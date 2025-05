„Nečekaně a přirozeně. Tam, kde je nejvíc smíchu a svobody. Tak tady to je – MY,“ napsala Nikola Bendová k fotografii na Instagramu, kde se na pláži u moře na společné dovolené na Kanárských ostrovech líbá se svou partnerkou Barborou Mlejnkovou.

V čtvrtek obě ženy sdílely i společné video. „ 1. Máj a dnešní hon na třešeň. Jen tedy Petřín nemá v nabídce žádnou rozkvetlou. Nevadí,“ píše Mlejnková k příspěvku doplněném písničkou Lucie Bílé s názvem Láska je láska.

O vztahu Bendové a Mlejnkové se spekulovalo už několik měsíců, než spolu oficiálně ruku v ruce vyrazily 26. dubna na festival Pražský Majáles na Letiště Letňany.

Hráčka pokeru a influencerka Barbora Mlejnková chodila v minulosti s modelkou Veronicou Biasiol. Daly se dohromady v roce 2021, v roce 2023 pak vyšlo najevo, že modelka svou partnerku téměř rok podváděla s jinou ženou.

„Není to nic, co bych chtěla říkat veřejně, je to strašně trapné a beru to jako své osobní selhání. Loni v létě jsem poznala někoho, kdo se mi líbil, s kým mi bylo dobře. Celé to trvalo deset měsíců, kdy já jsem udržovala paralelní vztah s někým dalším,“ přiznala tehdy Biasiol.

S Mlejnkovou se rozešly před dvěma lety. Biasiol nyní žije více než půl roku s novou partnerkou – svou bývalou milenkou – holičkou Alicí Kolarčíkovou.

V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, co je podle ní klíčem k úspěšnému a šťastnému vztahu. „Já si fakt myslím, že to nejsou ty protiklady, jak se někdy říká. Zjistila jsem, že to je to najít někoho, kdo je ve všem hodně podobný vám, s kým zastáváte stejné hodnoty, s kým si rozumíte, s kým se smějete stejným věcem. A to se nám povedlo. Takže já jsem moc spokojená,“ uvedla Biasiol.

Nová partnerka Barbory Mlejnkové, Nikola Bendová je velkým talentem české atletiky, běhá hladké sprinty, její o čtyři roky mladší sestra Ester zdolává překážky.