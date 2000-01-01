náhledy
Na svém kontě má roli seriálu Bridgertonovi, hrál v muzikálu Čarodějka nebo v předělávce Jurského parku. Nyní se britský herec Jonathan Bailey (37) stal podle magazínu People nejvíce sexy mužem světa. „Je to obrovská čest. Jsem samozřejmě neuvěřitelně polichocen. A je to naprosto absurdní. Bylo to tajemství, takže se docela těším, až se to dozví přátelé a rodina,“ řekl.
„Často se cítím trapně. Mám pocit, že ten stav je pro mě celoživotní,“ prohlásil herec v rozhovoru pro magazín People.
V roce 2024 titul získal americký herec John Krasinski. „Říkal jsem si, že si někdo dělá legraci,“ uvedl. „Asi budu teď více pomáhat v domácnosti,“ vtipkoval herec, který se proslavil seriály Kancl a Jack Ryan.
Radost z hercova vítězství v anketě měla podle něj hlavně jeho manželka, herečka Emily Bluntová.
Hvězda seriálu Chirurgové, jeho manželka Jillian Finková a jejich děti Sullivan, Talula a Darby Dempsey na snímku z prosince 2023
V roce 2022 se nejvíc sexy mužem světa podle magazínu People stal představitel superhrdiny z marvelovek Chris Evans.
Kromě herectví se angažuje také na poli dabingu animovaných filmů, videoklipů a videoher, aktivně podporuje charitativní nadace Help USA, Lupus LA a hnutí Black Lives Matter.
Zpěvák a jeho manželka, modelka Chrissy Teigenová na cenách Grammy v Los Angeles v únoru 2025
„Celý život jsem byl ošklivý. Pokud mám být rok sexy, beru to!“ prohlásil v roce 2017 zpěvák Blake Shelton, který je 196 centimetrů vysoký.
Hudebník s partnerkou, zpěvačkou Gwen Stefani na premiéře filmu Kaskadér v Los Angeles v dubnu 2024
V roce 2016 byl nejvíc sexy mužem vyhlášen svalovec Dwayne „Rock“ Johnson.
Australan Chris Hemsworth byl v roce 2014 vyhlášen nejvíc sexy mužem. „Všechno o tom, jak být sexy, jsem se naučil od Matta Damona,“ žertoval herec o kolegovi, který anketu vyhrál v roce 2007.
Vítězem ankety o nejvíce sexy muže světa se v roce 2013 stal frontman kapely Maroon 5 Adam Levine.
Zpěvák a jeho manželka, modelka Behati Prinsloo na udílení Breakthrough Prize v dubnu 2024
Herec Channing Tatum se titulem pyšnil v roce 2012.
Nejpřitažlivějším mužem pro rok 2011 se stal herec Bradley Cooper. „Myslím, že je to skvělé, když muž, který nevypadá zrovna jako model, může získat takovýto titul,“ prohlásil herec. „Moje máma bude tak šťastná.“
S matkou Glorií Campano se ukazuje na společenských akcích, jako třeba na letošních Oscarech v březnu 2024.
Představitel Wolverina s novou partnerkou, kolegyní Sutton Fosterovou na snímku z října 2025
Herec Matt Damon byl v roce 2007 podle magazínu People nejvíc sexy.
Matt Damon, jeho manželka Luciana Barroso a jejich dcery Alexia Barroso, Isabella, Gia a Stella Damonovy na snímku z července 2024
Herec a jeho manželka na Vanity Fair Oscar party v Los Angeles v březnu 2024
Prvním Angličanem, který v anketě o nejpřitažlivějšího muže vyhrál, byl v roce 2004 Jude Law.
Johnny Depp v anketě zvítězil dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2003 a pak o šest let později.
V roce 2002 zabodoval herec a producent Ben Affleck.
Nejvíce sexy mužem se v roce 2001 stal Pierce Brosnan, jenž byl také prvním Irem, který anketu vyhrál.
V roce 1998 bodoval tenkrát šestapadesátiletý Harrison Ford.
Prvním Afroameričanem, který získal titul, byl v roce 1996 Denzel Washington.
Brad Pitt svůj první ze dvou titulů vyhrál v roce 1995. Podruhé byl nejvíce sexy mužem zvolen v roce 2000.
Brad Pitt a jeho přítelkyně Ines de Ramonová v New Yorku na premiéře filmu F1 letos červnu
V roce 1993 se magazín People rozhodl vybrat nejvíc sexy dvojici. Vyhrál Richard Gere se svou tehdejší manželkou Cindy Crawfordovou. Herec samostatně zvítězil v roce 1999.
Nick Nolte se stal nejvíc sexy muž světa v roce 1992. Bylo mu tenkrát jednapadesát let.
Patrick Swayze vyhrál v roce 1991. Je také třetím z vítězů, kteří už nežijí. Herec zemřel v roce 2009.
Rok 1990 byl vítězný pro tenkrát osmadvacetiletého Toma Cruise.
Nejstarším držitelem titulu a prvním Jamesem Bondem v žebříčku byl v roce 1989 devětapadesátiletý Sean Connery. Byl také prvním Skotem, který v anketě vyhrál. Herec zemřel v roce 2020.
Prvním nehercem a zároveň nejmladším vítězem se v roce 1988 stal syn zavražděného amerického prezidenta John F. Kennedy mladší. Bylo mu 27 let. Zemřel při nehodě letadla v roce 1999.
Hvězda filmu Souboj Titánů Harry Hamlin získal titul nejvíc sexy muže podle magazínu People v roce 1987.
Úplně prvním vítězem ankety magazínu People byl v roce 1985 Mel Gibson. Australskému herci bylo v té době devětadvacet let.
