Boudová a Tuna se rozešli. Je to za mnou, říká herečka a mluví o toxickém vztahu

Autor:
  13:13
Herečka Nela Boudová (58) zveřejnila na sociální síti slova o rozchodu po toxickém vztahu a nepřímo tak potvrdila spekulace bulváru o tom, že se s moderátorem Janem Tunou (53) rozešli. V diskusi s fanoušky pak uvedla, že to je delší dobu za ní a je teď šťastná.
Nela Boudová a Jan Tuna (Le Royal, Praha, 22. dubna 2023)

Nela Boudová a Jan Tuna (Le Royal, Praha, 22. dubna 2023) | foto: Profimedia.cz

Nela Boudová a Jan Tuna (Praha, 20. září 2023)
Nela Boudová a Jan Tuna (Praha, 2021)
Partneři Jan Tuna a Nela Boudová
Jan Tuna a Nela Boudová
49 fotografií

„Když je žena dlouho v toxickém vztahu, ticho po rozchodu může působit děsivě. Chybí chaos, na který si zvykla. Chybí napětí. Emoční horská dráha. A právě proto má chuť to ticho rychle zaplnit. Jenže to ticho není prázdno. Je to detox,“ popsala Boudová.

„Prostor, kde se žena pomalu vrací sama k sobě. K vlastnímu hlasu. K tomu, co cítí, ne k tomu, co musí. Skutečné uzdravení nezačíná novým vztahem. Začíná ve chvíli, kdy se přestane utíkat před tichem,“ napsala k fotce z italského Janova.

Fanoušci jí v tu chvíli začali přát hodně sil po rozchodu a aby byla znovu šťastná. Boudová ale upozornila, že to je už delší dobu a že už šťastná je.

„Vše dávno za mnou,“ sdělila Boudová. „Vůbec nejsem smutná. Byla to jenom vzpomínka a taková úvaha. Žiju opravdu krásný život se skvělými lidmi,“ dodala herečka.

Nela Boudová a Jan Tuna (Le Royal, Praha, 22. dubna 2023)
Nela Boudová a Jan Tuna (Praha, 20. září 2023)
Nela Boudová a Jan Tuna (Praha, 2021)
Partneři Jan Tuna a Nela Boudová
49 fotografií

Jan Tuna se k rozchodu nevyjádřil. Na sociální sítě dal fotky z premiéry filmu Norimberk, na kterou vyrazil s výtvarnicí Janou Vlkovou.

Nela Boudová a Jan Tuna tvořili pár od roku 2021. Nikdy spolu ale nesdíleli domácnost a herečka říkala už před dvěma lety, že jejich vztah není rozhodně klidný. „Určitě jsme pro sebe obrovskou školou, určitě jsme si vzájemně rozšířili obzory, to je jasné. Měli jsme se na té cestě životem potkat. I když myslím, že pro oba dva to není úplně lehké. My nemáme klidný vztah, ale učíme se. Myslím si, že se tedy pořád na tom vztahu máme co učit a že to je mezi námi hodně živé,“ řekla herečka v roce 2023.

2. října 2023
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Boudová a Tuna se rozešli. Je to za mnou, říká herečka a mluví o toxickém vztahu

Nela Boudová a Jan Tuna (Le Royal, Praha, 22. dubna 2023)

Herečka Nela Boudová (58) zveřejnila na sociální síti slova o rozchodu po toxickém vztahu a nepřímo tak potvrdila spekulace bulváru o tom, že se s moderátorem Janem Tunou (53) rozešli. V diskusi s...

15. ledna 2026  13:13

Bára Poláková je těhotná. Třetí dítě čeká s o 14 let mladším muzikantem Urbanem

Bára Poláková a Štěpán Urban (listopad 2025)

Herečka Bára Poláková (42) a její o 14 let mladší partner Štěpán Urban (28) budou mít první společné dítě. Herečka už má dcery Ronju (10) a Riku (8) s hercem Pavlem Liškou.

15. ledna 2026  11:53

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

15. ledna 2026

Rozčílená Obermannová: Neplaťte si důchodové pojištění, vyzvala spisovatelka

Spisovatelka Irena Obermanová

Irena Obermannová (63) se ostře opřela do českého důchodového systému a svým emotivním příspěvkem na Instagramu vyvolala bouřlivou debatu. Spisovatelka popsala vlastní zkušenost s vyřizováním...

15. ledna 2026  9:11

Anna Prášilová Fialová je zpět s Ondřejem Rychlým. Dříve spolu bydleli

Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý

Který z herců by tu situaci neznal. Práce žádná, takže sebedůvěra se pomalu vytrácí. Anna Prášilová Fialová má recept jak toto období překlenout. „Nějak se zabavit a nevzdat to. Nikdy! Pořád musíte...

15. ledna 2026

Jednou přinesl štrúdl a vedle bylo uříznuté ucho, řekla na maskéra Šestáka sestra

David Šesták a Petra Šestáková

On patří mezi špičkové maskéry, kterého si vybírají i zahraniční filmové a seriálové produkce. Ona zase bez nadsázky líčila snad každou známou osobnost u nás, hlavně při focení do časopisů....

15. ledna 2026

Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým...

Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na...

14. ledna 2026  17:08

Krásná lupička bez podprsenky. Jak hvězda filmu Bonnie a Clyde nastolila módní trend

Premium
Faye Dunawayová ve filmu Pouť zatracených (1976)

Film, drama, skandály. Faye Dunawayová je herečkou, která uměla vzbudit vášně – na plátně i mimo něj. Její životní příběh je směsicí ohromujících filmových úspěchů, bouřlivých vztahů a ikonických...

14. ledna 2026

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Karel Janák

Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.

14. ledna 2026  9:39

Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland

Losangeleská policie v pondělí brzy ráno krátce zadržela herce a hudebníka Kiefera Sutherlanda za to, že napadl řidiče taxislužby a vyhrožoval mu. Herec zaplatil kauci a 2. února se dostaví k soudu,...

14. ledna 2026  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.