Nikki Glaserová se nikdy nebála mluvit velmi otevřeně o svém osobním i intimním životě. V rozhovoru s Gwyneth Palthrowovou se svěřila se svým pohledem na monogamní vztahy.

Říká, že jí vůbec nevadí, pokud její partner, producent Chris Convy (43), spí s jinými ženami – ovšem za jasně daných podmínek. „Před lety to párkrát udělal, povolila jsem mu to. Nevadí mi to, dokud o tom vím a nedělá to tajně za mými zády,“ popisuje.

„Myslím si, že ženy jsou často přesvědčeny o tom, že je muži kvůli sexu s jinou ženou hned opustí. Ale tak to není, pokud jsou doma spokojeni. Já díky své otevřenosti a domluvě s partnerem vím, že mě nikdy tajně podvádět nebude. Jen chci vždycky vědět, že se to stalo,“ vysvětluje komička.

„Líbí se mi ta představa, že můj přítel přemýšlí o sexu s jinými ženami a vzrušuje mě i to, že má s nimi sex. Každý má něco, co ho vzrušuje. Myslím, že tohle vzrušuje spoustu lidí, ale většina z nich má pocit, že svého partnera vlastní, nebo nemají dostatečné sebevědomí na to, aby partnerovi nebo partnerce takové jednorázovky a sexuální povyražení dovolili a dokázali se přes to přenést, aniž by je to vnitřně zničilo, nebo to následně rozbilo jejich vztah,“ říká.

Její jedinou podmínkou je, aby si její muž k žádné z těchto „žen na jednu noc“ nevytvořil emocionální pouto a aby šlo čistě jen o sex.

Podobně otevřeně se ke stejnému tématu vyjádřila už v roce 2022 v rozhovoru s americkým novinářem Grahamem Bensingerem. Popsala tehdy, že o partnera se dokáže podělit s jinými ženami proto, že je velice soutěživá a sebejistá.

„Určitě v tom hraje roli soutěživost. Možná mě kvůli ní opustí? To nechci a pak musím být v posteli lepší než ona. Ta nejistota ve vztahu mě také vzrušuje, stále se snažit být pro partnera ta nej je výzva,“ vysvětlila. Svůj postoj přirovnala k situaci, kdy ženy někomu půjčí svého oblíbeného kadeřníka. „Je to jako: ‚Můžeš si ho vyzkoušet, ale pořád je můj!‘“

Glaserová se dlouhodobě nebojí otevírat tabuizovaná témata, ať už jde o vztahy, sexualitu nebo psychické zdraví. Její upřímnost si získala mnoho fanoušků, ale i kritiků, kteří její přístup považují za kontroverzní. Sama komička však říká, že každý by měl mít možnost nastavit si vztah podle vlastních pravidel.