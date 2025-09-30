Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství

„Keith se s Nicole nikdy nevídá, ať už ona natáčí, nebo on je na turné. Moc se milují a možná se nerozvedou, ale oba žijí v rozdílném světě. Keith a Nicole jsou spolu už desítky let a existuje svět, ve kterém se mohou smířit, ale v současném stavu jejich vztahu nejsou pár,“ uvedl zdroj pro Daily Mail.
Podle magazínu People herečku rozchod zaskočil. „Tohle nechtěla. Bojovala za záchranu manželství,“ cituje svůj zdroj z okolí páru americký magazín.
Australská herečka a australsko-americký zpěvák se spolu naposledy na veřejnosti ukázali v červnu, kdy je vyfotili na zápase mistrovství světa ve fotbale v Nashvillu v Tennessee.
Urban byl většinu roku pryč na svém světovém turné High and Alive. Kidmanová s dětmi mezitím zůstala v Nashvillu, kde manželé vlastní nemovitost v hodnotě čtyř milionů dolarů. Přes léto pak herečka s dcerami bydlela v Londýně, kde natáčela pokračování svého filmu Magická posedlost z roku 1998.
Podle portálu TMZ si zpěvák ale pořídil vlastní rezidenci v Nashvillu a odstěhoval se z rodinného domu.
Nicole Kidmanová a Keith Urban se vzali v roce 2006 a mají dvě dcery, Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14), které jim odnosila náhradní matka.
Herečka byla dříve vdaná za kolegu Toma Cruise (63). Vzali se v roce 1990 a rozvedli o 11 let později. Společně adoptovali dvě děti: Isabellu (32) a Conora (30).