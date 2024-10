Legendární erotický film Emanuela se po 50 letech dočkal předělávky

Před 50 lety v erotickém filmu zazářila tenkrát dvaadvacetiletá nizozemská herečka Sylvia Kristelová. Nyní je hlavní hvězdou pětatřicetiletá francouzská herečka Noémie Merlantová. V novince se objeví také Naomi Wattsová, Jamie Campbell Bower nebo Will Sharpe.

Novinka, která podle režisérky literární předlohu a první film bere pouze jako odkaz a má s nimi společný v podstatě jen název a hlavní postavu, byla otevíracím snímkem na letošním filmovém festivalu v San Sebastianu.

Will Sharpe a Noémie Merlantová ve filmu Emmanuelle (2024)

Knižní předloha autorky Emmanuelle Arsanové popisuje příběh mladé ženy, která cestuje do Bangkoku za svým manželem a prožívá různé sexuální eskapády s muži i ženami.

Úspěšný snímek Emmanuelle (v Československu uváděný pod názvem Emanuela) z roku 1974 se dočkal tří pokračování. Filmy Emmanuelle 2 z roku 1975, Goodbye, Emmanuelle natočený o dva roky později a závěrečný Emmanuelle 4: Útěk před láskou z roku 1984 získaly celosvětový věhlas. Později vzniklo i několik televizních filmů s postavou Emmanuelle v hlavní roli.

Sylvia Kristelová na natáčení vzpomínala takto: „Sexuální scény se ženami jsou přirozenější, protože ženy se navzájem chrání. Muži se musí neustále kontrolovat, aby se nevzrušili a přitom působili zaníceně.“

Jeanne Colletinová a Sylvia Kristelová ve filmu Emanuela (1974)

Herečce filmy přinesly mnoho fanoušků, někteří jí dokonce psali a děkovali za záchranu manželství. Poklonu za dobře odvedenou práci jí dokonce vysekl i její vlastní syn.

Představitelka filmové Emanuely v soukromém životě moc štěstí neměla. Alkohol, kokain, hádky, odložené dítě, milenci-parazité a rozhazování peněz. To všechno řešila. V průběhu let, když spadla z pomyslného vrcholu, přibyla cirhóza, dvojitá rakovina, pravidelné návštěvy spolku Anonymní alkoholici a dluhy, které nemohla splatit ani novými rolemi. Zemřela na rakovinu v roce 2012 ve věku 60 let.