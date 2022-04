Už se nerozvedu, říká Nicolas Cage o svém pátém manželství

Herec se časopisu GQ svěřil, že už se znovu ženit nehodlá. Se sedmadvacetiletou Japonkou Riko Shibata, kterou si vzal v únoru 2021, plánuje strávit zbytek života.

„Jsem romantik, a když jsem zamilovaný, chci té osobě dát všechno, co můžu. Je to můj výraz toho, že říkám: Miluji tě. Chci s tebou strávit zbytek svého života. Vždycky jsem si přál, aby to tak bylo. A toto je pro mě to pravé. Myslím, že už se to nebude opakovat. Toto je ono,“ prohlásil.

Manželé čekají své první společné dítě a herec prozradil, že mají vybraná dvě jména: Akira Francesco pro chlapce a Lennon Augie pro dívku. Cage má z předchozích vztahů další dvě děti.

Riko Shibata a Nicolas Cage (Los Angeles, 18. dubna 2022)

Riko Shibata, která pochází z Kjóta, vstupovala do manželství v americkém Las Vegas při soukromé ceremonii poprvé. Pro herce to byla pátá svatba.

Počtvrté se oženil v březnu 2019. Manželství s vizážistkou Erikou Kookieovou však trvalo pouhé čtyři dny. Herec tvrdil, že do něj vstoupil pod vlivem návykových látek a nedobrovolně.

Jeho dalšími třemi exmanželkami jsou herečka Alice Kimová, se kterou byl ženatý v letech 2004 až 2016, dcera Elvise Presleyho Lisa Marie Presleyová, se kterou byl v manželském svazku čtyři měsíce v roce 2002 a herečka Patricia Arquette, kterou si vzal v dubnu 1995 a rozvedli se o šest let později.