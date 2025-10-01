Nicole Kidmanová podala žádost o rozvod. Den po oznámení rozchodu

Australská herečka podala žádost o rozvod 30. září v Nashvillu. Jako důvod uvedla neslučitelné rozdíly. „Jejich rozchod nabírá dramatický spád. Nicole je zklamaná a cítí se zrazená,“ uvedl zdroj pro magazín People. „Chtěla zachránit jejich manželství a věřila, že to dokáže, ale zdá se, že on už se posunul dál.“
V rozvodových papírech se herečka a zpěvák dohodli na péči o děti. Kidmanová bude mít dcery Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14) 306 dní v roce a u Urbana budou 59 dní.
Domluvili se také na tom, že společně budou činit zásadní rozhodnutí týkající se jejich dcer a že o sobě ani o jiných členech rodiny nebudou mluvit špatně. Budou každé dítě povzbuzovat, aby nadále milovalo druhého rodiče a cítilo se dobře v obou rodinách.
Kidmanová i Urban musí také absolvovat seminář o rodičovství a to do 60 dnů. Žádná ze stran nedostane výživné na děti.
Dohodu si pravděpodobně sjednali už několik týdnů před podáním žádosti o rozvod. Kidmanová dokumenty podepsala 6. září, zatímco Urban je podepsal 29. srpna.
Podle zdroje z Urbanova okolí si rodák z Nového Zélandu v poslední době prostě prochází jistým obdobím. Pro lidi, kteří Urbana znají, to prý působilo spíše jako postupné odcizení než jako nějaký šokující zlom.
Naopak zdroj blízký Kidmanové uvedl, že zpěvák už nějakou dobu dělal pochybná rozhodnutí a rozchod manželů není jen výsledkem toho, že by se postupně odcizili.
Kidmanová a Urban se spolu naposledy ukázali v Nashvillu v červnu. Herečka také oslavila jejich 19. výročí svatby příspěvkem na Instagramu ve stejný měsíc.