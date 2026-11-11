Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z Nikoly z MasterChefa je Nikolas. Pochlubil se knírkem i novou partnerkou

Autor:
  10:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Na fotografiích z let...

Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Na fotografiích z let 2023 a 2026 je patrný rozdíl v jeho vzhledu. | foto: Instagram @nikolas__nemec6

Nikolas Němec po operaci odstranění prsou. Zákrok, který byl součástí jeho...
Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Pomocí AI vytvořil tuto...
Nikolas Němec se pochlubil novým vzhledem.
Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu.
27 fotografií
Diváci si ho pamatují jako Nikolu Němcovou z kuchařské show MasterChef Česko. Dnes vystupuje jako Nikolas a svou tranzici otevřeně sdílí na sociálních sítích. Nyní se pochlubil novým knírkem i fotografií s partnerkou.

Ano, řekla Daniela Špinar na nejčastější dotaz kolem její tranzice na ženu

Němec se do povědomí veřejnosti dostal před třemi lety, kdy se v televizní soutěži MasterChef Česko probojoval mezi patnáct nejlepších. Už tehdy otevřeně mluvil o své sexualitě a hlásil se k LGBTQ+ komunitě. V posledním roce však jeho život nabral nový směr. Rozhodl se pro tranzici a začal vystupovat v mužském rodě pod jménem Nikolas Němec.

Svou proměnu pravidelně ukazuje fanouškům na Instagramu. V jednom z příspěvků zveřejnil také srovnávací fotografie, které zachycují rozdíl mezi jeho někdejší a současnou podobou. „Toto porovnání je i pro mě šílené a zároveň tak osvobozující. Konečně jsem to já,“ napsal. Dodal, že je vděčný za to, že může vypadat a cítit se tak, jak si přeje.

Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Na fotografiích z let 2023 a 2026 je patrný rozdíl v jeho vzhledu.
Nikolas Němec po operaci odstranění prsou. Zákrok, který byl součástí jeho tranzice, fanouškům přiblížil také na sociálních sítích.
Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Pomocí AI vytvořil tuto fotku, na které je vidět, jak vypadal v dětství, ještě jako Nikola.
Nikolas Němec se pochlubil novým vzhledem.
27 fotografií

Otevřeně se svěřil také s tím, že se před rokem a půl cítil mnohem hůře. Zmínil smutek, nervozitu i toxické vztahy a přátelství, které ho v minulosti obklopovaly. Dnes má podle svých slov ze života mnohem lepší pocit a svou proměnu vnímá jako zásadní krok k vlastní spokojenosti.

Změny se netýkají pouze jeho vzhledu. Nikolas podstoupil hormonální léčbu testosteronem a postupně se připravoval také na další chirurgické zákroky. Už v březnu mluvil o tom, že si zjišťuje informace o možnostech tranzice a nechce nic uspěchat. V říjnu pak na Instagramu sdílel záběry z nemocnice po operaci, při níž si nechal odstranit prsa.

Nyní se pochlubil dalším detailem své proměny. Na tváři mu začaly výrazněji růst vousy a s úsměvem prozradil, že si je ještě zvýraznil barvou. „Už jsem si objednal džínovou bundu a dobarvil knírek,“ napsal ke svému příspěvku. Přidal také snímek se současnou partnerkou Nikolou Gajdošík, která působí jako influencerka v oblasti krásy.

S Gajdošík tvoří Nikolas pár poté, co skončil jeho dlouholetý vztah s partnerkou Barborou. S ní v době, kdy vystupoval ještě jako Nikola, provozoval kavárnu v Olomouci.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Jak dnes vypadají Dempsey a Makepeaceová? Manželé jsou spolu už 37 let

Ze seriálu Dempsey a Makepeacová

Před čtyřiceti lety patřili k nejcharismatičtějším televizním detektivům. Americký poručík James Dempsey a britská seržantka Harriet Makepeaceová si získali diváky nejen napínavými případy, ale také...

Lopezová se svlékla jako svůdnice Barbarella. Vzdala hold nahé scéně Jane Fondové

Jennifer Lopezová se proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu,...

Jennifer Lopezová se o letošním Halloweenu proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu, kterou v roce 1968 ztvárnila Jane Fondová. Sedmapadesátiletá zpěvačka oblékla několik odvážných...

Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.

Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla...

Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů

Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou...

Monika Bagárová ukázala stehna po liposukci. Mám o dvě čísla menší džíny, říká

Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026

Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen. Před pár měsíci podstoupila liposukci a nyní popsala, jak se po...

Z Nikoly z MasterChefa je Nikolas. Pochlubil se knírkem i novou partnerkou

Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Na fotografiích z let...

