Nejkrásnější holčička světa se zasnoubila. Pochlubila se prstenem i DJem

DJ požádal modelku o ruku během romantického výletu v Řecku. Jeho nastávající, která řekla ano, dostala diamantový prsten, jehož hodnota je v přepočtu téměř milion korun.
„Řekla jsem ano svému nejlepšímu kamarádovi. Navždycky,“ napsala modelka ke snímkům na Instagramu, kde se prstenem pochlubila.
Attal se na zásnuby připravil a na stole na terase s úchvatným výhledem na pobřeží rozházel okvětní lístky rudých růží. Pár pak slavil v hotelu Four Seasons Astir Palace v Řecku, kde noc stojí v přepočtu kolem 17 tisíc korun. Jde o jeden z nejlepších hotelů v Řecku s michelinským hodnocením a nabízí úchvatný výhled na Egejské moře.
Thylane Blondeau začala s Benjaminem Attalem chodit v roce 2020, necelý rok poté, co ukončila svůj vztah s jiným francouzským DJem Milanem Merittem.
Dceři bývalého fotbalisty Patricka Blondeaua a módní návrhářky Veroniky Loubry byly čtyři roky, když předváděla na mole pro Jeana Paula Gaultiera. V roce 2006, v šesti letech, se proslavila poté, co ji Vogue Enfants označil za „nejkrásnější dívku na světě“.
Později, v deseti letech, se stala nejmladší modelkou, která kdy pózovala pro Vogue Paris. Média ji okamžitě zařadila mezi zázračné děti modelingu. Nechyběla ale ani vlna kritiky. Na reklamních fotkách tenkrát pózovala ve výrazném make-upu a „dospělém“ stylingu. Kritici to označili za sexualizaci dětí v módním průmyslu.
Mezi lety 2005 až 2016 působila pod dětskou agenturou Success Kids, později podepsala smlouvu s IMG Models a začala spolupracovat s globálními značkami jako Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris nebo Babyliss.
V roce 2018 si založila vlastní značku oblečení Heaven May a téhož roku se umístila na prvním místě žebříčku 100 nejkrásnějších tváří světa podle Independent Critics.
Vedle modelingu vyzkoušela i herectví, v roce 2015 si zahrála menší roli ve filmu Bella a Sebastian 2: Dobrodružství pokračuje. V roce 2021 veřejně sdílela své zdravotní komplikace, kdy kvůli bolestivým ovariálním cystám podstoupila operaci.
Dnes patří mezi nejvlivnější modelky své generace nejen díky kampaním a přehlídkám, ale i díky svým sociálním sítím. Na Instagramu ji sleduje přes 6,8 milionu lidí.