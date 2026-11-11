|
Ano, řekla Daniela Špinar na nejčastější dotaz kolem její tranzice na ženu
Němec se do povědomí veřejnosti dostal před třemi lety, kdy se v televizní soutěži MasterChef Česko probojoval mezi patnáct nejlepších. Už tehdy otevřeně mluvil o své sexualitě a hlásil se k LGBTQ+ komunitě. V posledním roce však jeho život nabral nový směr. Rozhodl se pro tranzici a začal vystupovat v mužském rodě pod jménem Nikolas Němec.
Svou proměnu pravidelně ukazuje fanouškům na Instagramu. V jednom z příspěvků zveřejnil také srovnávací fotografie, které zachycují rozdíl mezi jeho někdejší a současnou podobou. „Toto porovnání je i pro mě šílené a zároveň tak osvobozující. Konečně jsem to já,“ napsal. Dodal, že je vděčný za to, že může vypadat a cítit se tak, jak si přeje.
Otevřeně se svěřil také s tím, že se před rokem a půl cítil mnohem hůře. Zmínil smutek, nervozitu i toxické vztahy a přátelství, které ho v minulosti obklopovaly. Dnes má podle svých slov ze života mnohem lepší pocit a svou proměnu vnímá jako zásadní krok k vlastní spokojenosti.
Změny se netýkají pouze jeho vzhledu. Nikolas podstoupil hormonální léčbu testosteronem a postupně se připravoval také na další chirurgické zákroky. Už v březnu mluvil o tom, že si zjišťuje informace o možnostech tranzice a nechce nic uspěchat. V říjnu pak na Instagramu sdílel záběry z nemocnice po operaci, při níž si nechal odstranit prsa.
Nyní se pochlubil dalším detailem své proměny. Na tváři mu začaly výrazněji růst vousy a s úsměvem prozradil, že si je ještě zvýraznil barvou. „Už jsem si objednal džínovou bundu a dobarvil knírek,“ napsal ke svému příspěvku. Přidal také snímek se současnou partnerkou Nikolou Gajdošík, která působí jako influencerka v oblasti krásy.
S Gajdošík tvoří Nikolas pár poté, co skončil jeho dlouholetý vztah s partnerkou Barborou. S ní v době, kdy vystupoval ještě jako Nikola, provozoval kavárnu v Olomouci.