Nikola Hezucká má doma urnu s manželem. Nedokážu ho někam dát, říká

Byla pozvána spolu s dalšími hosty na představení kolekce podzim – zima obuvi Geox. „To je úplně jednoduché, měla jsem známého manžela, a tím jsem se stala pro lidi zajímavou,“ vypráví Nikola Hezucká, jak nasbírala první sledující.
„Velký boom byla naše svatba, tenkrát se o nás lidi začali víc zajímat, a pak narození syna, to bylo taky veliké,“ popisuje dění na sociálních sítích. Firmy jí začaly posílat dětské produkty a Nikola se stala influencerkou. K tomu dnes čtyři hodiny denně z domova pracuje pro jednu velkou firmu, dělá jí administrativu.
Svatbu měli s Patrikem v květnu roku 2019 na farmě Angus u Plzně. Dodnes se k tomu dni ve vzpomínkách vrací. „Bylo tam jenom pár nejbližších, dohromady asi pětačtyřicet lidí a bylo to hrozně milé,“ říká. „Neměli jsme žádný speciální program, na nikoho se netlačilo, aby se do něčeho zapojil. Byl to vlastně takový malý festival s hudbou a jídlem,“ dodává.
A jako každý rok i tenkrát po sňatku odjeli do Chorvatska, kde to měli rádi. Samozřejmě do hotelu, i když Nikola by zvládla i kemp, ale Patrik by to prý nedal. Byl konzervativnější. A spíš intelektuál než praktik.
„Docela hodně se vzdělával. Koukal na pořady ve francouzštině, sledoval naši i světovou politiku, měl všeobecný přehled. Manuálně byl ale absolutně neschopný. V devátém měsíci těhotenství jsem skládala skříň, protože on se u toho vztekal, že mu to nejde. Já s tím problém neměla, jsem zručná od přírody,“ usmívá se Nikola, která se s Patrikem dobře doplňovala.
Potkali se v baru Aloha. Ona tam byla s partou kamarádek, on zase se svými lidmi. „Není pravda, že nás seznámil Leoš Mareš. Napsalo se tolik nesmyslů, že už radši nic nečtu,“ říká Nikola.
Zatímco on uspěl v rádiu, ona se držela od showbyznysu dál. „Za prvé jsem hrozně stydlivá a za druhé nemám takové ambice,“ říká Hezucká, která je vystudovanou zdravotní sestrou.
Nikdy se této profesi nevěnovala, ale uměla by ještě leccos, kdyby to bylo zapotřebí. Jenomže když Patrik z tohoto světa vinou rakoviny odcházel, nebyla mu schopná nakonec píchnout ani injekci. „Drásalo by mi to srdce. Na injekce jsem si objednala hospicovou péči. Komukoliv jinému bych ji píchla bez problému, ale jemu ne,“ říká se smutkem v hlase.
Psychicky na tom dobře není. „Nemá to zlepšující tendenci,“ přiznává. Nad vodou ji drží syn Oliver, který nastoupil do první třídy. „Moc se mu tam ale nelíbí. On měl tak skvělou školku, že je to teď pro něj trošku šok. Jde mu to, je chytrý, na svůj věk vyspělý, ale nebaví ho sedět čtyři hodiny v lavici. Včera jsme doma procvičovali jedničky a písmeno M. Ale byl to porod, donutit ho k tomu,“ vypráví.
Odchod tatínka zvládá relativně dobře. Nikola Hezucká se radila s psycholožkou, jak se synem pracovat. „Poradila mi, abychom s ním o tom mluvili a nedělali, že se nic nestalo. Bohužel, zažil to už potřetí. Nejprve mu zemřel jeho nejlepší kamarád - pejsek, pak odešel můj táta, za kterým Oliver chodil každý den do hospice, takže viděl celý ten proces odcházení. A když se to stalo s Patrikem, už věděl, o co jde,“ říká.
„Vzpomínáme na něj každý den. A Oliver si sám vysvětlil, co se stalo. Vymyslel si historiku, že mrtví lidé odcházejí na Měsíček. Když Patrik umíral, ptal se ho, jestli taky půjde tam za dědou,“ popisuje.
Nikola Hehzucká se rozhodla, že každý rok bude slavit se synem Patrikovy narozeniny tak, že ten den někam spolu poletí. „I kdyby to mělo být jenom na dva dny. A zamáváme Patrikovi z letadla,“ prozrazuje svůj plán.
S jeho rozhlasovým parťákem z Ranní show na Evropě 1 Leošem Marešem je dál v kontaktu. „Sem tam si napíšeme, minulý týden jsme si i volali a hrozně dlouho si plánujeme, že se sejdeme. Ale Leoš je hrozně zaneprázdněný,“ říká.
Díky koncertu, který Mareš uspořádal v O2 Areně, může být delší dobu bez finančních starostí. Srovnat se ale musela se závistí. „Já s tím neměla nic společného, byla to Leošova iniciativa. Udělal to jako poctu Patrikovi a zároveň chtěl nějak zabezpečit Olivera, kterému jde výtěžek z koncertu. Peníze má na svém účtu a já teď z minima rekonstruuji dům, protože to bylo opravdu zapotřebí. Bydlíme ve staré chalupě. Takže, co je nutné, opravujeme a ostatní bude Olikovo,“ informuje.
Od covidu žila s rodinou v Čerčanech. „Patrik hrozně snil, jak udělám novou střechu, tohle a támto a pořád se šetřilo, šetřilo a nikdy se to nestihlo. Takže teď je to všechno na mně,“ vypráví.
Urnu s Patrikovým popelem má doma. „Nedokážu si představit, že ho dám někam na veřejné místo,“ říká. Nechala ji pomalovat, je na ní měsíček. „Olíček mu kreslí obrázky a ty mu k ní pokládá,“ prozradila Nikola.
Patrika vychovala teta, která už nežije. Pohřbu se ale zúčastnila jeho matka, byla i na koncertě. Teď už se se snachou a vnukem moc nevídá. „Jezdívali jsme k ní na Vánoce a narozeniny, tak nějak ze slušnosti. A dokud žila teta, trávili jsme všichni společně Vánoce, to měl Patrik rád,“ přibližuje rodinné vztahy Nikola.
Na pohřeb přijela i její sestra z Nového Zélandu. Teď je řada na Nikole. „Byla jsem tam už čtyřikrát a moc ráda bych za ní jela znovu, ale myslím, že by Oliho ze školy nepustili. V létě jezdí sestra tady ohřát se, protože tam je zima, a my lítáme za sluníčkem v zimě zase tam,“ dodala.
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20. prosince 2019