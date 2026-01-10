Funguji jen díky šestiletému synovi, je mi bolavě smutno, přiznává vdova Hezucká

Nikola Hezucká (36) prožívá po odchodu manžela Patrika Hezuckého (†55) psychicky velmi náročné období. Známý moderátor zemřel začátkem prosince a teprve šestiletý syn Oliver tak trávil vánoční svátky poprvé bez tatínka. Vdova se svěřila, jak moc těžký je pro ni každodenní život po ztrátě partnera.
Nikola Hezucká s rodinou a kamarádkami po pohřbu Patrika Hezuckého (Praha, 12. prosince 2025)

Nikola Hezucká s rodinou a kamarádkami po pohřbu Patrika Hezuckého (Praha, 12. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly
Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly
Svatba Patrika Hezuckého a jeho Nikoly
Nikola Hezucká na pohřbu svého manžela Patrika Hezuckého (Praha, 12. prosince 2025)
„Je mi posledních pár dnů tak nějak ještě hůř,“ svěřila se Nikola Hezucká na Instagramu. „Tak strašně příšerně bolavě smutno, že si pokaždé říkám, jak je možné, že ještě stojím na nohách a funguju,“ popisuje. „Tohle je můj důvod,“ napsala k videu, na kterém je její šestiletý syn Oliver.

Nikola Hezucká na pohřbu svého manžela Patrika Hezuckého (Praha, 12. prosince 2025)

Hezucká prochází jedním z nejtěžších období svého života. Po nedávné ztrátě manžela Patrika Hezuckého zůstala se synem sama a musí zvládat každodenní život i péči o dítě bez partnera po boku. Nikola otevřeně přiznává, že emocionálně i fyzicky je pro ni nyní vše dost náročné.

Nikola Hezucká s rodinou a kamarádkami po pohřbu Patrika Hezuckého (Praha, 12. prosince 2025)
Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly
Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly
Svatba Patrika Hezuckého a jeho Nikoly
I v těžkém období se snaží co nejvíce zachovat běžný chod života. V tom jí pomohla například její sestra, které veřejně poděkovala. „Jsou chvíle, kdy se svět zastaví. Kdy se bolest usadí tak hluboko, že se člověk nedokáže ani postavit na nohy, natož fungovat. A pak jsou tu lidé, kteří v těch chvílích nepíšou jen „kdybys něco potřebovala“. Prostě přiletí přes celý svět. Protože vědí. Protože cítí. Protože milují,“ napsala Hezucká.

„Nikdy ti nepřestanu být vděčná za to, že jsi tu se mnou byla v nejhorších dnech mého života. Za to, že ses postarala o úplně obyčejné věci. Jídlo, uklizený domov, vyprané prádlo. Věci, které se mi v těch dnech zdály naprosto nedosažitelné. Za to, že jsi se postarala o mě i o Oliverka ve chvílích, kdy jsem já neměla sílu postarat se ani sama o sebe. Díky tobě jsem se nezhroutila. Byla jsi můj klid v tom strašném nečekaném a nechtěném chaosu,“ dodala.

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Vánoce byly pro Nikolu Hezuckou plné vnitřního smutku a prázdnoty po manželovi, na kterého často vzpomíná na sociálních sítích. Přesto se snažila za každou cenu udržet sváteční a pohádkovou atmosféru pro svého syna, aby byl co nejvíce šťastný.

Do roku 2026 nevstoupila Nikola Hezucká s žádným přáním. „Už nevěřím na sliby osudu ani na velká „bude líp“. Vstupuji jen s tichou, opatrnou nadějí, že by to mohl být rok klidný, protože klid je teď to jediné, co moje bolavá duše opravdu potřebuje. Vstupuji do něj s mým chlapečkem po boku, s jeho přítomností, která mě drží nad hladinou, a s milovaným manželem v srdci. Ne jako se vzpomínkou, ale jako s kompasem. Bude to rok, kdy budu žít tak, jak by si přál. Ne dokonale, ale poctivě,“ uvedla.

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let po těžké nemoci. Podlehl nádoru neznámého původu, který zasáhl játra. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít loni na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován v benešovské nemocnici.

Moderátor a bavič se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval na rádiu Evropa 2 s kolegou Leošem Marešem od roku 1997. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval například jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.

Vstupenky na Koncert pro Patrika, který se bude konat 19. ledna v O2 areně, se vyprodaly během dvou hodin. Výtěžek z prodeje lístků půjde manželce a synovi Hezuckého.

