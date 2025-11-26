Fotbalista Villarrealu plánuje po roce randění svatbu s pornohvězdou Trumpovou

Nicolas Pépé se v posledních dnech dostal do centra pozornosti sportovních i bulvárních španělských a tureckých médií. Ta píší o „šokující chystané svatbě“ s americkou influencerkou a pornoherečkou Teannou Trumpovou.
Trumpová (vlastním jménem Keanna Nichele Jonesová), která je v pornoprůmyslu už jedenáct let, v současnosti vytváří i obsah pro OnlyFans. Díky své aktivitě na sociálních sítích patří mezi nejznámější tváře americké „adult influencer“ scény, jen na Instagramu ji sleduje přes 1,3 milionu lidí.
Podle tureckého bulvárního deníku Kuzey Ekspres plánuje Pépé svou lásku již brzy požádat o ruku. Ačkoli fotbalista ani jeho současná partnerka spekulace nepotvrdili, téma okamžitě zaplnilo titulky médií.
Pépé má být ve vztahu s Teannou Trumpovou už více než rok. Oba často vyrážejí bok po boku do restaurací i na nákupy, Trumpová se několikrát objevila v hledišti na zápasech Villarrealu a sociální sítě pravidelně zásobuje záběry, které naznačují, že dvojice spolu tráví spoustu času.
Hvězda filmů pro dospělé se mimo jiné pochlubila i videem, na kterém je společně s dětmi fotbalisty. Po první vlně dohadů o milostném vztahu sportovce a pornoherečky nyní zahraniční média píší o zásnubách a blížící se svatbě.
Zároveň připomínají i Pépého minulost. Fotbalista byl od roku 2017 ženatý s francouzskou influencerkou Fanny B, se kterou má dvě děti. Jejich vztah podle zahraničních médií skončil před rokem, krátce předtím, než byl sportovec poprvé spojován s Teannou Trumpovou.
Reakce veřejnosti jsou rozporuplné. Zatímco část fanoušků nový pár podporuje s tím, že hlavní je být v životě šťastný, jiní kritizují fotbalistův výběr partnerky a upozorňují, že může velmi poškodit jeho image a mediální tlak může následně negativně ovlivnit jeho osobní život i vztah s dětmi. Podle názoru mnoha sledujících je Pépé „velmi naivní“ a pornoherečce nejde o lásku, ale jen o jeho peníze.
Přestože jsou komentáře často velmi ostré, zprávy o chystané svatbě jsou zatím jen spekulacemi bulváru a veřejnost si tak bude muset počkat na oficiální vyjádření obou partnerů.
Nicolas Pépé se narodil ve francouzském Mantes-la-Jolie, rodiče jsou původem z Pobřeží slonoviny. Právě africký tým Pépé reprezentuje na mezinárodní scéně. Shodou okolností debutoval jako křídelník 15. listopadu 2016 v přátelském zápase proti rodné Francii. Od srpna roku 2019 do roku 2023 byl kmenovým hráčem anglického klubu Arsenal FC, kam přestoupil z Lille za 72 milionů liber. V sezoně 2022-2023 však již hostoval ve francouzském Nice.
Pépé a Trumpová se dali dohromady v létě 2024, poté, co fotbalista přešel z ročního působení v tureckém klubu Trabzonspor do španělského Villarrealu, kde hraje nyní.