Diváci si ho pamatují jako Nikolu Němcovou z kuchařské show MasterChef Česko. Dnes vystupuje jako Nikolas a svou tranzici otevřeně sdílí na sociálních sítích. Nyní se pochlubil novým knírkem i...

11. listopadu 2026  10:30

Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)

Pamatujete si na malou mimozemšťanku, která uměla létat a chodit po vodě? Majka z legendárního slovenského seriálu Spadla z oblakov si získala srdce celého Československa. Její představitelka Zuzana...

11. listopadu 2026  9:30

Děti z Harryho Pottera jsou už starší než jejich filmoví rodiče z prvních dílů

Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.

Už za necelé dva měsíce vypustí streamovací služba HBO do světa první řadu chystaného seriálu o Harry Potterovi. Remake příběhu o chlapci, který zůstal naživu, vyjde více než čtvrt století po...

11. listopadu 2026  6:30

Právnička Lucie hledá v nahé seznamce lásku i šikovné ruce. Dostane zajímavý návrh

Podniková právnička Lucie v Naked Attraction

Podniková právnička z Prahy, která se v Naked Attraction představila jako Lucie, začíná po šedesátce novou životní etapu a rozhodla se seznámit v celé nahotě. Ráda by našla muže, s nímž bude...

11. listopadu 2026

Zákulisí StarDance: Záhada bujných hřív a komu vlezl do županu Dyk

Tereza Kostková v zákulisí StarDance XIV (7. listopadu 2026)

StarDance v sobotu oslavila 20 let a tři dny od prvního přímého přenosu. Nejen Marek Eben a Tereza Kostková proto vzpomínali na své začátky v taneční show. Jelikož večer vystoupili i bývalí...

11. listopadu 2026

Topmodelka Barbora Podzimková Černá je poprvé maminkou, ukázala fotky dcery

Barbora Podzimková Černá ukázala první fotky dcery Matyldy. (10. listopadu 2026)

Česká topmodelka Barbora Podzimková Černá (27) se stala maminkou. S manželem, muzikantem a frontmanem kapely Lake Malawi Albertem Černým (37), přivítali na světě první dítě, holčičku, které dali...

10. listopadu 2026  14:30

Hvězda Slunečné Barbora Jánová se ocitla v insolvenci. Soud povolil oddlužení

Barbora Jánová (2020)

Herečka Barbora Jánová (37), známá ze seriálů Slunečná nebo Ordinace v růžové zahradě, se před časem stáhla z nejisté a psychicky náročné herecké branže a začala pracovat jako servírka v bistru....

10. listopadu 2026  13:30

Gordon Ramsay oslavil šedesátiny nahoře bez. Někteří mu radí, ať se oblékne

„Děkuji všem za úžasná narozeninová přání! Druhý den jako šedesátník, jdeme na...

Slavný britský šéfkuchař Gordon Ramsay oslavil šedesátiny ve velkém stylu. Den po narozeninách zveřejnil černobílou fotografii, na které pózuje bez trička a předvádí vyrýsovanou postavu a svaly. K...

10. listopadu 2026  12:12

Meghan vyšla na veřejnost poprvé po zatčení otce. Promluvit odmítla

Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, na návštěvě Epic Partners,...

Vévodkyně Meghan se v úterý objevila na veřejnosti poprvé od zatčení jejího otce Thomase Marklea. FBI ho obvinila v souvislosti s materiály zachycujícími sexuální zneužívání dětí. Meghan v Bruselu...

10. listopadu 2026  11:30

Po rozchodu s Farnou rozjel Chobot nový byznys. Nabízí ubytování na Hradčanech

Bílý nábytek, přírodní odstíny a decentní osvětlení. Interiér domku kombinuje...

Muzikant Martin Chobot nabízí turistům ubytování v historickém domku na pražském Novém Světě. Celá nemovitost, kterou zdědil hudebník po dědečkovi, má podle realitních odhadů hodnotu kolem 40 milionů...

10. listopadu 2026  10:49

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Bolí mě svaly, o kterých jsem ani nevěděl, přiznává Tomas Sean Pšenička

Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (7. listopadu 2026)

Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová si užili jubilejní večer StarDance bez vyřazování jako jeden velký večírek. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o adrenalinu po přímých přenosech, setkávání s...

10. listopadu 2026  9:29

Bral jsem všechno, co se mi dostalo pod nos, říká Vacula o své závislosti

Adam Vacula v Show Jana Krause (10. prosince 2026)

Herec Adam Vacula promluvil v Show Jana Krause o své drogové závislosti, z níž se dostal díky měsíčnímu pobytu v Peru. Pomohla mu léčba ayahuaskou. V pořadu popsal, jak se k takovému pobytu dostal a...

10. listopadu 2026  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.