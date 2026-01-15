„Když je žena dlouho v toxickém vztahu, ticho po rozchodu může působit děsivě. Chybí chaos, na který si zvykla. Chybí napětí. Emoční horská dráha. A právě proto má chuť to ticho rychle zaplnit. Jenže to ticho není prázdno. Je to detox,“ popsala Boudová.
„Prostor, kde se žena pomalu vrací sama k sobě. K vlastnímu hlasu. K tomu, co cítí, ne k tomu, co musí. Skutečné uzdravení nezačíná novým vztahem. Začíná ve chvíli, kdy se přestane utíkat před tichem,“ napsala k fotce z italského Janova.
Fanoušci jí v tu chvíli začali přát hodně sil po rozchodu a aby byla znovu šťastná. Boudová ale upozornila, že to je už delší dobu a že už šťastná je.
„Vše dávno za mnou,“ sdělila Boudová. „Vůbec nejsem smutná. Byla to jenom vzpomínka a taková úvaha. Žiju opravdu krásný život se skvělými lidmi,“ dodala herečka.
Jan Tuna se k rozchodu nevyjádřil. Na sociální sítě dal fotky z premiéry filmu Norimberk, na kterou vyrazil s výtvarnicí Janou Vlkovou.
Nela Boudová a Jan Tuna tvořili pár od roku 2021. Nikdy spolu ale nesdíleli domácnost a herečka říkala už před dvěma lety, že jejich vztah není rozhodně klidný. „Určitě jsme pro sebe obrovskou školou, určitě jsme si vzájemně rozšířili obzory, to je jasné. Měli jsme se na té cestě životem potkat. I když myslím, že pro oba dva to není úplně lehké. My nemáme klidný vztah, ale učíme se. Myslím si, že se tedy pořád na tom vztahu máme co učit a že to je mezi námi hodně živé,“ řekla herečka v roce 2023.
