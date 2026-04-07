Svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme, říkají moderátoři Novy

Monika Gordíková
Oba pracují na Nově stejně dlouhou dobu, přes šest let. Přestože se jeden druhému líbili dlouho, dohromady se dali až před rokem. Rebecca Diatilová (29) a David Chmátal (31) v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o práci a případné svatbě.
Rebecca Diatilová a David Chmátal | foto: Jan Zátorský, MAFRA

Rebecca Diatilová o seznámení i vaření

PROČ JSEM NOVINÁŘKA
Byl to můj sen. Původně jsem se viděla jako investigativní psavec. Hodně lidí mi říkalo, abych zkusila televizi, což mě nelákalo, ale při vysoké jsem hledala brigádu a viděla inzerát Novy. Chvíli jsem psala články pro novácký web a pak se dostala na obrazovku jako reportérka magazínu Život ve hvězdách. Televizi jsem si zamilovala.

Už přes šest let je jejím zaměstnavatelem Nova, kde moderuje Ranní noviny ve Snídani s Novou. Taky provází zpravodajským vysíláním TN Live, magazínem o novinkách na platformě Oneplay a uvádí internetový magazín TALK!, kde dělá rozhovory se známými osobnostmi. Má bakalářský titul z Metropolitní univerzity Praha.

PŘED KÝM JSEM OMDLELA
Před kuchařem Romanem Stašou. Dva a půl roku jsme spolu moderovali Víkendovou Snídani a ještě předtím něco natáčeli u něj doma, přičemž se mi udělalo špatně a sekla jsem sebou. Naštěstí nešlo o živé vysílání. S Romanem to bylo naše první setkání a hned mě musel zachraňovat. Není divu, že se mezi námi okamžitě zrodilo přátelství.

MŮJ EXOTICKÝ VZHLED
Tatínek pochází z Angoly, v Česku žije přes čtyřicet let. Tady potkal mamku a z jejich lásky jsem vzešla já a ségra. V Angole máme početné příbuzenstvo, ale ještě jsme tam nebyly, což se snad změní. Bohužel už nebude naší průvodkyní babička, která za námi jezdila. Zemřela před pár lety na covid.

JAK TO MEZI NÁMI ZAČALO
Já jsem se Davidovi hodně dlouho líbila a on mně taky, ale ani jeden z nás nebyl schopný s tím něco udělat. Maximálně jsme si vyměnili pár zpráv na Instagramu. Nakonec se David chopil otěží a začal mi psát intenzivněji, až jsme šli na rande. Jsme spolu lehce přes rok.

KOHO JSEM PŘIVEDLA DO VZTAHU
Začít si se mnou znamenalo začít si taky s mými dvěma sedmiletými Jack Russell teriéry Matyldou a Theodorem.
(David jí skočí do řeči: Dneska víc poslouchají mě.)
Našli si k Davidovi hned cestu a hodně se k němu mají. Možná i díky tomu, že je pro ně ještě neokoukaný.
(David: Mít doma psy je super.)

KDO ČASTĚJI VAŘÍ
To vám poradil David, že jo? (naoko naštvaně se na něj podívá) Pěkně podlý. Ano, nejdřív jsem se k plotně nehrnula, protože on vaří neskutečně dobře. Já si chodila leda ostudě naproti, navíc nemá problém kritizovat.
(David: Ale zatím jsem všechno snědl.)
A taky ti bylo párkrát špatně. Ale od sestěhování se snažím vařit víc a víc a snad Davidovi začalo i chutnat.

CO DOMA ZKOUŠÍME
David se vedle boxu věnoval i jiu-jitsu, tak někdy zkoušíme chvaty. Mým handicapem vždycky byl nedostatek síly, ale teď chodím do fitka a začíná to být znát. Dřív jsem taky přičichla k boxu, ale byla jsem netrpělivá, pokud jde o techniku. Když mám doma trenéra, možná se na oba sporty vrhnu víc.

David Chmátal nejen o svatbě

JAK JSEM SE STAL NOVINÁŘEM
Zatímco Rebecca se jako novinářka viděla roky, já vůbec. Od šestnácti jsem cestoval jako model a později chtěl zvládnout i vysokou. Abych měl možnost cestovat, rozhodl jsem se pro dálkovou formu mediálních studií na Karlovce. V jednu chvíli jsem cítil, že by bylo dobré naskočit do praxe, a na Nově nabízeli stáže.

„Jsme s Rebeccou na Nově na den stejně dlouho,“ říká David, který rovněž moderuje zpravodajské vysílání TN Live. Začínal sportovními články na web Novy. Točil sportovní reportáže, uváděl polední Sportovní noviny či komentoval bojové sporty. Loni se zúčastnil Survivoru.

MŮJ KŘEST OHNĚM
Moje první kontinuální vysílání na TN Live asi nemohlo být náročnější. Protože vypadl moderátor, narychlo hledali záskok. Každý mi říkal, že se není čeho bát. Jenže psalo se 21. prosince 2023 a během mojí směny se střílelo na filozofické fakultě.

KDY SE S REBECCOU MÍJÍME
Týden v kuse pracujeme a týden máme volno, přičemž náš pracovní týden vypadá tak, že Rebecca na TN Live pokrývá vysílání od rána do odpoledne a já ji vystřídám a moderuju do pozdního večera.
(Rebecca: Vstávám krátce po třetí ráno.)
A já chodím spát o půlnoci. Máme krásný rituál, že si necháváme milé vzkazy na kuchyňské lince.

JAK MI DALA NAJEVO LÁSKU
Jednou, když už se mi líbila, mě požádala, jestli bych za ni nemohl moderátorsky zaskočit. Tak jsem se zeptal, co mi za to dá, a řekl si o svačinu. Přišla s obrovským a úžasně nazdobeným košem plným skvělého pečiva a pochoutek. Říkal jsem si, že tohle asi nedáte jen tak nějakému kolegovi. Ale k prvnímu rande bylo ještě daleko.

KDE TRÉNUJEME SÍLU VZTAHU
Na kurtech. Jsem stejně jako moji kamarádi extrémně soutěživý, nepřichází v úvahu pinkat si jen tak. Musí se hrát o něco. Rebecca s námi začala hrát padel nebo badminton, takže mi stojí po boku.
(Rebecca: Jenže zase tak soutěživá nejsem. David těžce nese, když prohrajeme. Při jednom z našich prvních turnajů vyhodil raketu z okna.)

KDY SE VEZMEME
(Rebecca s pohledem na Davida: Ó, děkuji, že se na to ptáte.)
No...
(Rebecca: Dělám si srandu. Ale zrovna včera mi David říkal, že přemýšlel, koho by pozval.)
A Rebecca mi zase nedávno ukazovala fotku svatebních šatů. Ale ne, svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme.

JAK MĚ ZMĚNIL SURVIVOR
Soutěž je extrémně fyzicky i psychicky náročná. Po návratu nebylo úplně snadné vrátit se do normálu.
(Rebecca: David je velmi silná osobnost, ale tohle nebyla legrace ani pro něj. Snažila jsem se mu porozumět a pomoct, ale musel si tím projít sám. Myslím, že nakonec je mentálně ještě silnější.)
Určitě si víc vážím maličkostí a času s nejbližšími.

Svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme, říkají moderátoři Novy

