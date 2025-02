Na otázku, zda se ho jeho děti ptají na netradiční sexuální a partnerský život, Ne-Yo odpověděl: „Samozřejmě, že se ptají. A já jim odpovídám. Upřímně. Nikomu nelžu, takže o tom samozřejmě nebudu lhát ani svým dětem,“ prohlásil zpěvák.

V polyamorii spolu žije více lidí, kteří jsou vztahově provázaní. Všichni o sobě vědí a navzájem se respektují. „Říkám jim: Hele, tohle je tátova přítelkyně. A tahle taky, a tahle taky,“ popisuje muzikant s tím, že každá z jeho partnerek má v domácnosti svou roli.

„Tato ti dá k snídani cereálie. Ta druhá dnes uvaří oběd. A třetí vypere oblečení. Takhle je to naprosto v pořádku,“ popsal role partnerek v domácnosti. „Je to rodina. Je to komunita. O tom to je,“ dodal.

V současné době má čtyři přítelkyně. O tom, jak tyto vztahy zvládá, řekl: „Není to o lžích, přetvářce nebo nevěře. K tomu, aby to fungovalo, je naprosto klíčové, být k sobě vzájemně upřímní. Každý musí říkat, jak co cítí.“

Na fotografii, kterou Ne-Yo nedávno zveřejnil na Instagramu, jsou po jeho boku pouze tři ženy. „Je to tak, ale celkem mám čtyři partnerky. Tu konkrétní noc tam ale byly jen tři. Funguje to. Všichni zúčastnění jsou k sobě naprosto upřímní a všichni s takto nastaveným vztahem souhlasí,“ říká.

V roce 2010 přivítal zpěvák na svět svou první dceru Madilyn Grace (14). O rok později se jeho bývalé snoubence Monyettě Shawové narodil syn Mason Evan (13). S exmanželkou Crystal Renayovou má tři děti – Shaffera Chimerea Jr. (8), Romana Alexandera-Raje (6) a Isabellu Rose (3). S partnerkou Sade Jeneou Bagneriseovou má syny Braidena (3) a Brixtona (2).

„Mám pocit, že jsem promrhal spoustu času tím, že jsem byl ve vztazích neupřímný. Kdybych od začátku zvolil tento přístup, mohl jsem si ušetřit spoustu bolestí hlavy i srdce. Polyamorie je super. Už žádné lži a nevěry,“ pochvaluje si Ne-Yo.

Když se v červenci 2022 rozvedl s Crystal Renayovou, exmanželka ho obvinila z podvádění. „Bylo to osm dlouhých let plných lží a nevěr. Osm let nevědomého sdílení mého života a života mého manžela s mnoha jinými ženami, které mu dávaly svá těla bez ochrany a on přitom žil i se mnou. Je mi z toho hrozně,“ napsala v příspěvku na Instagramu.

„Mám zlomené srdce a jsem opravdu velmi znechucená. Chtít po mně, abych v něčem takovém zůstala a smířila se s tím, je podle mě naprosto šílené. Mentalita narcisty. Už nebudu veřejnosti lhát ani předstírat, že je to něco, co není. Vybrala jsem si sama sebe, vybrala jsem si své štěstí, zdraví a respekt,“ dodala.

Jak je to s polyamorií, vysvětlila v minulosti česká herečka Tereza Těžká, která má s tímto druhem soužití osobní zkušenost. „Polyamorie je životní styl, touha žít v několika milostných vztazích se souhlasem všech zúčastněných, kdy všichni jsou s tímto faktem v pohodě. Není to nevěra, protože ta probíhá většinou za zády partnera nebo je tolerována pod nějakým nátlakem, například nechcete, aby vás partner opustil, a necháte ho dělat, co chce, a tak dál,“ popsala.