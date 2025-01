Hádám se především já, říká o manželovi návrhářka Tatiana Kováříková

NEJSTARŠÍ VZPOMÍNKA NA TEBE

Tatiana Kováříková: Vzpomínám si kluka na základní škole, se kterým jsem seděla v lavici a předháněli jsme se, kdo rychleji spadne ze židle.

Petr Mlenský: Druhá třída, poslední řada na 22. ZDŠ Vojnovičova ulice a soutěž v houpaní na židli.

V ČEM SI ROZHODNĚ NOTUJEME

Tatiana Kováříková: My si tak nějak notujeme ve všem. Myslím, že to zní neobvykle, ale jsem za to ráda.

Petr Mlenský: Myslím, že ve všem. Cestování, jídlo, pití, kultura...

CO NÁS NEJVÍC ROZDĚLUJE

Tatiana Kováříková: Nějak si nemohu vzpomenout...

Petr Mlenský: Nic.

KDYŽ SE PODÍVÁM DO TVÉHO ŠATNÍKU, TAK…

Tatiana Kováříková: Vidím černobíle! (smích)

Petr Mlenský: Tak uvidíš samou černou! (smích)

ČÍM MĚ OBOHATILA PROFESE MÉHO PROTĚJŠKU

Tatiana Kováříková: Jsem ráda, že Petr není ze stejného oboru. A obohacuje mne pohled takzvaně odjinud. Nezatížený a s nadsázkou.

Petr Mlenský: Kreativitou.

KDO SE PRVNÍ DOZVĚDĚL O NAŠEM VZTAHU A JAKÁ BYLA REAKCE

Tatiana Kováříková: O našem vztahu se jako první dozvěděla moje nejlepší přítelkyně. Potkali jsme se všichni náhodou a ona reagovala: Kdo to je? Ten by se k tobě hodil.

Petr Mlenský: Můj velký kamarád a přítel, který mi šel poté i za svědka na svatbu.

NEJVÍC MĚ ROZESMĚJEŠ, KDYŽ…

Tatiana Kováříková: Nejvíc mne rozesměješ, když tančíš „chachu“.

Petr Mlenský: Když myslíš na to stejné co já, a to je opravdu velmi často.

KVŮLI ČEMU JSME SE NAPOSLEDY POHÁDALI

Tatiana Kováříková: Pokud se vůbec pohádáme, tak většinou se hádám především já. A ani si nevzpomenu, kvůli čemu. Je to spíš výměna názorů.

Petr Mlenský: My se nehádáme, my si pouze vyměňujeme názory. (smích) A to ještě velmi zřídka.

NAŠE ZAMILOVANÉ MÍSTO

Tatiana Kováříková: Moc rádi cestujeme po celém světě. Máme hodně míst, která máme společně rádi. Itálie, Rakousko,Mexiko. Jediné, co Petr nemá rád, když měním v hotelu pokoje. (smích)

Petr Mlenský: Těch míst je více a stále se na ně vracíme. Většina z nich je spojena s cestováním.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Tatiana Kováříková: V současné době připravuji projekt ohledně výročí 30 let značky TATIANA.

Petr Mlenský: Vzhledem k tomu, že naše profesní obory jsou velmi rozdílné, tak nemáme skoro žádné společné projekty. Prakticky žijeme plánováním společných cest jak po Česku, tak i v zahraničí.

VZKAZ PRO MOU LÁSKU

Tatiana Kováříková: Lásko, vážím si tvé blízkosti a jsem ráda, že se máme navzájem.

Petr Mlenský: Zůstaň taková jaká jsi, protože takovou jsem si tě zamiloval a takovou tě miluji!