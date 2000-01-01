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Hvězda seriálu Bridgetonovi, fotbalista, zpěváci, ale také představitelé Jamese Bonda se můžou pochválit titulem nejvíce sexy muž světa. Magazín People nyní představil letošního držitele ocenění. Stal se jím Noah Wyle (55), známý ze seriálů Pohotovost nebo Urgent.
Autor: AP
„Myslel jsem, že je to nějaký žert – ani ve snu by mě nenapadlo, že by se mi mohlo dostat takové pocty,“ řekl herec. Jeho manželka Sara ho naštěstí dokázala přesvědčit, že pro tento titul je skutečně tím pravým. „Myslí si, že jsem fajn chlap, a že to, jaký jsem člověk, otec i manžel, stojí za to, aby se o tom vědělo. Řekl jsem si: Dobrá, když to říkáš ty... A navíc, měla velkou radost, že to svědčí o jejím dobrém vkusu,“ dodal Wyle. Podívejte se také, kdo v anketě uspěl před ním.
Autor: Reuters
V roce 2025 titul získal anglický herec Jonathan Bailey, který se proslavil mimo jiné díky seriálu Bridgertonovi.
Autor: @Netflix
V roce 2024 titul získal americký herec John Krasinski. „Říkal jsem si, že si někdo dělá legraci,“ uvedl. „Asi budu teď více pomáhat v domácnosti,“ vtipkoval herec, který se proslavil seriály Kancl a Jack Ryan.
Autor: Profimedia.cz
Radost z hercova vítězství v anketě měla podle něj hlavně jeho manželka, herečka Emily Bluntová.
Autor: AP
Hvězda seriálu Chirurgové, jeho manželka Jillian Finková a jejich děti Sullivan, Talula a Darby Dempsey na snímku z prosince 2023
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 se nejvíc sexy mužem světa podle magazínu People stal představitel superhrdiny z marvelovek, americký herec Chris Evans.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák John Legend a jeho manželka, modelka Chrissy Teigenová na cenách Grammy v Los Angeles v únoru 2026.
Autor: AP
„Celý život jsem byl ošklivý. Pokud mám být rok sexy, beru to!“ prohlásil v roce 2017 americký zpěvák Blake Shelton, který je 196 centimetrů vysoký.
Autor: AP
Hudebník s partnerkou, zpěvačkou Gwen Stefani na premiéře filmu Kaskadér v Los Angeles v dubnu 2024.
Autor: Reuters
V roce 2016 byl nejvíc sexy mužem vyhlášen americký herec a svalovec Dwayne „Rock“ Johnson.
Autor: © WWE Network
David Beckham s manželkou Victorií a třemi ze čtyř dětí na odhalení hvězdy na chodníku slávy v Los Angeles v červnu 2026.
Autor: Reuters
Australan Chris Hemsworth byl v roce 2014 vyhlášen nejvíc sexy mužem. „Všechno o tom, jak být sexy, jsem se naučil od Matta Damona,“ žertoval herec o kolegovi, který anketu vyhrál v roce 2007.
Autor: Profimedia.cz
Vítězem ankety o nejvíce sexy muže světa se v roce 2013 stal frontman kapely Maroon 5, americký zpěvák Adam Levine.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Channing Tatum se titulem pyšnil v roce 2012.
Autor: © Warner Bros.
Nejpřitažlivějším mužem pro rok 2011 se stal americký herec Bradley Cooper. „Myslím, že je to skvělé, když muž, který nevypadá zrovna jako model, může získat takovýto titul,“ prohlásil herec. „Moje máma bude tak šťastná.“
Autor: Profimedia.cz
Rok 2010 patřil herci Ryanu Reynoldsovi. Byl prvním Kanaďanem, který anketu vyhrál.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Matt Damon byl v roce 2007 podle magazínu People nejvíc sexy.
Autor: © Universal Pictures
Matthew McConaughey, jeho manželka Camila Alvesová, matka Kay McConaugheyová a syn Levi McConaughey v Torontu v září 2025.
Autor: Reuters
Prvním Angličanem, který v anketě o nejpřitažlivějšího muže vyhrál, byl v roce 2004 Jude Law.
Autor: © Paramount Pictures
Americký herec Johnny Depp v anketě zvítězil dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2003 a pak o šest let později.
Autor: © New Line Cinema
V roce 2002 zabodoval americký herec a producent Ben Affleck.
Autor: © Columbia Pictures
Nejvíce sexy mužem se v roce 2001 stal Pierce Brosnan, jenž byl také prvním Irem, který anketu vyhrál.
Autor: © New Line Cinema
V roce 1998 bodoval tenkrát šestapadesátiletý americký herec Harrison Ford.
Autor: © Touchstone Pictures
Také americký herec George Clooney vyhrál dvakrát. Bylo to v letech 1997 a 2006.
Autor: Profimedia.cz
Prvním Afroameričanem, který získal titul, byl v roce 1996 Denzel Washington.
Autor: © TriStar Pictures
Americký herec Brad Pitt svůj první ze dvou titulů vyhrál v roce 1995. Podruhé byl nejvíce sexy mužem zvolen v roce 2000.
Autor: © Nelson Entertainment
Herec Brad Pitt a jeho přítelkyně Ines de Ramonová ve Franklinu na premiéře filmu V srdci divočiny v září 2026.
Autor: AP
V roce 1993 se magazín People rozhodl vybrat nejvíc sexy dvojici. Vyhrál americký herec Richard Gere se svou tehdejší manželkou, americkou modelkou Cindy Crawfordovou.
Autor: Profimedia.cz
Richard Gere samostatně zvítězil v roce 1999.
Autor: © Paramount Pictures
Americký herec Nick Nolte se stal nejvíc sexy muž světa v roce 1992. Bylo mu tenkrát jednapadesát let.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Patrick Swayze vyhrál v roce 1991. Je také třetím z vítězů, kteří už nežijí. Herec zemřel v roce 2009 ve věku 57 let.
Autor: © Twentieth Century Fox
Rok 1990 byl vítězný pro tenkrát osmadvacetiletého amerického herce Toma Cruise.
Autor: © Embassy Pictures
Režisér Alejandro G. Inarritu a herec Tom Cruise v Londýně na premiéře filmu Digger v září 2026
Autor: Reuters
Nejstarším držitelem titulu a prvním Jamesem Bondem v žebříčku byl v roce 1989 devětapadesátiletý Sean Connery. Byl také prvním Skotem, který v anketě vyhrál. Herec zemřel v roce 2020. Bylo mu 90 let.
Autor: © MGM
Prvním nehercem a zároveň nejmladším vítězem se v roce 1988 stal syn zavražděného amerického prezidenta John F. Kennedy mladší. Bylo mu 27 let.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda filmu Souboj Titánů, americký herec Harry Hamlin získal titul nejvíc sexy muže podle magazínu People v roce 1987.
Autor: Profimedia.cz
Úplně prvním vítězem ankety magazínu People byl v roce 1985 Mel Gibson. Australskému herci bylo v té době devětadvacet let.
Autor: © MGM