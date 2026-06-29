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„Nejkrásnější holčička světa“ Thylane Blondeau se vdala. Vzala si DJe

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  13:38
Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023)

Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023) | foto: Profimedia.cz

Thylane Blondeau v Paříži (10. března 2026)
Benjamin Attal a Thylane Blondeau v Paříži (19. ledna 2023)
Thylane Blondeau v Paříži (9. března 2026)
Alice Isaazová a Thylane Blondeau v Paříži (9. března 2026)
22 fotografií
Francouzská modelka Thylane Blondeau (25), kterou časopis Vogue Enfants v minulosti proslavil coby nejkrásnější holčičku světa, je vdanou paní. V Paříži si vzala francouzského DJe Benjamina Attala (28). Svatbu měli tři měsíce po oznámení zásnub.
Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023)
Thylane Blondeau v Paříži (10. března 2026)
Benjamin Attal a Thylane Blondeau v Paříži (19. ledna 2023)
Thylane Blondeau v Paříži (9. března 2026)
22 fotografií

Nevěsta měla bílé šaty se zahalenými rameny a vlasy, v nichž měla květiny, byly zčesané do drdolu. Svatební kytici měla z bílých kal. Ženich oblékl černý oblek, k bílé košili si nevzal kravatu.

Pár zvolil netradiční přístup a ženich i nevěsta dorazili na svatební obřad společně. Přijeli ve stříbrném Porsche 356 Speedster a hosté stáli venku, aby je přivítali a vyfotili se.

kcspresse

Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16 eme arrondissement de Paris#paris #mariage #fypageシ゚ #wedding @veronikaloubry @mairiedu16 #france @thylaneblondeau
©️KCS Presse

29. června 2026 v 10:58, příspěvek archivován: 29. června 2026 v 12:23
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Modelka a DJ potvrdila zásnuby na sociálních sítích v březnu, krátce poté, co ji Attal požádal o ruku během romantického výletu do Řecka. K příspěvkům napsala: „Řekla jsem ano svému nejlepšímu kamarádovi. Navždycky.“

Attal se na zásnuby připravil a na stole na terase s úchvatným výhledem na pobřeží rozházel okvětní lístky rudých růží. Pár pak slavil v hotelu Four Seasons Astir Palace v Řecku, kde noc stojí v přepočtu kolem 17 tisíc korun. Jde o jeden z nejlepších hotelů v Řecku s michelinským hodnocením a nabízí úchvatný výhled na Egejské moře.

Thylane Blondeau začala s Benjaminem Attalem chodit v roce 2020, necelý rok poté, co ukončila svůj vztah s jiným francouzským DJem Milanem Merittem.

Thylane Blondeau v Paříži (10. března 2026)

Dceři bývalého fotbalisty Patricka Blondeaua a módní návrhářky Veroniky Loubry byly čtyři roky, když předváděla na mole pro Jeana Paula Gaultiera. V roce 2006, v šesti letech, se proslavila poté, co ji Vogue Enfants označil za „nejkrásnější dívku na světě“.

Později, v deseti letech, se stala nejmladší modelkou, která kdy pózovala pro Vogue Paris. Média ji okamžitě zařadila mezi zázračné děti modelingu. Nechyběla ale ani vlna kritiky. Na reklamních fotkách tenkrát pózovala ve výrazném make-upu a „dospělém“ stylingu. Kritici to označili za sexualizaci dětí v módním průmyslu.

Mezi lety 2005 až 2016 působila pod dětskou agenturou Success Kids, později podepsala smlouvu s IMG Models a začala spolupracovat s globálními značkami jako Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris nebo Babyliss.

Thylane Blondeau nafotila prestižní kampaň už v deseti letech.

V roce 2018 si založila vlastní značku oblečení Heaven May a téhož roku se umístila na prvním místě žebříčku 100 nejkrásnějších tváří světa podle Independent Critics.

Vedle modelingu vyzkoušela i herectví, v roce 2015 si zahrála menší roli ve filmu Bella a Sebastian 2: Dobrodružství pokračuje. V roce 2021 veřejně sdílela své zdravotní komplikace, kdy kvůli bolestivým ovariálním cystám podstoupila operaci.

Dnes patří mezi nejvlivnější modelky své generace nejen díky kampaním a přehlídkám, ale i díky svým sociálním sítím. Na Instagramu ji sleduje přes 6,7 milionu lidí.

11. března 2026
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