Prsa jsem si dala zvětšit kvůli seriálu Pobřežní hlídka, vzpomíná Eggertová

Nicole Eggertová se v různých filmech a seriálech objevuje už od svých osmi let. Plavčice Summer v seriálu Pobřežní hlídka patří nepochybně mezi jednu z jejích průlomových rolí. První den natáčení v roce 1992 si ale přes všechny své herecké zkušenosti nepřipadala sebevědomě.

„Všechny dívky cvičily a byly drobné a fit. A já si říkala, že mi ty jednodílné červené plavky opravdu nelichotí. Vůbec jsem je nechtěla nosit. Na rozdíl od kolegyně Pamely Andersonové,“ svěřila se herečka po letech.

„Když si máte obléknout jednodílné plavky a jste tak plochá, že je máte srolované přes celý hrudník, říkáte si, co to má sakra být? Nedá se s tím nic dělat a nemůžete to ničím vycpat. Dnes už tedy možná ano, tehdy ne,“ dodala.

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Nakonec proto podstoupila plastiku prsou – a ne jedinou. Dnes toho lituje. „Bylo to hloupé osmnáctileté rozhodnutí. Teď zpětně vím, že to byla pěkná hloupost. Dívám se na všechny ty mladé holky a říkám si, ať proboha nechají svá těla na pokoji,“ směje se.

V Pobřežní hlídce nakonec zůstala jen dvě sezóny. „Prostě to nebylo to, čemu jsem se upsala. Nechtěla jsem už být součástí natáčení,“ odůvodnila svůj odchod z celosvětové úspěšného seriálu.

V roce 2015 si herečka po mnoha letech diet s jojo efektem a výkyvech hmotnosti nakonec opět nechala prsa zmenšit, pozvednout a vytvarovat.

Herečka se letos svěřila v jednom z rozhovorů s tím, že jí v prosinci diagnostikovali rakovinu prsu. Prozradila také, co diagnóze předcházelo. „Už od října jsem pociťovala velkou bolest v levém prsu a rychle jsem přibírala na hmotnosti. Přisuzovala jsem to menopauze, ale jen do chvíle, než jsem si nahmatala v prsu bulku,“ popsala dvojnásobná maminka.

Přátelé pro Eggertovou založili sbírku, aby finančně zvládla boj s nemocí, což je ve Spojených státech nákladná věc. Herečka je samoživitelka, která před časem spadla do dluhů a musela vyhlásit osobní bankrot.

V současnosti produkuje Eggertová dokument o seriálu Pobřežní hlídka, který bude obsahovat i rozhovory s jeho hlavními hvězdami.

VIDEO: Proměny hvězd seriálu Pobřežní hlídka: