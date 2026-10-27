Nejvíce sexy mužem roku je hvězda lékařských seriálů Noah Wyle

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Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou
Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....
Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká
Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...
Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou
Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...
Kalivodová se svlékla před objektivem. Nafotila prádlo pro ženy z masa a kostí
Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (48) šla doslova s kůží na trh. Svlékla se pro reklamní kampaň na spodní prádlo. Focení jí nedělalo problémy. Byla sama sebou a věří, že tím povzbudí všechny ženy,...
Dianu s její macechou spojoval podobný osud. Cestu k sobě však hledaly dlouho
Raine Spencerová vstoupila do povědomí veřejnosti především jako nevlastní matka princezny Diany. V životopisech bývá často představována jako zlá macecha, kterou Diana dlouhé roky nenáviděla. Jejich...
Andílci kdysi a dnes. Jak vypadaly modelky na své první přehlídce prádla
Některé patří už k andílkům veteránkám, jiné si premiéru na přehlídce luxusního spodního prádla odbyly teprve nedávno. Brazilky Adriana Lima a Alessandra Ambrosio se na molu Victoria’s Secret...
Předávání dětí tatínkovi je katastrofa, jako matka jsem z toho hotová, říká Lela Vémola
Modelka, playmate a především maminka tří malých dětí Lela Vémola (37) si po rozchodu s Karlosem Vémolou (41) prochází velmi těžkým obdobím. Jak bojuje se stresem nedostatkem spánku a faktem, že se...
Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance
Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...
Verešovou i Mališovou zasáhl konec Věry Komárové v Dermacolu. Posílají jí podporu
Věra Komárová končí po čtyřiadvaceti letech v Dermacolu, který dlouhá léta pomáhala rozvíjet. Její odchod vyvolal na sociálních sítích vlnu reakcí. Podporu jí vyjádřily například modelky Andrea...
Nejvíce sexy mužem roku je hvězda lékařských seriálů Noah Wyle
Hvězda seriálu Bridgetonovi, fotbalista, zpěváci, ale také představitelé Jamese Bonda se můžou pochválit titulem nejvíce sexy muž světa. Magazín People nyní představil letošního držitele ocenění....
Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Modelka Irina Šaiková vyrazila na party jen v podprsence. Inspiruje se u Censori?
Ruská supermodelka Irina Šaiková (40) znovu přitáhla pozornost odvážným módním výběrem. Na večírek dorazila v černé podprsence a průsvitných červených kalhotách, pod nimiž prosvítala tanga. Že by se...
On ji urazil, ona to přešla. Martin Zounar se obul do Mahuleny Bočanové
„Ruda trpí na mě a já na něj. Říká mi sametová, protože jsem na něj prý vždycky působila sametově,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Mahulena Bočanová o Rudolfu Merknerovi, exmanželovi Jany Bernáškové....
Partner Kristiny Kloubkové promluvil o svatbě. Ženil se v Japonsku
„Nemluvím o kultuře, ale životním stylu a ten tady není tak špatný,“ říká Václav Kuneš, choreograf a šéf respektovaného tanečního souboru 420People. Za sebou má působení v mnoha zemích a řadu...
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Dolph Lundgren se téměř deset let léčil se špatně diagnostikovanou rakovinou
Herec Dolph Lundgren se téměř deset let potají potýkal s rakovinou ledvin, která mu byla nesprávně diagnostikována. Švédskému záporákovi z Rockyho lékaři v roce 2015 odstranili nádor z ledviny, když...
Herečka Veronika Gajerová se ve 63 letech poprvé vdala
Herečka a dabérka Veronika Gajerová (63) je vdanou paní. Vzala si dlouholetého přítele Michala Machače (49), který pracuje jako divadelní osvětlovač a technik. Dvojice se seznámila v Divadle ABC.