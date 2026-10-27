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Nejvíce sexy mužem roku je hvězda lékařských seriálů Noah Wyle

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Noah Wyle v Londýně (25. března 2026) Noah Wyle, jeho manželka Sara a jejich dcera Frances a hercovy starší děti Aude... Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey na zahájení filmového festivalu v Benátkách (2. září 2026) John Krasinski ve filmu 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází (2016) Emily Bluntová a John Krasinski v New Yorku na premiéře filmu Den odhalení (8.... Patrick Dempsey (Mnichov, 7. září 2023) Zleva: Sullivan Dempsey, Talula Dempseyová, Patrick Dempsey, Jillian Finková a... Chris Evans ve filmu Captain America: První Avenger (2011) Chris Evans na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) Nejvíce sexy mužem roku 2021 je podle magazínu People americký herec Paul Rudd... Paul Rudd na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
Hvězda seriálu Bridgetonovi, fotbalista, zpěváci, ale také představitelé Jamese Bonda se můžou pochválit titulem nejvíce sexy muž světa. Magazín People nyní představil letošního držitele ocenění. Stal se jím Noah Wyle (55), známý ze seriálů Pohotovost nebo Urgent.

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Témata: film, Los Angeles

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