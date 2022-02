Osm dětí s pěti různými ženami. Exmanžel Mariah Carey zkusil žít v celibátu

Americký komik Nick Cannon si vyzkoušel, jaké to je, žít v celibátu. Terapeut mu to doporučil poté, co mu zpěvák oznámil, že se mu brzy narodí osmé dítě a on má pocit, že se jeho život naprosto vymkl kontrole. Jednačtyřicetiletý Cannon prohlásil, že po narození potomka se chce úplně zdržet sexu.