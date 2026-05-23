Vítězka Zrádců Nicola Šáchová se vdala. K velkému dni jí popřál i Tuňák

Autor:
  18:15
Vítězka první řady show Zrádci a finalistka Asia Express Nicole Šáchová (28) se fanouškům na sociálních sítích pochlubila novinou. Je z ní vdaná paní. Vzala si dlouholetého přítele Martina, se kterým se zná od školních let.
Nicole Šáchová (18. února 2026)

Nicole Šáchová (18. února 2026) | foto: Herminapress

Veronika Arichteva, Nicole Šáchová a Anna Marie Veselá (12. května 2026)
Jan Tuna a Nicole Šáchová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Sandra Taškovičová a Nicole Šáchová (18. února 2026)
Playmate Nicole Šáchová při focení pro magazín Playboy (prosinec 2025)
„Vdaná,“ napsala anglicky nevěsta ve svatebních šatech k fotce na Instagramu a přidala hashtagy nová kapitola, svatba, nevěsta a právě jsme se vzali.

Pod příspěvkem se objevila řada gratulací od sledujících. Nechybí ani přání od novináře Jana Tuny alias Tuňáka, který Nicole po Zrádcích nemohl nemohl dlouho přijít na jméno. Pak ale spolu soutěžili v reality show Asia Express, kde skončili druzí.

nikysach

Married
.
#newchapter #wedding #bride #justmarrıed

23. května 2026 v 15:13
„Milá Nikčo, pořádně si s Marťasem a rodinou užijte svůj velký den. Je jen vás dvou. Buďte spolu šťastní, zdraví a stále se milujte jako dosud. Jo a taky dávejte nějaká ta dobrodružství. Ty už víš, jak na to. Moc ti to sluší. Posílám pusu,“ napsal Tuna.

Nastávající nevěsta o přípravách na svatbu informovala na sítích. Nevyhnuly se jí problémy. Květinářství nejdřív dostalo chabé konvalinky do kytice, což ale zachránila její maminka, která v lese natrhala vhodné květiny.

Jan Tuna a Nicole Šáchová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Problém měl i ženich. „Normálně žádnou skincare nepoužívá, ale před svatbou chtěl něco zkusit, tak jsme si spolu koupili drahé korejské masky. Nezkoušejte nic nového před důležitými událostmi,“ informovala Nicole Šáchová sledující s tím, že její snoubenec před svatbou celý zrudnul.

Nicole a Martin, který si střeží soukromí a na společenských akcích spojených se showbyznysem se moc neukazuje, spolu chodí téměř sedm let. Zasnoubili se v říjnu 2025 na dovolené ve Švédsku. Výlet byl Nicolin dárek pro partnera k jeho 30. narozeninám.

