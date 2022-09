Zpěvák skupiny New Kids on the Block si vzal svého dlouholetého partnera

Jonathan Knight a Harley Rodriguez se seznámili v roce 2008. Po osmi letech vztahu se zasnoubili a začali plánovat svatbu. Kvůli covidu ji několikrát odložili, až se nakonec letos v tichosti vzali.

Při jednom z rozhovorů si novináři všimli snubního prstenu na ruce zpěváka. Ten jim potvrdil, že je už delší dobu ženatý. „Stejně si všichni už roky mysleli, že jsme manželé, tak co. Nikdy jsem neříkal, jestli je to tak, nebo tak, nechtěl jsem lhát. Nijak divoce jsme neoslavovali, byl to jen skromný malý obřad,“ svěřil se Knight v pořadu Entertainment Tonight.

„Chtěli jsme mít původně svatební party na zahradě pod stany a obřad na farmě. Všechno už jsme měli do detailu rozepsané. Jídlo, zábavu, kde kdo bude sedět. A pak přišel covid a zhatil nám všechny plány. Čekali jsme už dost dlouho. Mohli jsme čekat další roky, ale rozhodli jsme se do toho letos už praštit,“ prozradil zpěvák v rozhovoru pro magazín People.

Skupina New Kids on the Block (Boston, 1989)

Léto strávil zpěvák koncertováním se svou skupinou New Kids on the Block na Mixtape Tour 2022, při kterém navštívili více než 50 měst ve Spojených státech. Zároveň se účastnil natáčení pořadu Farmhouse Fixer pro kanál Discovery+. V tom společně se svou kolegyní designérkou rekonstruují staré domy v Nové Anglii.

Skupina New Kids On The Block, kterou tvoří bratři Jonathan a Jordan Knightovi, Joey McIntyre, Danny Wood a Donnie Wahlberg, byla na přelomu 80. a 90. let světovým fenoménem.

Bostonští NKOTB vznikli v roce 1984 jako „bílá“ verze méně úspěšného černošského boybandu New Edition. Dohromady je dal producent Maurice Starr a prvním členem skupiny se stal tehdy teprve patnáctiletý Donnie Wahlberg, bratr herce Marka Wahlberga.

VIDEO: New Kids On The Block – Tonight:

První album New Kids on the Block bylo naprostým propadákem. Už druhá nahrávka Hangin’ Tough se však proměnila v multiplatinový úspěch. V roce 1991 vydělala klučičí skupina dokonce víc než Michael Jackson nebo Madonna. Kvůli neshodám však deset let po svém vzniku ohlásili v roce 1994 rozpad. Do té doby stihli prodat přes 70 milionů nahrávek.

Donnie Wahlberg začal hrát ve filmech a v televizních seriálech, Jordan Knight, McIntyre a Wood se vrhli na víceméně neúspěšnou sólovou dráhu. Úplně mimo obor se pustil pouze Jonathan Knight, který podniká ve stavebnictví.

V roce 2008 se dali členové skupiny opět dohromady, vydali nové album s názvem 10 a vyrazili na turné. V letech 2010–2012 vystupovali společně se skupinou Backstreet Boys jako NKOTBSB.

Hudbou a koncertováním se živí ve stejné sestavě i nadále. V březnu tohoto roku vydali videoklip Bring Back the Time, parodii na hudební videa z 80. let, ve kterém se objevují hvězdy tehdejší populární hudby jako například zpěvák Rick Astley, skupina Salt-N-Pepa nebo R&B trio En Vogue. S těmi všemi se také objevili na pódiu na letošním turné.

VIDEO: New Kids On The Block: The MixTape Tour 2022: