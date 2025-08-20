Jednadvacetiletá nizozemská princezna Amalia se stala obětí deepfake porna

Nizozemské úřady spolupracovaly s americkým FBI na zablokování stránek, mezi kterými byl i web MrDeepFakes, kde se šířila falešná intimní videa princezny Amalie a dalších sedmdesáti nizozemských slavných žen a celebrit. Obsah byl vytvořen tak, že jejich tvář byla „nasazena“ na těla pornohereček, čímž vznikl zavádějící intimní materiál.
Deepfake je technologie, která umožňuje vytváření falešného digitálního obsahu (převážně videí) pomocí algoritmů strojového učení, které dokážou realisticky nahradit tváře a hlasové stopáže v existujících videích, fotografiích anebo zvukových nahrávkách. Upravuje se především mimika obličeje a řeč jednotlivých aktérů. Jedinci pak vykonávají činnosti, které ve skutečnosti nedělají, a říkají slova, která ve skutečnosti nikdy nepronesli.
Princezně se v těžké situaci dostává podpory rodičů. Podle magazínu Panorama čelila podobným útokům již v roce 2022. Sama se tématu deepfake věnovala i akademicky jako univerzitní studentka.
Vytváření takového obsahu je v Nizozemsku trestným činem s hrozbou až jednoho roku vězení, přísnější tresty pak hrozí při opakovaném provinění. V tomto konkrétním případě dosud nebyl nikdo zatčen.
Amálie se již dříve musela vyrovnávat s hrozbami organizovaného zločinu. Kvůli obavám z únosu a výhrůžkám například žila déle než rok ve Španělsku.
V minulosti zažívala princezna také krutý body shaming (šikana kvůli vzhledu) na sociálních sítích. V roce 2020 se jí portugalský magazín Cara veřejně omluvil za to, že ji na obálce označil za boubelku.
Oranžskou princeznu Catharinu-Amalii, dceru krále Viléma-Alexandra a královny Máximy, rodiče postupně připravují na budoucí roli královny – v lednu 2023 absolvovala první zahraniční cestu, kdy krále a královnu deset dní doprovázela po holandské části Karibského souostroví.
„Maxima a Vilém-Alexander ji do ničeho netlačí,“ komentuje situaci novinářka Annamarie de Kunderová. „Představují Amalii na oficiálních událostech, ale dopřávají jí možnost dělat věci vlastním tempem. Když tedy princeznu vidíte na státní návštěvě nebo na královské svatbě v Jordánu, je to jen proto, že tam sama chce být. Myslím si, že tak je to do začátku dobré, protože takovým věcem se pak už bude věnovat po celý zbytek svého života.“