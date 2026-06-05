Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová Meghan, nebo spíš Kate? Kdo je Harriet Sperlingová, kterou si bere Peter Phillips

Tereza Hrabinová
  12:12
Nejstarší vnuk zesnulé královny Alžběty II. Peter Phillips se o víkendu podruhé ožení. Jeho vyvolenou je Harriet Sperlingová, bývalá dětská zdravotní sestra a matka dospívající dcery.
Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025)

Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (19. června 2025)
Princezna Anna, Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17....
Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17. června 2025)
Peter Phillips a Harriet Sperlingová oznámili zásnuby 1. srpna 2025.
37 fotografií

Peter Phillips (48), syn princezny Anny a synovec krále Karla III., si s Harriet Sperlingovou řeknou ano v sobotu 6. června 2026. Obřad se uskuteční v kostele All Saints Church v anglickém Cirencesteru.

Podle britských médií mají být mezi hosty členové nejbližší královské rodiny včetně krále Karla III., královny Camilly, prince Williama a princezny Catherine. Očekává se také účast Zary Tindallové a jejího manžela Mikea Tindalla.

Pro Phillipse půjde o druhé manželství. V letech 2008 až 2021 byl ženatý s Autumn Kellyovou, s níž má dcery Savannah a Islu.

Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025)
Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (19. června 2025)
Princezna Anna, Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17. června 2025)
Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17. června 2025)
37 fotografií

Kdo je Harriet Sperlingová?

Harriet Sperlingová se narodila v roce 1980. Vyrůstala se třemi sourozenci a profesně působila jako specializovaná dětská zdravotní sestra v britské Národní zdravotní službě (NHS).

Vedle zdravotnictví se věnovala také publikační činnosti. Ve svých textech často psala o rodičovství, víře a zkušenostech samoživitelky. Z předchozího manželství s fitness instruktorem Antoniem St John Sperlingem má 13letou dceru Georginu, kterou řadu let vychovávala sama. Ve svých článcích opakovaně popisovala, jak zásadně ji mateřství ovlivnilo a formovalo její pohled na život.

Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Některá britská média ji přirovnávají k princezně Kate. Kromě podobného věku a stylu oblékání je spojuje především zájem o raný vývoj dětí. Zatímco Harriet se věnovala vývoji nejmenších dětí, princezna z Walesu učinila podporu výzkumu prvních let života jedním z hlavních témat své veřejné činnosti.

Vztah začal v roce 2024

Dvojice spolu začala chodit v roce 2024 a veřejně se poprvé objevila na jezdeckých závodech Badminton Horse Trials v Gloucestershiru. Podle britských médií se pravděpodobně poznali prostřednictvím svých dcer, které se pohybovaly ve stejném sportovním prostředí.

Od té doby Harriet Sperlingová Petera Phillipse doprovázela na řadě významných společenských akcí. Společně navštívili například dostihový mítink Royal Ascot, Wimbledon i další události spojené s britskou aristokracií.

Peter Phillips a Harriet Sperlingová oznámili zásnuby 1. srpna 2025.

Letos v dubnu se navíc zúčastnila velikonočních oslav ve Windsoru, které jsou považovány především za rodinné setkání členů královské rodiny. Spolu s ní dorazila také její dcera Georgina. Britská média tehdy její účast označila za další důkaz, že se stala pevnou součástí širšího rodinného kruhu Windsorů.

A zdůrazňují, že to bude poprvé v britské královské rodině, kdy její člen bude v druhém manželství vychovávat vlastní děti zároveň s dítětem nového partnera. Dcerám Petera Phillipse Savannah a Isle je 15 a 14 let, dceři Harriet Sperlingové Georgině je 13 let.

Nejen Meghan a Kate. Nejkrásnější šaty na královských svatbách

Dobré vztahy s rodinou

Podle britského tisku si Harriet rychle vybudovala blízký vztah s rodinou princezny Anny. Opakovaně byla fotografována po boku Zary Tindallové na dostizích v Cheltenhamu i dalších společenských akcích.

Přestože se po svatbě nestane členkou užší pracovní části britské monarchie, bude patřit do širšího okruhu královské rodiny. Právě proto je její nadcházející sňatek s Peterem Phillipsem považován za jednu z nejvýznamnějších společenských událostí britské královské rodiny letošního roku.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse
titulek

Princ William prodá pětinu vévodství, chce stavět domy a pomoci přírodě

Princ William se účastní slavnostního otevření centra James’ Place v...

Princ William hodlá během příštích deseti let prodat asi pětinu pozemků a nemovitostí vévodství...

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

VIDEO William a Catherine, princ a princezna z Walesu, oslavili patnácté výročí svatby. Za ona léta se...

Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Princ Philip na snímku z roku 1951 a jeho pravnučka Isla Phillipsová v roce...

Pravnučka zesnulé britské královny Alžběty II. se s rodinou zúčastnila letošní velikonoční...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

Princ Andrew se svými dcerami Eugenií (vlevo) a Beatrice (vpravo) na svatbě...

VIDEO Buckinghamský palác ve čtvrtek oznámil, že britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa...

Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Princ William (42) se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu stanice BBC Earth s...

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...

Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je...

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...

Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)

Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...

Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde...

Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...

Nová Meghan, nebo spíš Kate? Kdo je Harriet Sperlingová, kterou si bere Peter Phillips

Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025)

Nejstarší vnuk zesnulé královny Alžběty II. Peter Phillips se o víkendu podruhé ožení. Jeho vyvolenou je Harriet Sperlingová, bývalá dětská zdravotní sestra a matka dospívající dcery.

5. června 2026  12:12

Modelka a miss Justýna Zedníková se zasnoubila, bude si brát youtubera MenTa

Justýna Zedníková a Jan „MenT“ Macák se zasnoubili (2026)

Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) oznámila, že se po ročním vztahu zasnoubila se svým partnerem, influencerem a youtuberem Janem „MenTem“ Macákem (28). Radostnou novinku doprovodila...

5. června 2026  10:50

Zpěvačka Camila Cabello se po roce a půl rozešla s miliardářským dědicem

Camila Cabello (2026)

Americká zpěvačka Camila Cabello (29) ukončila vztah s movitým libanonským podnikatelem Henrym Juniorem Chalhoubem (40). Dědic miliardového módního impéria a pophvězda se podle britských médií po...

5. června 2026  10:10

Jennerová pózuje na pláži v bikinách. Na Instagramu ji sledují stovky milionů lidí

Kylie Jennerová (červen 2026)

Úspěšná americká podnikatelka a hvězda reality show Kardashianovi Kylie Jennerová (28) zveřejnila během pobytu na ostrovech Turks a Caicos sérii fotografií a videí, na nichž pózuje v odvážných...

5. června 2026  9:09

Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je...

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...

5. června 2026  8:27

Sexy jako nikdy předtím. Zpěvačka Nelly Řehořová vydává debutové album

Nelly Řehořová

Herečka a zpěvačka Nelly Řehořová (24) vydává své debutové album Lovestories. Je to deska o lásce, zklamání a sešitém srdci. Na albu hostuje i známý olympionik.

5. června 2026

Už jsem plánoval, že skončím na vozíku, vzpomíná na vážné zranění Jan Musil

Jan Musil v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Moderátor Jan Musil (58) se vyléčil z leukémie, ale pak se vážně zranil a hrozilo, že skončí na invalidním vozíku. V pořadu 13. komnata popsal, jak zranění utrpěl a jaké má následky.

5. června 2026

Vojín Kouba mi ušetřil spoustu peněz. Jiří Langmajer o filmech, krizích i „chlastu“

Premium
Jiří Langmajer oslavil 3. června 2026 šedesátku a do té další vstupuje v...

Jiří Langmajer dovršil šedesátku a do té další vstupuje v rozpoložení, kdy se cítí nejlíp za spoustu let. Našel se zdravotně i pracovně. Je vděčný divadlu, kde zakotvil a kde by rád zestárl s...

4. června 2026

Hnutí MeToo skončilo moc brzy, Woody Allen mě zklamal, říká Cate Blanchettová

Cate Blanchettová na filmovém festivalu v Benátkách (31. srpna 2024)

Herečka Cate Blanchettová během filmového festivalu v Cannes otevřeně promluvila o tom, jak dnes vnímá odkaz hnutí MeToo. Dvojnásobná držitelka Oscara, která v minulosti uvedla, že ji sexuálně...

4. června 2026

Princezna Lilibet slaví 5. narozeniny. Meghan a Harry ukázali dceru

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....

Stejně jako její starší bratr Archie je i princezna Lilibet více podobná tatínkovi. Alespoň, co se barvy vlasů týče. Podobně jako princ Harry i jeho děti je mají zrzavé. Malá princezna slaví 4....

4. června 2026  11:29

Slováková ukázala na přehlídce pozadí, modelky sexy prádlo i šaty. Bendig pěl italsky

Natálie Jirásková jako modelka pro Poner

Po dvouleté pauze se sourozenci Jakub a Nikol Ponerovi vrátili s módní show Luminosa, která tentokrát proměnila v působivé přehlídkové molo Holešovickou tržnici v Praze. Akce se nesla v duchu italské...

4. června 2026  10:01

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

S blížícím se koncem soutěže se počet trosečníků na ostrově krátí.

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

4. června 2026  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.