se nabízí otázka, zda nepomýšlí na další dítě. „No, nevím, nevím, jestli jsem na to ještě fyzicky v kondici,“ usmívá se herečka.
Na křest nové knihy pro děti Andulčina andulata dramatika, režiséra a spisovatele Patrika Hartla ale přišla sama. Nedoprovázel ji ani syn.
„Ten dnes odjel se školou na dvoudenní adaptační kurz. Ráno jsem mu zamávala do autobusu. Chodí do malé vesnické školy, kde je jich dohromady něco přes padesát, takže se vejdou do jednoho autobusu. A každý rok se tímto způsobem jezdí seznamovat s prvňáčky,“ prozrazuje.
Antonín, kterého má ze vztahu s kolegou Markem Pospíchalem, už chodí do čtvrté třídy. „Naštěstí mu všechno jde. Zatím nenarazil na nic, co by musel doma drilovat, všechno pochopil ve škole, což je skvělé. Obávám se totiž, že za rok za dva mu nebudu schopná s ničím pomoct. Já mám vystudovanou konzervatoř a DAMU a některé všeobecné vědomosti, třeba z matematiky, mě minuly,“ říká.
Syn hraje dobře fotbal a chtěl by ho dělat jednou profesionálně. „Budeme se muset rozhodnout, co dál. Chci ho v jeho snu podpořit, ale zároveň mu říkám, aby měl ještě plán B. Protože když jdeme za sny, které jsou těžko realizovatelné, a nesplní se nám, můžeme pak z toho být smutní,“ vysvětluje.
„A teď je na mně, abych zjistila, jak moc jsem ambiciózní matka, nasměrovala ho a ukázala mu možnosti, kde by mohl dál trénovat, aby se v tom fotbalu posunul. Ale já, ani jeho otec bychom z něj nechtěli mít vrcholového sportovce. Je to moc náročné a někdy i krátkodobé. Ale ten sen mu neberu,“ dodává.
Sama teď točí seriál pro Novu, který má sice kriminální podtext, ale spíš jde o sociální drama. „Bude to mít šestnáct dílů a jsem jednou z postav druhé série, které půjdou po sobě. Je to poprvé, co jsem herecky na straně zla. Nikdy jsem žádnou takovou postavu netočila, takže to neumím hrát, hrozně se hledám. Nevím, jestli jsem moc, nebo málo. Opravdu se to učím,“ přiznává. „Ani na divadle jsem moc takových rolí nehrála, takže s mrchami nemám zkušenosti. Ale režíruje mě Tomáš Bařina a zároveň koriguje, tak jsme spokojená.“
Představí se v něm už s novým účesem – nakrátko. „Nejradši bych experimentovala mnohem víc, ale bohužel mi vlasy rostou strašně pomalu. Teď bych nejradši měla mikádo, na něj si dala trvalou a chodila s kudrnatou kšticí. Ale nevím, jestli se toho dočkám, protože mě dost limituje herecká práce,“ vysvětluje.
Občas zatouží i po dlouhém ohonu nebo vlnách, ale přiznává, že si delší vlasy neumí dobře upravit. „A ani mě to tolik nebaví hrát si s nimi. Když už mi narostou, tak je stejně nosím pořád smotané do drdolu. Takže je úplně jedno, co na té hlavě mám. Bohužel, není to moje vášeň zkoušet různé účesy,“ říká.
Co se týká barev, je střídmá. „Měla jsem jednou zrzavé vlasy, ale nic výraznějšího. Fialové nebo zelené odstíny mě nikdy nelákaly. Připadlo mi to vždycky něčím ušmudlané, to jsem neměla ráda a byla jsem spíš přírodní,“ popisuje.
Na otázku, čím ji Ladislav Hampl, se kterým zatím nebydlí, zaujal, říká: „Zjistila jsem, že vedle něj odpočívám, relaxuji a vypínám. A doufám, že on vedle mě taky.“
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20. ledna 2023