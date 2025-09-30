Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství

  8:01
Nicole Kidmanová (58) a Keith Urban (57) se rozhodli jít od sebe. Manželé jsou 19 let a mají spolu dvě dcery. Herečka a country zpěvák poslední dobou spolu nežili kvůli natáčení a hudebnímu turné. Kidmanovou přesto rozchod zaskočil.
Zlaté glóby 2012: Nicole Kidmanová a Keith Urban

Zlaté glóby 2012: Nicole Kidmanová a Keith Urban | foto: Reuters

Nicole Kidmanová a Tom Cruise (13. července 1999)
Manželé Keith Urban a Nicole Kidmanová (Los Angeles, 27. dubna 2024)
Nicole Kidmanová a její manžel Keith Urban (Nashville, 8. listopadu 2023)
Keith Urban a Nicole Kidmanová na Zlatých glóbech (Beverly Hills, 6. ledna 2019)
36 fotografií

„Keith se s Nicole nikdy nevídá, ať už ona natáčí, nebo on je na turné. Moc se milují a možná se nerozvedou, ale oba žijí v rozdílném světě. Keith a Nicole jsou spolu už desítky let a existuje svět, ve kterém se mohou smířit, ale v současném stavu jejich vztahu nejsou pár,“ uvedl zdroj pro Daily Mail.

Podle magazínu People herečku rozchod zaskočil. „Tohle nechtěla. Bojovala za záchranu manželství,“ cituje svůj zdroj z okolí páru americký magazín.

Australská herečka a australsko-americký zpěvák se spolu naposledy na veřejnosti ukázali v červnu, kdy je vyfotili na zápase mistrovství světa ve fotbale v Nashvillu v Tennessee.

Keith Urban, Sunday Rose Kidman-Urbanová, Faith Margaret Kidman-Urbanová, Sybella Hawley, Nicole Kidmanová a Antonia Kidmanová (Los Angeles, 27. dubna 2024)

Urban byl většinu roku pryč na svém světovém turné High and Alive. Kidmanová s dětmi mezitím zůstala v Nashvillu, kde manželé vlastní nemovitost v hodnotě čtyř milionů dolarů. Přes léto pak herečka s dcerami bydlela v Londýně, kde natáčela pokračování svého filmu Magická posedlost z roku 1998.

Podle portálu TMZ si zpěvák ale pořídil vlastní rezidenci v Nashvillu a odstěhoval se z rodinného domu.

Nicole Kidmanová a Keith Urban se vzali v roce 2006 a mají dvě dcery, Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14), které jim odnosila náhradní matka.

Herečka byla dříve vdaná za kolegu Toma Cruise (63). Vzali se v roce 1990 a rozvedli o 11 let později. Společně adoptovali dvě děti: Isabellu (32) a Conora (30).

30. září 2025  8:01

